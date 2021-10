Bensalitran kahden euron kipuraja rikkoutuu pian muuallakin kuin Lapissa – analyytikko: "Hinnat voivat ihan hyvin kavuta vielä ylöspäin"

Suomen pohjoisimmassa kylässä Nuorgamissa E98-bensiini maksoi viime viikolla yli kaksi euroa, mutta samat hintalaput voivat valua myös muualle Suomeen.

Kauppiaat Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa kertovat, että polttoaineiden ostohinnat ovat nousseet viime päivinä 1–2 sentin päivätahtia. Alkuviikosta korkeaoktaanisen bensan hinta oli monella huoltoasemalla enää 6–8 sentin päässä kahden euron "kipurajasta".

– Tätä menoa hinta nousee yli kahden euron Rovaniemellä jo kahdessa viikossa, arvioi Lapin bensiinikauppiaiden yhdistyksen puheenjohtaja Mika Kuusela.

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry:n toimitusjohtajan Jari Salosen mukaan on matemaattinen fakta, että näin käy myös monella muulla paikkakunnalla Suomessa, jos raakaöljyn hinta kallistuu yhä.

– Jos kehitys jatkuu merkittävästi pidempään, tulee kahden euron raja vastaan myös E95:n ja dieseleiden kohdalla.

Utsjoella Nuorgamissa bensan hinta kipusi yli kahden euron viime viikolla. Sama voi olla edessä pian myös osassa muuta Suomea. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Monilla paljon ajavilla polttoaineiden hinnannousu näkyy suoraan kukkarossa. Ylitorniolainen kanalayrittäjä Janne Barsk kuljettaa munia myytäväksi ympäri Lappia ja Ouluun asti, eikä kasvaneita kuluja voi siirtää tuotteen hintaan.

– Aikaisemmin sai tankin täyteen kahdeksalla kympillä, nyt tankillinen maksaa 120 euroa. Tämä tekee meidän yrityksessä vuositasolla 1500–2000 euroa, laskee Barsk.

Jakelukulujen lisäksi myös kananrehun hinta nousee rahtikustannusten myötä.

Analyytikko: ei ole edes öljyteollisuudelle kestävää

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on kaksinkertaistunut (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) vuoden sisällä yli 82 dollariin barrelilta ja se on enää kolme dollaria perässä edellisestä huipusta (2018). Kaikkien aikojen hintapiikkiin on silti matkaa, sillä hinta on ollut historian aikana yli sadassa dollarissakin.

Raakaöljyn hintaa nostavat maailmantalouden nopea toipuminen koronapandemiasta ja energian kova kysyntä, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kertoo.

– Yleensä tällaisen nopean nousun jälkeen tulee jonkinlainen korjaus. Vaikeampi on ajoittaa sitä, missä vaiheessa se tulee. En usko, että nousu on kestävällä pohjalla, mutta lähikuukausina hinnat voivat ihan hyvin vielä kiivetä ylöspäin.

Näin kova hinnannousu ei välttämättä ole kestävää edes öljyntuottajille itselleen, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich. Kuva: Jyrki Ojala

Kiristyneen polttoaineverotuksen vuoksi raakaöljyn hinnan vaikutus kertautuu kuluttajahintoihin edellisiä hintapiikkejä enemmän.

Oululainen bensakauppias Pentti Saukko kertoo, että kauppiaan on pakko siirtää nouseva hinta suoraa kuluttajahintoihin, jotta kauppiaalla on varaa tilata uusi, kymmenien tuhansien eurojen polttoainekuorma.

Hän on ollut alalla 50 vuotta, mutta ei ole vastaavaa nousua todistanut.

– On ollut kertanousuja esimerkiksi energiakriisin aikaan, mutta ei tällaista jatkuvaa nousua. Varsinkin viime viikko oli sellaisia korotuksia, että tuntuu, ettei perässä pysy, Saukko huokaa.

Milloin kannattaa täyttää säiliö?

Kauppiaat ja asiakkaat voivat nyt vain arvailla, kuinka korkealle hinta nousee ja milloin on sopiva hetki täyttää tankit ja säiliöt. Joensuussa hinnat ovat nousseet elokuun alusta 10–13 senttiä litralta.

– Kyllä tämä jää odotteluksi. Jos olisi ennustajan lahjat, ei tarvitsisi olla polttoainekauppias ja monessa muussakin tehtävässä olisi kysyntää vaikka kuinka paljon, Neste Joensuu Niinivaarantien kauppias Hannu Hämäläinen kertoo.

Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen ei lähde arvioimaan, kuinka korkealle pumppuhinta nousee.

– Polttoaineen pumppuhintoihin vaikuttavat maailmanmarkkinahinnat, valuuttakurssit ja paikallinen kilpailu. Näiden tekijöiden kehitys yhdessä vaikuttaa hintoihin, josta syystä pumppuhintojen kehitystä on vaikea lähteä ennustamaan, Taskinen sanoo.

Vanttauskoskella, 50 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta, huoltamoaan pitävä Mika Kuusela ei aio pitää säiliöitään ihan täynnä, sillä hinta voi tulla takaisinkin päin. Viime kesänä bensan hinta sahasi koko kesän kahdella sentillä.

Yrittäjä karttaa riskiä, että täyttäisi varastonsa juuri kalleimpaan aikaan. Katteita ei juuri ole tai ne ovat pieniä – nekin tulevat Kuuselan tapauksessa kahvilasta ja ruokakaupasta.

"Paha mieli tästä tulee", sanoo bensakauppias

Kuusela arvioi, että bensanhinnan nousu alkaa pian karsia turhanpäiväisiä ajeluita ja kyläreissuja. Hän arvioi hinnannousun siirtyvän myös ruokiin ja kulutushintoihin.

Vaikka kahden euron rajaa on pidetty kipurajana, polttoainekauppaa liki 30 vuotta tehnyt Hannu Hämäläinen uskoo, ettei autoilu siihen lopu. Autojen keskikulutus laskee koko ajan.

Kollega Pentti Saukko uskoo, että hinnannousu voi kuitenkin vähentää huoltoasemia.

– Näen, että omistajakauppiaat ajetaan alas tällaisilla hintojen korotuksilla. Pakotetaan asiakkaat sähköautoihin, että tämä elinkeino loppuu. Paha mieli tästä tulee.

