Viranomaisten toiminta Ähtärin eläinpuiston kettututkinnassa johti kanteluihin – "Poliisi ei tehnyt tutkimusta lainkaan"

Tutkinnan taustat juontavat kevääseen, jolloin aluehallintovirasto teki tarkastuksen eläinpuistoon ja hallintopäätös toimitettiin eläinsuojelulain mukaisesti myös poliisille. Poliisi on arvioinut keväällä, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Nyt asiaa ryhdyttiin kantelun jälkeen tutkimaan.

Suomen eläinsuojelu ry SEY on tyytymätön viranomaisten toimintaan Ähtärin eläinpuiston kettututkinnassa.

Yhdistyksen mielestä poliisi ei tehnyt keväällä kettujen olosuhteisiin liittyvää tutkintaa sillä tavoin, kuin se olisi läänineläinlääkärin hallintopäätöksen mukaan pitänyt tehdä.

Poliisi ei tehnyt SEYn vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvistin mukaan ollenkaan.

– Poliisi ei tehnyt tutkimusta lainkaan. Tällainen viranomaistoiminta on omiaan heikentämään eläinsuojelun tasoa Suomessa, sanoo Lindqvist.

Ähtärin tapaus tuli ilmi yhdistyksen projektin kautta, jossa tarkastellaan viranomaisten toimintaa ja viranomaisten toiminnan laillisuutta.

– Meillä on ollut jo pari vuotta käynnissä projekti, jossa on otettu tarkasteluun pistokokein tapauksia, joissa on epäilty rikottavan eläinsuojelulakia. Tätä kautta tuli myös Ähtärin eläinpuiston keväinen tapaus esiin.

Poliisi tutkiikin olosuhteet

Pohjanmaan poliisi tutki keväällä kettujen oloja eläinpuistossa. Silloin poliisi ei nähnyt syytä epäillä rikosta.

Aluehallintovirasto tarkasti alunperin keväällä karhujen tilannetta, kun eläinpuistoon asennettiin seikkailupuiston vaijerirataa.

Samalla viranomaiset huomasivat kettuemojen olevan stressaantuneita. He saivat myös tiedon, että pentuja oli muutaman vuoden aikana kuollut emon stressin seurauksena, kerrotaan SEYstä.

Pohjanmaan poliisi on nyt aloittanut esitutkinnan avin keväisen tarkastuskertomuksen pohjalta.

Rikosnimikkeet ovat eläinsuojelurikkomus ja lievä eläinsuojelurikos.

SEY teki kantelun läänineläinlääkärin kevään toiminnasta maa- ja metsätalousministeriölle ja poliisin toiminnasta Pohjanmaan poliisilaitoksen oikeusyksikköön.

– Yksikkö on todennut, ettei esitutkintaa ole tarpeeksi tarkasti tehty, ja kehottanut tekemään tutkinnan uudestaan, pohtii Lindqvist.

Eläinten hyvinvointi mielessä

Yhdistyksellä on ollut tapauksia tutkittavana paljon. Vs. toiminnanjohtaja Lindqvist sanoo, että kaiken yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

– Jos eläinsuojelulakia ei toimeenpanna niin kuin lainsäätäjä on tahtonut, silloin laki ei toimi oikein eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Linqvist toteaa, että tavoitteena on parempi lainsäädäntö ja parempi lain toimeenpano.

– Sitä kautta tämä koko projekti kytkeytyy eläinten hyvinvointiin.

