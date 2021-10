Tiktokin sisältö voi olla aikuisellekin rankkaa katsottavaa – koululaiset uskovat, että vaarallisia haasteita tehdään ryhmäpaineen takia

Erityisesti lasten ja nuorten suosiossa olevassa sovelluksessa on muunmuassa runsaasti erilaisia videohaasteita. Kati Turtola kysyi Hämeenlinnan Seminaarin koulun viidesluokkalaisilta Kukka Oksaselta ja Fia Hirvoselta, mitä hyvää on somehaasteissa ja onko niissä jotain huolestuttavaa.

Erityisesti lasten ja nuorten suosiossa olevassa sovelluksessa on muunmuassa runsaasti erilaisia videohaasteita. Kati Turtola kysyi Hämeenlinnan Seminaarin koulun viidesluokkalaisilta Kukka Oksaselta ja Fia Hirvoselta, mitä hyvää on somehaasteissa ja onko niissä jotain huolestuttavaa.

– Ei se kovin vaikeaa ole. Kivi tulee tänne, kolme kiveä päälle, läpäytät, kiepautat ja sitten se jatkuu, esittelevät viidesluokkalaiset Kukka Oksanen ja Fia Hirvonen Tiktokissa ajat sitten levinnyttä käsikoreografiaa.

Hämeenlinnan Seminaarin koulua käyvät tytöt muistelevat korona-ajan alkua, jolloin koululaiset olivat etäkoulussa. Silloin erilaiset somehaasteet yhdistivät kavereistaan erossa olevia.

– Kaikki teki sen tanssin ja kaikki osasivat heittäytyä siihen mukaan, mikä oli hienoa nähdä, sanoo Hirvonen.

Viattomien leikkien sijaan nyt pinnalla ovat vaaralliset somehaasteet. Hämeen poliisissa somepoliisina työskentelevä vanhempi kontaapeli Senni Kokko sanoo, että viime aikoina Tiktok-haasteista esillä ovat olleet erityisesti laittomuuksiin yllyttävät tempaukset.

Esimerkiksi Hausjärvellä kunta varoitti vanhempia tiktokissa leviävästä vaarallisesta haasteesta, jossa juostiin junan vierellä ja toivottiin junankuljettajan tervehtivän juoksijaa. Fia Hirvonen ja Kukka Oksanen ovat kuulleet tempauksesta, jossa on varastettava kaupasta tavaroita, jotka on kuvattava. Samankaltaisesta haasteesta on vanhemmille kerrottu myös nastolalaisen koulun lähettämässä Wilma-viestissä.

– Somesta on paljon hyötyä ja on tosi kiva, kun nuoret lähtevät tanssijuttuihin. Mutta on surullista, että periaatteessa rikollinen toiminta lähtee sieltä somesta liikkeelle. Usein haasteissa tehdään temppuja tai koreografioita, ne videoidaan ja julkaistaan somessa tykkäysten toivossa.

– Kerron somessa poliisin työstä niin lapsille kuin aikuisillekin. Nuorten kanssa juuri Tiktok on se, jossa yritän luoda heihin kontaktia. Sisältö liittyy lähinnä kiusaamiseen ja näpistyksiin, sanoo vanhempi konstaapeli Senni Kokko. Kuva: Kati Turtola / Yle

Näpistelyä ja pullopommeja

Tänä syksynä vanhempi konstaapeli Kokko on kiertänyt kouluilla keskustelemassa somehaasteista. Viime aikoina nuoret ovat osallistuneet haasteisiin, joihin liittyy muun muassa näpistelyä ja pullopommeja. Kokon mukaan myös mopohurjastelut kuvataan usein videolle ja jaetaan somessa.

Kokko korostaa, että vanhempien tulisi keskustella omien lastensa kanssa sovellusten ikärajoista. Hän muistutttaa, että tiktokin ikäraja on asetettu 13 ikävuoteen. Sisällössä saattaa somepoliisin mukaan olla sellaistakin materiaalia, joka on jopa aikuiselle rankkaa katsottavaa.

– On erityisen tärkeää, että vanhemmat puhuvat näistä ongelmista ja siitä, mitä somessa voi tulla vastaan, ja että kaikkeen ei kannata lähteä mukaan.

Kukka Oksanen ja Fia Hirvonenkin ovat miettineet, että ryhmäpaine saattaa ajaa osallistumaan vääränlaisiin haasteisiin.

– Ajatellaan, että koska kaverini teki näin, niin minäkin haluan tehdä. Tai koska joku julkkis oli saanut paljon tykkäyksiä, niin minäkin haluan tehdä tämän, jotta minäkin saisin paljon tykkäyksiä, sanoo Hirvonen.

– Onhan se sanontakin, että porukassa tyhmyys tiivistyy, sanoo Oksanen.

