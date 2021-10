Oikeus määräsi Elokapinan taustayhdistyksen rahoja takavarikkoon – varoja kerätty mielenosoitusten järjestämiseen

Helsingin käräjäoikeus määräsi päätöksen perustelut on pidettäväksi salassa mahdollisen syytteen käsittelyyn saakka tai kunnes epäilyt rikoksesta jäävät sillensä. Elonvaalijat kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Helsingin käräoikeus on määrännyt Elokapinan taustayhdistyksen Elonvaalijat-yhdistyksen varoja vakuustakavarikkoon enintään 20 000 euron edestä.

Poliisi haki yhdistyksen omaisuutta takavarikkoon, koska poliisi epäilee yhdistystä rahankeräysrikoksesta ajalla 26.04.2021–18.06.2021 ja toisesta rahankeräysrikoksesta 15.09.2021.

Yhdistys on jo aiemmin kiistänyt rikosepäilyt.

Poliisi on epäillyt, että yhdistyksen toiminnassa olisi rikottu rahankeräyslain kuudetta pykälää, jonka mukaan rahankeräystä ei saa järjestää selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Elonvaalijat on kerännyt rahaa rahoittaakseen Elokapinan mielenosoituksia. Mielenosoituksiin on liittynyt kansalaistottelemattomuutta, ja lukuisia Elokapina-liikkeen aktivisteja on otettu kiinni ja sakotettu niskoittelusta.

Poliisi epäilee, että Elonvaalijat ry olisi ylittänyt sille hyväksyttyjen rahankeräysilmoitusten enimmäismäärät.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen on aiemmin kertonut Ylelle, ettei ota kantaa siihen, keitä yhdistyksen vastuuhenkilöistä on esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä.

Vakuustakavarikko on tavanomainen pakkokeino epäiltyjen rikosten tutkinnassa. Sen avulla pyritään varmistamaan esimerkiksi se, että mahdollinen rikoshyöty saadaan takavarikoitua.

Jos tämänkaltaisesta rahankeräysrikoksesta tuomitaan oikeudessa rangaistus, rangaistus olisi sakkoa.

Elonvaalijat ry:n varapuheenjohtaja Lauri Kangassalo on kertonut Ylelle jo aiemmin, että yhdistys kiistää rikokset.

Helsingin poliisi on myönsi arvioineensa Elokapinan mielenosoituksen aiheuttaman turvallisuusuhan Valtioneuvoston linnalla väärin ja epäonnistuneensa tapahtumiin liittyvässä viestinnässä.

Elokapina on aktivistiryhmä, joka vaatii muun muassa ilmastohätätilan julistamista Suomeen. Se on useissa mielenosoituksissa katkaissut katuja Helsingissä saadakseen huomiota vaatimuksilleen ilmastonmuutoksen vastaisista toimista.

