Enon rautakarhu halutaan nyt elävänä kiinni ennen talviunia – suurpetoasiantuntija: "Tietyn karhuyksilön löytäminen luonnosta on vaikeaa"

Poliisi on aloittanut uudelleen Pohjois-Karjalassa vaikean operaation, jossa pienpetorautaa kantava karhuemo yritetään saada elävänä kiinni. Tarkoituksena on tutkia sen käpälässä olevat vammat ja päättää sitten sen kohtalosta.

Karhuemo havaittiin Enon Sarvingissa riistakameran kuvasta ensimmäisen kerran heinäkuussa. Silloin sitä yritettiin houkutella ansaan vammojen tutkimista varten. Yritys epäonnistui. Sittemmin karhusta oli voimassa lopettamispäätös, joka kumottiin viime viikolla. Karhuemo on piileskellyt ihmisiltä kuukausia, mukanaan neljä viimetalvista pentua.

Suurpetoasiantuntija, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola seuraa poliisin operaatiota. Eilen alkaneen jäljityksen onnistumisen ratkaisee se, tuleeko karhuemo tarpeeksi lähelle, jotta siihen pystytään ampumaan nukutusnuoli. Etäisyyden nuolen ampujan ja karhun välillä tulee olla maksimissaan muutama kymmenen metriä.

– Tietyn karhuyksilön löytäminen luonnosta on vaikeaa. Emme tiedä, onko tämä karhu tottunut käymään ruokahoukuttimien luona. Se on onnistuneesti vältellyt ihmisiä tähän asti. Ei sitä välttämättä saada tulemaan ampumaetäisyydelle tai edes ruokahoukuttimelle.

Tutkimusprofessori Ilpo Kojola tuntee karhujen elintavat. "Tähän aikaan vuodesta puolet naaraskarhuista on jo talviunilla." Kuva: Thomas Hagström / Yle

Talviuni voi olla viivästynyt vamman vuoksi

Ilpo Kojola kertoo, että aiemmin Pohjois-Karjalassa tehdyn seurantatutkimuksen aikana havaittiin, että karhut ovat jo syyskuun puolella valinneet talvehtimispaikkansa. Naaraskarhuista yli puolet on talvipesissä lokakuun puolivälissä.

– Jos karhuemo päästään tutkimaan, pitää selvittää, onko sillä riittävä rasvavarasto talviuneen ja lisäksi on arvioitava vammojen laatu. Voi olla, että sen unille meno on viivästynyt käpälävamman vuoksi.

Pennut ovat varttuneet

Heinäkuussa, kun karhuemo havattiin riistakamerassa pienpetorauta jalassaan, sen pennut olivat hyvin pienen näköisiä. Asiantuntijat olivat tuolloin erimielisiä siitä, voivatko pennut selvitä ilman lopetettavaksi päätettyä emoaan. Nyt, kolme kuukautta myöhemmin, tilanne on toinen. Kojola luottaa skandinaavisiin kokemuksiin, joiden mukaan pennut voivat selvitä ensi talvesta.

– Meillä on Ruotsista tietoa, tosin vain muutama tapaus. Pennut voivat selvitä talviunesta ilman emoaan seuraavaan kesään, vaikka ne olisivat orpoutuneet heinäkuussa, kertoo Kojola.

Suomen karhut lisääntyvät hyvin tehokkaasti ja loukkaantuneella emolla on peräti 4 viime talvena syntynyttä pentua. Viime vuosina on nähty kuvia muistakin useiden pentujen kanssa liikkuvista karhuista. Silti kolmekin pentua on karhuperheessä poikkeus.

– Keskimäärin kaksi ja puoli pentua, kertoo Kojola karhupentueen kooksi.

Karhun selviytymistä loukkaantuneena neljän pennun kanssa voi pitää ihmeenä, mutta Kojolan mukaan karhu on sopeutuvainen eläin.

– Karhu ei tarvitse elääkseen itsensä kokoisia saaliita ja se on kaikkiruokainen.

Piileskelyä yli kolme kuukautta

Enon karhuperheestä saatiin pitkästä aikaa havainto viime viikolla, ja poliisi antoi sille ensin lopettamismääräyksen. Loppuviikolla päätös pyörrettiin ja nyt yritetään elävänä pyydystämistä ravintohoukutteen avulla. Kesällä karhua yritettiin vangita metalliseen lieriöön, joka oli rakennettu varta vasten karhua varten.

Enon karhuemon kohtalo on herättänyt paljon huomiota. Suurpetoasiantuntija Ilpo Kojola ei ole yllättynyt keskustelun määrästä.

– Keskustelun sävyyn vaikuttaa aina se, kuinka nopeasti asia saadaan hoidettua. Ihmiset ovat osallistuneet selvästi laajemmin kuin joskus aiemmin, vaikka tämä ei ole ensimmäinen rautakäpäläkarhu luonnossa.

Kojolan mielestä on hyvä, että poliisi on muuttanut mieltään karhun kohtalosta, kun tilannekuva on muuttunut. Tulevia vastaavia tapauksia varten Suomessa tarvittaisiin uusi viranomainen, jolla olisi taito ja luvat myös elävänä pelastusyrityksiin, pohtii Kojola.

Itä-Suomessa liikkuneet kaksi muuta pienpetorautoja kantanutta karhua tapettiin syksyn aikana.

