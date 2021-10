Kurpitsat hehkuvat läpi yön halikkolaisella pellolla – someilmiö kiinnosti viime vuonna 100 000 kävijää

Salon Halikon kurpitsapuistossa lyhdyt syttyvät himmeään loistoonsa iltaisin.

Kurpitsapuisto on avoinna vuorokauden ympäri. Rannikon vihannestilan työntekijät hoitavat lyhtyjä läpi yön. Yölläkin on kävijöitä, vaikka myynti loppuu iltayhdeltätoista.

– Ensimmäistä iltaa maanantaina verottivat vesisateet. Silti paikalla oli noin 600–700 kävijää. Yöllä tuli jälleen väkeä, kertoo kurpitsanviljelijä Esa Rannikko.

Kurpitsanviljelijä Esa Rannikolla riittää kynttilöiden sytytystä, kun puisto on valaistu yötä päivää. Tosin puistoa hoitavat myös Rannikon puutarhan työntekijät. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Viljelijää itseäänkin huimaa valtaisa innostus. Hän ei olisi uskonut, että kurpitsoista tulee niin kova hitti. Viime vuoden kävijämäärä, 100 000, ihmetyttää edelleen.

– Monet tulivat viime vuonna liian myöhään. Tänä vuonna on kyselyjä tullut jo hyvissä ajoin. Saimme mukaan alueen yrittäjiä, jotka tarjoavat palvelujaan eli sillä tavalla puisto on jälleen laajentunut. Uutta on muun muassa lyhtykuja Halikon museosillalla, kertoo Rannikko.

Iltaisin ja öisin kurpitsapuisto hehkuu. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Lapsiperheet iltahämärissä

Alkuillasta satunnaiset kulkijat saavat kurpitsapuistossa seuraa. Silloin alkaa lapsiperheiden saapuminen. Monet tulevat näyttämään lapsille kurpitsalyhtyjä. Samalla arvuutellaan, mitä pellolla lukee. Kurpitsoista on muodostettu sanoja.

Sauvosta tullut Laura Parkkunen keksi kahden tyttärensä kanssa lauseen.

Sauvolaisen Laura Parkkusen lapset ihastelemassa lyhtyjen ilmeitä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

– Teen kurpitsasta yleensä kurpitsapiirakkaa makeaan, valmiiseen piirakkapohjaan ja amerikkalaisen reseptin mukaan, kertoo Parkkunen.

Ville Rajamäki tuli Turusta katsomaan perheensä kanssa lyhtyjen tunnelmaa, mutta hänelläkin oli lopulta kurpitsa kädessä.

– Juniorin vuoksi tultiin jo ennen hämärää. Ei tultu ostamaan, mutta ostin kuitenkin, ja jenkkityyliin tähän tulevat kolmio, silmät ja suu. Tosi kivan näköistä on, sanoo Rajamäki.

Vilel Rajamäki oli tyytyväinen tunnelmaan. Hän tuli katsomaan perheineen puistoa Turusta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Halikkolainen Maria Malinen kertoo asuneensa Yhdysvalloissa. Siksi halloween on hänelle tärkeä juhla.

– Meillä on kolme kurpitsaa. Niistä tulee piirakkaa ja keittoa ja tietenkin lyhdyt. Olemme odottaneet, että voimme juhlia amerikkalaisella tavalla, kertoo Malinen.

Halikkolainen Maria Malinen on asunut Pohjois-Amerikassa, joten hänelle halloween on tuttu ja mieluisa juhla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Piikkiöstä saapuneet Venla Välimäki ja Ella Somerville saivat vinkin puiston avautumisesta alueen kahvilasta. Vihreästä kurpisasta tulee ehkä keittoa ja oranssista piirakkaa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Halikkolainen Sini Piintilä aikoo käydä puistossa useita kertoja kahden viikon aikana. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Viljelijä Esa Rannikko opastaa henkilökuntaa ja on tyytyväinen, kun kurpitsapuisto kerää taas väkeä.

– Kurpitsanviljely ajettiin välillä alas Suomessa, kun pikkelsiä ei enää tehty niin paljon. Kurpitsainnostus tuo myös vastapainoa tuontikurpitsalle. Suomalaisena viljelijänä olen luonnollisesti iloinen, että kotimainen tuote kiinnostaa, kertoo Rannikko.

Iloista halloweenia! Kuva: Minna Rosvall / Yle

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 14.10. kello 23.

Lue lisää:

Jättikasvikset ottivat toisistaan mittaa Mäntsälässä – SM-kisan voitti kurpitsa, joka painaa 306,2 kiloa

Helteinen kesä sai tomaatit ja kurpitsat kasvamaan mahtavan kokoisiksi – katso kuvat kotipuutarhureiden runsaasta sadosta