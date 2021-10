Nokian autonkuljettaja kielsi Olli-Pekka Kallasvuota käymästä baarissa: “Se on sinun osaltasi kaikki nyt loppu”

Nokian entinen toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo on julkaissut muistelmateoksen Puhelin soi öisin. Näkyvä julkinen rooli toi Kallasvuolle paljon huomiota ja rajoitti vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Se on sinun osaltasi kaikki nyt loppu. Näin sanoi Nokian autonkuljettaja Keijo Kurlin Olli-Pekka Kallasvuolle, joka oli nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Kallasvuo olisi halunnut mennä ystävänsä kanssa baariin, mutta Kurlin kieltäytyi viemästä esimiestään pyydettyyn osoitteeseen. Sen sijaan hän ajoi Kallasvuon tämän kotitalon eteen. Tuossa on koti ja tuossa on kotiovi, Kurlin opasti.

– Ja sinne mentiin, Kallasvuo muistelee nyt 16 vuotta myöhemmin.

Kurlinin oma-aloitteisesti asettamaa ja varsin epävirallista ulkonaliikkumiskieltoa kesti viitisen vuotta. Kun Kallasvuo oli syksyllä 2010 saanut lähtöpassit Nokian toimitusjohtajan paikalta, eräänä päivänä hänen ovikellonsa soi.

– Menin aukaisemaan, ja siellä seisoi Keijo Kurlin. Hän sanoi, että mä tulin nyt poistamaan sen kiellon. Nyt voit mennä minne vain.

Mitään kaunaa ulkonaliikkumiskiellosta ei ole jäänyt, vaan Kallasvuo ja Kurlin ovat edelleen pitäneet yhteyttä näihin päiviin asti.

– Viimeksi kaksi viikkoa sitten Keijo Kurlin kävi meillä kahvilla.

