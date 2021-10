Sirpa Pietikäinen sellukartelliepäilyistä A-studiossa: “Jos lattia ja katto on määritelty, niin ei se silloin ihan vapaata markkinataloutta ole”

”Suomessa on ollut aika avoin käytäntö, joskaan ei kirjattu, että metsänomistajat ja ostajat ovat päätyneet yhteiseen näkemykseen sisäänostohinnasta”, kertoo europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.).

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asiavaliokuntaan kuuluva europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) kommentoi tiistain A-studiossa komission sellukartelliepäilyjä.

Pietikäisen mukaan kyseisestä epäilystä ei ole puhuttu parlamentin käytävillä ennen komission ulostuloa, mutta Suomen osalta on aiemmin ollut epäilyjä kaupan alan keskittymistä. Taustalla on ollut Suomessa järkevänä pidetty tapa.

– Suomessa on ollut ainakin ostopuolella tällainen avoin käytäntö, joskaan ei kirjattu, että metsänomistajat ja -ostajat ovat päätyneet yhteiseen näkemykseen sisäänostohinnasta.

Sopimisella on pyritty turvaamaan metsäteollisuudelle olennainen puun saatavuus ja kohtuulliset tuotot metsän myyjille. Käytäntö ei kuitenkaan välttämättä täytä tiukasti tulkittuna vapaan kilpailun raameja.

– Jos on kovin kapea putki, lattia ja katto on määritelty, ei se silloin ihan vapaata markkinataloutta ole ja voi täyttää tällaisia tutkimuspyyntösyitä. En tiedä onko tästä tosiaan kyse.

Tutkimuksiin ei ryhdytä aiheetta

EU-komissio on aloittanut sellukartelliepäilyn tutkinnat useissa jäsenmaissa. Suomessa yllätystarkastuksia on tehty Stora Enson, Metsä Groupin ja UPM:n tiloihin. Kyse on vasta alustavasta tutkinnasta, eivätkä tarkastukset tarkoita, että kilpailulainsäädäntöä olisi rikottu.

Aivan tyhjästä tällaisia tutkimuksia ei Pietikäisen mukaan kuitenkaan pistetä pystyyn.

– Kun tähän prosessiin lähdetään, niin ei se ihan aiheetta ole. Se on sitten eri asia, millaisia asioita tulkitaan kilpailua haittaavaksi kartelliksi.

Mikäli epäilyille löydetään todisteita, voi yrityksille olla tiedossa miljoonasakkoja. Maksimissaan sakot voivat nousta kymmeneen prosenttiin liikevaihdosta, jolloin puhutaan sadoista miljoonista euroista.

