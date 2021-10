Analyysi: Rahasta puhuminen on työpaikoilla hankalaa – eivätkä työntekijät ja työnantajat ole löytäneet yhteistä näkemystä vuosien yrittämisestä huolimatta

Palkka-avoimuustyöryhmän työ on taas jäämässä erimieliseksi. Työntekijäpuoli haluaa lisätä palkkojen avoimuutta, työnantajapuolen mielestä kyse on urkinnasta, kirjoittaa taloustoimittaja Heikki Valkama.

Haluaisitko kertoa palkkasi kaikille työkavereillesi?

Rahasta puhuminen on työpaikoilla monille hankalaa. Tunnistan sen itsekin.

Ilmiö on jännä. Rahasta, menestyksestä, sijoittamisesta ja ansaitsemisesta puhutaan yhä enemmän. Henkilökohtaista taloutta ja sijoittamista koskevia kirjoja ja podcasteja näyttäisi syntyvän koko ajan lisää. Samaan aikaan henkilökohtaisista, siis omista tuloista puhuminen ei ole kovin suosittua.

Kiinnostava tapaus tuli esiin, kun ystäväni haki työpaikkaa. Palkasta ei työpaikkailmoituksessa sanottu mitään. Kun ystäväni soitti ilmoituksessa olevaan numeroon ja kysyi, työnantaja kertoi, että palkasta puhutaan sitten toisen haastattelukierroksen jälkeen.

Hallitus asetti työryhmän ajamaan palkka-avoimuutta

Palkka-avoimuus on aihe, joka puhuttaa tasaisin väliajoin. Piakkoin raporttinsa jättää asiaa pohtinut palkkatasa-arvotyöryhmä.

Ylen tietojen mukaan työryhmä ehdottaa sitä, että syrjintää epäilevä työntekijä voisi esityksen mukaan pyytää toisten työntekijöiden palkkatietoja. Ajatus on vähentää palkkasyrjintää.

Kiinnostavaa on, että työnantajat ja työntekijät ovat totaalisen erimielisiä palkkatyöryhmässä. Työntekijäpuoli haluaa lisätä palkkojen avoimuutta, työnantajapuolen mielestä kyse on urkinnasta.

Elinkeinoelämän keskusliitto lähti ovet paukkuen koko työryhmästä jo lähes vuosi sitten.

Aiemminkin vastaavan työryhmän työ on ollut erimielistä. Edellinen palkka-avoimuustyöryhmä jätti loppuraporttinsa vuonna 2019. Sen asetti silloinen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Työ ei vienyt kovin pitkälle: “Näkemykset palkka-avoimuuden kehittämisestä jakaantuivat työryhmässä. Loppuraporttiin on koottu työryhmän osapuolten näkemykset palkka-avoimuutta koskevan lainsäädännön mahdollisista muutostarpeista perusteluineen sekä työryhmässä esitetyt kehittämisehdotukset”, raportin päätteeksi todettiin.

Mikä palkasta ja rahasta puhumisessa on niin vaikeaa? Kiinnostavaa on, että esimerkiksi valtiolla palkkaluokat ovat jo nyt avoimia. Jokainen poliisi ja neuvotteleva virkamies tietää, mitä kollega suunnilleen ansaitsee. Eri virastoista on saatavilla palkkataulukot, joista voi tarkistaa, missä summissa palkka liikkuu.

Suomessa rahasta ei kerrota työhakemuksessa

Oma kokemukseni on, että esimerkiksi amerikkalaiset tai japanilaiset ystäväni ovat paljon auliimpia kertomaan sen, mitä he ansaitsevat.

Tässä on myös maiden välinen ero.

Yhdysvalloissa ja esimerkiksi Britanniassa työpaikkailmoituksissakin kerrotaan jonkinlainen palkkasumma. Suomessa tämä ei ole kovin tavallista.

Kävin tätä tekstiä varten katsomassa tuoreita työpaikkailmoituksia, joissa haettiin rengasasentajaa, hitsaajaa, seurakuntamestaria, ICT-specialistia ja toimistotyöntekijää.

Vain seurakuntamestarin palkka oli kerrottu. (Lohjan seurakunta haki seurakuntamestaria hoitamaan esimerkiksi kiinteistöjä. Palkkana oli työkokemuksesta riippuen se oli noin 2176–2428 euroa.)

Palkka-avoimuus jakoi ihmisiä Ylen kyselyssä helmikuussa. Vastaajista 43 prosenttia oli sitä mieltä, että palkkojen pitäisi olla avoimia, kun taas 39 prosenttia vastusti avoimuutta. Varsinkin hyväpalkkaiset halusivat pitää tietonsa piilossa.

Tämä on kiinnostavaa siksikin, että palkka kertoo arvostuksesta. Onko arvostuksen näyttäminen parempituloisista vaivaannuttavaa? Vai pelätäänkö kateutta, että joku ajattelee, tuo ei kyllä tuota palkkaansa ansaitse? Tai toisinpäin. Pelätäänkö, että palkan kertominen näyttää, kuinka vähän sitä arvostusta oikeastaan on?

Tämän vuoden aikana olen vieraillut parissakin yrityksessä, jossa palkat ovat avoimia. Ja työntekijät ovat tyytyväisiä. Perustelu on ollut se, että on hyvä tietää avoimesti, mitkä tekijät palkan määrittelevät.

Lue myös:

Epäiletkö palkkasyrjintää? Kohta voit pyytää työkaverisi palkkatiedot, jos työryhmän ehdotus toteutuu

Yle selvitti: Näin kunnat salaavat asioita – konsultin liikesalaisuuksia, johtajan antelias sopimus, valtuutettujen ja viranhaltijoiden riitoja