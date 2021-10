Helsingin Pasilassa varastettu posteja jakajalta – Turvallisuuspäällikkö: "Postivarkaudet ovat hyvin harvinaisia Suomessa"

Posti on tehnyt tapahtuneesta rikosilmoituksen poliisille. Koko maassa vastaavia anastuksia tapahtuu Postin mukaan vain muutamia vuosittain.

Helsingin Pasilassa on varastettu syyskuussa postinjakajalta postilähetyksiä. Postinjakajan pyörälaukusta vietiin postia torstaina 9. syyskuuta. Osa on edelleen kateissa.

Posti on tehnyt asiasta rikosilmoituksen poliisille.

– Postivarkaudet ovat hyvin harvinaisia Suomessa. Niitä tapahtuu korkeintaan muutamia vuosittain koko maassa, sanoo Postin turvallisuuspäällikkö Heikki Horn.

Posti on tiedottanut tapahtuneesta Fredrikanterassi 3 C ja 3 D rappuihin sekä Ratavartijankatu 2 ja 3 laatikkoryhmien kotitalouksiin. Postilähetysten vastaanottajia on pyydetty ottamaan tarvittaessa yhteyttä virka-aikana Postin asiakaspalveluun, numeroon 0100 5445.

Posti välittää asiakkaiden yhteydenotot kadonneista lähetyksistä poliisille.

Hornin mukaan osa lähetyksistä on löytynyt maastosta ja toimitettu vastaanottajilleen. Ratakadulle kuulunutta postia oli tuotu Sturenkadun Postin omatoimikioskipisteeseen.

– Yleensä näissä tapauksissa käy juuri näin, että anastaja toteaa, ettei postin joukossa olekaan mitään arvokasta tai kiinnostavaa ja hylkää jonnekin, Horn sanoo.

Teon motiivi on epäselvä

Tavallisessa postissa rahan ja arvotavaroiden postittaminen on kielletty. Lähetys tulee lähettää vakuutettuna, jos se sisältää rahaa tai arvo-omaisuutta.

– Tänä päivänä kansalaisilla on paljon muita keinoja lähettää rahaa, ne laitetaan tilille tai maksetaan jollakin sähköisellä tavalla, esimerkiksi MobilePaylla. Postin mukana kulkee hyvin vähän mitään rahallisesti arvokasta, sisällöllisesti kylläkin, Horn toteaa.

Horn pahoittelee vastaanottajille koitunutta inhimillistä harmia.

– Rahallinen arvo ei ole suuri, mutta vastaanottajalle tärkeä. Varas ei tee mitään esimerkiksi kummipojan kortilla kummilleen, mutta vastaanottajalle lähetys on tärkeä.

Teon motiivi on epäselvä. Hornin mukaan teot ovat yleensä tekijöiltä vähän hakuammuntaa ja kokeilua. Yleisimmin kyseessä on ilkivalta, ei niinkään rikastumismielessä tehty teko.

