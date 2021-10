Kaupungin päättäjät eivät keksineet, mitä 20 vuotta metsässä toimineelle "Telebaarille" pitäisi tehdä Kouvolassa: "Se tulee olemaan siellä joka tapauksessa"

Yli 20 vuotta metsikössä toiminut epävirallinen kokoontumispaikka saa vielä toistaiseksi jatkaa rauhassa toimintaansa Kouvolassa.

Parin kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta Eskolanmäessä on puisto, jossa joukko ihmisiä on jo pitkään kokoontunut keskenään. He ovat juoneet metsikössä alkoholia, mistä on koitunut häiriöitä lähiympäristöön. Porukka on tuonut paikalle muun muassa istuimia ja telttakatoksen. Paikkaa kutsutaan yleisesti Telebaariksi.

Viranomaiset ovat vuosien varrella yrittäneet keksiä ratkaisua Telebaarin lopettamiseksi. Tämä ei ole kuitenkaan onnistunut.

Tekninen lautakunta totesi syyskuussa, että kaupungin tulisi esittää Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle päihtyneille osoitetun paikan perustamista Eskolanmäkeen.

Kouvolan kaupunginvaltuusto otti kantaa Telebaarin tilanteeseen maanantaina.

Päiväkeskus

Kaupunginvaltuutettu Satu Taiveaho (sd.) totesi, että Telebaarin väen häätämisen sijaan heille pitäisi perustaa parempia kokoontumisvaihtoehtoja.

Hän ehdotti ratkaisuksi päiväkeskusta, jossa heille voisi tarjota esimerkiksi puhtaita vaatteita, terveysneuvontaa ja ruokaa.

– Tämä ei koske vain tätä aluetta, vaan koko Kouvolan päihdeongelmista kärsivillä on tarve tällaiselle kohtaamispaikalle, Satu Taiveaho sanoi.

Lisäksi hän ehdotti sellaisen asumisyksikön perustamista, jossa päihteidenkäyttö on sallittu.

– Tällä hetkellä meillä ei ole päihteidenkäytön sallivaa asumismuotoa eikä hätämajoitusta niille ihmisille, jotka ovat esimerkiksi asunnottomia ja kärsivät päihde- ja mielenterveysongelmista.

Laila Uljas (kesk.) ehdotti, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kokoontuisivat yhdessä poliisin ja kaupungin kaavoitusasioista ymmärtävän viranomaisen kanssa keksimään ratkaisuja ongelmaan.

– Ongelman siirtäminen yhdeltä osastolta toiselle ei tuo pitkäjänteisiä tai näkyviä ratkaisuja, Uljas perusteli.

Huoli baarin jatkosta

Valtuutettu Joni-Petri Mörk (ps.) kertoi keskustelleensa asiasta Telebaarin asiakkaiden kanssa.

– Heillä on huoli siitä paikasta. Se paikka on heille tärkeä. Se on hyvin yhteisöllinen paikka, jossa on omat säännöt, Mörk totesi.

Hän huomautti, että Kouvolassa on useita järjestöjä ja vapaaehtoisorganisaatioita, jotka toimittavat Telebaarin ihmisille hävikkiruokaa.

Telebaarissa liehui Suomen lippu syyskuussa. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Mörk oli sitä mieltä, että Telebaarin väellä pitäisi olla jokin paikka kokoontua. Sen järjestäminen kuuluu hänen mielestään Kymsotelle. Hän piti huonompana vaihtoehtona sitä, että sama porukka kokoontuisi kerrostaloissa ja aiheuttaisi siten häiriötä naapureille.

Perussuomalaisten valtuutettu Mikko Jaanu oli sitä mieltä, että tilannetta pitäisi purkaa jonkin vapaaehtoisjärjestön voimin. Hänen mielestään viralliset instanssit, kuten Kymsote tai kaupunki, eivät pysty toimimaan yhtä matalan kynnyksen periaatteella.

– On hyvin ristiriitaista, että nyt huudetaan Kymsotea, että tehkää meille tätä, ja seuraavassa lauseessa sanotaan, että säästäkää rahaa, Jaanu huomautti.

Palokunnan vakikohde

Kokoomuksen valtuutettu Jari Larikka kertoi seuranneensa Telebaarin toimintaa 20 vuotta eli koko sen ajan, kun baari on ollut pystyssä.

– Mielestäni puhumme nyt ihan eri ongelmasta täällä kun ajattelemme, että yhteiskunnan tarvitsee järjestää joku tukitoiminta näille ihmisille. He ovat kaikki jollain tavalla tuettuina yhteiskunnan toimesta, Larikka huomautti.

Hän uskoo, että tehtäisiinpä mitä tahansa, baari pysyy paikallaan. Larikka oli sitä mieltä, että Telebaarin toiminta pitäisi mahdollistaa mieluummin siten, ettei se häiritse ketään.

Larikka kertoo tutustuneensa Telebaariin vain virkansa kautta. Hän on ammatiltaan paloesimies.

– Siellä käy ihan tavallisiakin ihmisiä. Se on osalle illanviettopaikka, jossa paistetaan makkaraa. Kun palokunta käy sammuttamassa makkaranpaistoalueen, me tiedetään, että kun me sen sammutamme, niin se sytytetään kohta uudelleen.

Tavaroiden jättäminen metsikköön on kielletty. Silti niitä aina tuodaan paikalle sitä mukaa, kun entiset on viety pois. Kuva: Antro Valo / Yle

Larikka ei pidä Telebaaria niin isona ongelmana, että siihen kannattaisi laittaa yhteiskunnan varoja paljon kiinni.

– Se tulee olemaan siellä joka tapauksessa.

Myös Toni Vainikka (ps.) oli yhtä mieltä siitä, että Telebaarin porukka on harmiton, eikä laajemmin häiritse ketään. Hän kuitenkin nosti esiin uuden ilmiön alueella.

– Kouvolan keskustasta valuu ilmeisesti sinne huumeporukkaa, joka käy huumekauppaa Eskolanmäessä.

Bajamajoja?

Valtuutettu Juha Huhtala (liik.) peräänkuulutti uusia vaihtoehtoja Telebaarin lieveilmiöiden kaitsemiseksi.

– Jos virtsanhaju on ongelma, olisiko se sitten bajamaja, joka voitaisiin sinne laittaa? Olisiko roska-astia vaikea viedä sinne? Vai onko se sitten kaupungilta väärä signaali, että me toimisimme tällä tavalla, Huhtala pohti.

Telebaarin lähistölle on ilmestynyt graffiteja. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Liisa Varjola (kesk.) ei nähnyt, että Telebaarin järjestäminen kuuluisi kaupungille. Hänen mielestään esimerkiksi jonkin yhdistyksen olisi hyvä ottaa asia ratkaistaakseen.

Tiina Hämäläinen (kd.) puolestaan muistutti, että poliisi on toivonut kaupungin puuttumista tilanteeseen.

– Todellakin toivon, että tästä keskustelu jatkuu, kuka taho tässä ottaakin seuraavan askeleen, Hämäläinen sanoi.

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä teknisen lautakunnan vastauksen tiedoksi ja totesi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin teknisen lautakunnan vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Valtuusto siis päätti, että kaupungin tulisi esittää Kymsotelle päihtyneille osoitetun paikan avaamista Eskolanmäkeen.

