Kuinka kauas keskiajalta on tultu, kysyy The Last Duel -elokuva – näyttelijä Jodie Comer Ylelle: “Naiset taistelevat yhä kehonsa itsemääräämisoikeudesta”

Jodie Comer Ylen haastattelussa elokuvasta The Last Duel.

Brittiläinen elokuvaohjaaja Ridley Scott, 83, on yhä iskussa. Hänen uusi, eeppinen elokuvansa The Last Duel kertoo historian viimeisestä, virallisesti tunnustetusta, oikeudellisesta kaksintaistelusta, jossa taisteltiin kunniasta kuolemaan saakka.

Elokuvan ytimessä on tosielämään perustuva tarina. Ranskalainen aatelisnainen nousi 1300-luvun lopulla puolustamaan kunniaansa tultuaan raiskatuksi. Scott iskee ajankohtaiseen teemaan: miksi raiskauksen uhria ei uskota?

Elokuvassa kaksintaisteluun lähtee kaksi aatelista: naisen aviomies sekä raiskaaja, joka kiistää tekonsa. Myös nainen voi menettää henkensä, jos omaa kunniaansa puolustava aviomies kuolee taistelussa.

Ridley Scott Cannesin elokuvajuhlilla 2021. Kuva: Christian Alminana / Getty Images

Elokuva perustuu historialliseen bestseller-kirjaan The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France. Sen on kirjoittanut yhdysvaltalainen, keskiajan historian asiantuntija Eric Jager. Hän on penkonut perin pohjin aikakauden arkistoja.

Scottille Jagerin kirja oli elämys.

– Halusin tehdä tämän elokuvan, koska kirja on loistava ja tarina uskomaton. Teos osoittaa selvästi, miten naisten kohtelu ei ole juuri muuttunut 600 vuodessa, Ridley Scott sanoo Ylen haastattelussa.

The Last Duel sijoittuu keskiajalle.

Damon tarjosi käsikirjoitusta

Pitkän linjan elokuvaohjaaja Scott (Alien – kahdeksas matkustaja, Blade Runner, Thelma ja Louise, Gladiaattori) on tehnyt jälleen kerran visuaalisesti komean elokuvan. Kaikki kolme pääosanesittäjää kertovat oman näkemyksensä raiskauksesta ja sitä edeltäneistä tapahtumista.

Matt Damon esittää harvinaisen karismatonta ritaria, jonka vaimo (Jodie Comer) raiskataan. Raiskaaja on Adam Driverin näyttelemä salskea ja aistikas aatelismies. Driver uhkuu vaarallista seksuaalisuutta.

Adam Driver on The Last Duel -elokuvan pahis. Kuva: 20th Century Studios / Filmikamari / The last duel

Elokuvaan on ympätty rooli myös Ben Affleckille. Hän on käsikirjoittanut The Last Duelin yhdessä Damonin ja Nicole Holofcenerin kanssa. Holofcener tuo elokuvaan naisnäkökulmaa, mutta elokuvan nähtyään tulee väistämättä mieleen, että tosielämän ystävykset Damon ja Affleck ovat kirjoittaneet elokuvan itselleen.

Ikä alkaa painaa molempia näyttelijöitä Hollywoodin armottomassa koneistossa, joten on hienoa, että ystävykset pääsevät näin esille. On eri asia, tuovatko he näyttelijöinä mitään kiinnostavaa itse elokuvaan.

Scott vahvistaa, että Damon tarjosi hänelle käsikirjoitusta.

– Matt Damon toi minulle käsikirjoituksen ja kysyi, kiinnostaako. Totta kai minua kiinnostaa kaikki, mitä Damon tuo eteeni. Teimme yhdessä menestyselokuvan Yksin Marsissa (2015), Scott sanoo.

“Naiset taistelevat yhä kehonsa itsemääräämisoikeudesta”

Vaikka The Last Duel kertoo keskiajan valtarakenteista, ihmisten reaktiot raiskaukseen ja raiskauksen uhriin muistuttavat elokuvassa hämmästyttävän paljon nykypäivää. Keskiajalla ajateltiin, että raiskaus oli kunnianloukkaus raiskatun naisen aviomiestä kohtaan. Nainen sivuutettiin keskustelussa kokonaan.

Jodie Comer tekee hienon roolityön elokuvassa The Last Duel. Kuva: 20th Century Studios / Filmikamari / The last duel

BBC:n draamasarjassa Killing Eve läpimurtonsa tehnyt Jodie Comer, 28, tekee vaikuttavan ja vähäeleisen roolin oikeuttaan penäävänä keskiaikaisena aatelisnaisena. Englantilainen Comer on nouseva tähti, jota kannattaa seurata.

Hän kertoo, miten keskiajalla aviomies saattoi saada rahallisen korvauksen siitä häpeästä, jonka vaimo tuotti miehelleen tultuaan raiskatuksi. Nainen saattoi myös menettää henkensä pelkästään kertomalla siitä, että hänet on raiskattu.

– Siinä mielessä moni asia on mennyt eteenpäin, Comer sanoo Ylen haastattelussa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että naiset kärsivät yhä kaltoinkohtelusta nyky-yhteiskunnassa.

– Naiset taistelevat yhä kehonsa itsemääräämisoikeudesta. Meillä on edelleen pitkä matka siihen. Tuntuu suorastaan kummalliselta, ettei sitä ole jo saavutettu, Comer sanoo.

The Last Duel -elokuvan käsikirjoittaja Nicole Holofcener toi Comerin mukaan tarinaan vivahteita.

– Kun nainen kirjoittaa naiselle, siinä syntyy yhteinen ymmärrys, jota on vaikea saada aikaan keinotekoisesti. Naisen herkkyyttä voi tuskin kopioida, Comer sanoo.

Sillä Comer viittaa mieskäsikirjoittajaan.

– Holofcenerin mukanaolo oli korvaamatonta, Comer toteaa.

Ridley Scott kuvaa seuraavaksi elokuvan Napoleonista. Kitbag-nimisen elokuvan kuvausten on määrä alkaa ensi vuoden puolella. Pääosissa nähdään Joaquin Phoenix ja Jodie Comer.

The Last Duel, ensi-ilta 15.10.