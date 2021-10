Tällä pellolla kasvaa 1 600 tyrnipensasta, mutta marjojen poimiminen on haaste – katso suorana kello 8.15, miten viljelijä on ratkaissut pulman

Oululaisen viljelijän Seppo Helasen pellolta satoa on tänä syksynä luvassa jopa nelisen tuhatta kiloa. Sadonkorjuu vaatii käsivällisyyttä ja omanlaiset konstinsa: marjat irrotetaan käsityönä piikkioksista.

Viitisen vuotta sitten oululainen viljelijä Seppo Helanen katseli kivisiä peltojaan Oulunsalossa ja tuumasi, ettei siinä kannata ainakaan viljaa kasvattaa. Niinpä hän päätti kokeilla tyrniä.

– Aiemmin viljeltiin viljaa, mutta pelto on niin kivinen, että koneet olivat aina rikki. Tyrni on helppo siitä, että kun se on kerran viljelty, kasvi ei vaadi paljon hoitoa.

Ratkaisua ei ole tarvinnut katua: satoa tulee vuosi vuodelta enemmän, ja vitamiinipommina tunnettu marja käy hyvin kaupaksi.

Tänä vuonna tyrniä on viljelyssä kahden hehtaarin alueella Oulussa ja Limingassa 1 600 pensasta ja satoa on odotettavissa arviolta 3 000–4 000 kiloa.

– Tavoitteena on, että muutaman vuoden sisällä pensaita on viitisen tuhatta noin kuuden hehtaarin alalla, kertoo Seppo Helanen, joka viljelee luomutyrniä yhdessä vaimonsa Kristina Helasen kanssa.

Myös jatkossa pensaat löytyvät Oulunsalosta. Helasten tavoitteena on istuttaa lisää pensaita ensi kesänä.

Kahtena ensimmäisenä kasvuvuotena tyrni tarvitsee paljon vettä, mutta kasvuun päästyään se on varsin helppohoitoinen ja vähään tyytyvä.

Pensas ei sadostaan kuitenkaan hevillä luopuisi, sillä marjat kätkeytyvät piikkioksien suojiin. Poiminta on hidasta käsityötä ja vaatii omat niksinsä.

Helanen kertoo, että marjat pakastetaan oksineen ja ravistellaan jäisinä irti oksista. Koneellisesti poimintaa ei voi tehdä, koska koneita tyrnin poimimiseen ei ole keksitty.

Tyrnin poiminta ajoittuu syys-lokakuuhun. Helasen viljelimillä tyrniä on alettu poimia tänä syksynä hieman normaalia myöhemmin.

– Ratkaisu oli hyvä. Marjat ovat nyt kypsiä ja meheviä.