Pikkujoulukauteen on ladattu ravintoloissa poikkeuksellisen kovat odotukset – paikoin varauksia tehty ennätysmäärä

Pian alkavaa pikkujoulukautta odotetaan suomalaisissa ravintoloissa kaksijakoisin mielin. Asia käy ilmi matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön MaRan tuoreesta jäsenkyselystä.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä vajaat 40 prosenttia odottaa pikkujoulusesongista vilkkaampaa kuin vuonna 2019, joka oli ennätyksellisen hyvä. Runsaat 60 prosenttia uskoo ennätysvuotta heikompaan tulokseen.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi pitää edessä olevaa sesonkia vedenjakajana koronakriisin runtelemalle alalle.

– Korona on vienyt yrittäjiltä pääomat ja säästöt, ja monella on niskassaan valtava määrä velkaa. Pikkujoulukauteen on ladattu nyt poikkeuksellisen paljon odotuksia, Lappi myöntää.

Timo Lapin mukaan matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla odotetaan nyt koronarajoitusten lopullista purkamista. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Kysyntä paikoin kovaa

Paikka paikoin pikkujouluille on selvästi patoutunutta kysyntää. Tästä näkyy esimerkkejä muun muassa Itä-Suomessa, jossa useat ravintoloitsijat kertovat ennätyksellisistä ennakkovarausmääristä.

Kuopiolaisen Ravintolamestarit Oy:n ravintoloissa sesongin suosituimmat ajankohdat alkavat olla loppuun varattu.

– Marras-joulukuun viikonlopuille on vaikea luvata suoralta kädeltä enää mitään. Välillä joudumme myymään eioota, toimitusjohtaja Eeva Mertanen kertoo.

Mertasen mukaan Ravintolamestareiden kiirettä lisäävät erilaisten projektien päätösjuhlat eli karonkat. Niillekin on varattu syksyn aikana tiloja kiihtyvällä tahdilla.

Pikkujoulukausi on lähes kaikille ravintoloille tärkein yksittäinen sesonki. Sen aikana alan yritykset muodostavat suuren osan liikevaihdostaan. Kuva: Jyrki Lyytikkä/ Yle

– Jos tilaa ei ole siinä ravintolassa, johon halutaan, ehdotamme jotakin toista. Tarvittaessa ohjaamme muiden yrittäjien puoleen. Joten kysyä kannattaa yhä, ehdottomasti, Mertanen kannustaa.

Kymmeniä ravintoloita ja useita majoitusliikkeitä omistavan Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimipisteissä pikkujouluja pääsee varmasti järjestämään – ainakin, jos juhlien paikkakunnalla ei ole väliä.

– Isoille ryhmille vapaata on Nurmeksen Bomballa ja Lieksan Kolilla, pienemmille porukoille myös Joensuussa. Kannattaa kuitenkin pitää kiirettä, matkailu- ja myyntijohtaja Tiina Kanninen sanoo.

Hankalat ajat hillitsevät odotuksia

Joensuun Teatteriravintolan ravintoloitsija Karina Sälting kertoo lähiviikkojen ratkaisevan, kuinka vilkas pikkujoulukaudesta lopulta tulee. Useat pienet ja keskisuuret yritykset empivät yhä juhlien järjestämistä.

Sältingin mukaan onnistunut sesonki tulisi kipeästi tarpeeseen.

– Ravintoloitsijana kannan huolta taloudellisesta kannattavuudesta, mutta myös työvoimatilanne uhkaa käydä vakavaksi. Jos nyt ei saada hyvää sesonkia, yhä useampi pitkän linjan osaaja voi vaihtaa alaa, mikä olisi kova isku laaturavintoloille, Sälting sanoo.

Toistaiseksi varauskalenteri ennustaa Teatteriravintolalle hyvää pikkujoulukautta. Kivenheiton päässä sijaitsevassa musiikkiravintola Kerubissa näkymät ovat jopa historiallisen kovat.

Joensuulaisen Kerubin ravintolapäällikkö Elina Nenonen on optimistinen pikkujoulukauden suhteen. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

– Vuonna 2019 oli toistaiseksi vilkkain pikkujouluvuotemme ja sen yli taidetaan nyt mennä, ravintolapäällikkö Elina Nenonen sanoo.

