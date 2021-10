Britannia lisää kierroksia Pohjois-Irlannin brexit-kiistassa – EU: britit ovat katkaisemassa neuvotteluja ennen kuin ne ovat edes alkaneet

EU:n on määrä esitellä omat ehdotuksensa Pohjois-Irlannin kiistan ratkaisemiseksi huomenna.

Britannia koventaa vaatimuksiaan brexit-sopimuksen muuttamiseksi Pohjois-Irlannin osalta. Britannian brexit-ministeri David Frost esitteli tänään tiistaina maan vaatimukset Lissabonissa pitämässään puheessa.

Britannian mukaan nykyinen sopimus haittaa Pohjois-Irlannin oloja merkittävästi ja sopimusta on siksi muutettava olennaisella tavalla.

– Emme ole lähteneet tälle tielle ilman syytä, emmekä huvin vuoksi. Meidän periaatteellinen velvollisuutemme on turvata Pohjois-Irlannin rauha ja vauraus, ja siksi emme voi levätä ennen kuin ongelmaa on ratkaistu.

Kaksi isoa kiistaa

Britannialla on kaksi päävaatimusta. Tavaran on saatava liikkua Britannian emämaan ja siihen kuuluvan Pohjois-Irlannin välillä vapaasti, ja mahdolliset kiistat on ratkaistava jossain muussa oikeudessa kuin EU:n tuomioistuimessa.

EU ja Britannia ovat yhteisesti sopineet Britannian EU-ero-sopimuksessa, että Irlannin saaren uusien konfliktien estämiseksi Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille ei muodosteta tiukkaa tullirajaa, vaan tulliraja kulkee Pohjois-Irlannin ja Britannian välisessä Irlanninmeressä.

Brexitin seurauksena Britannian ja Pohjois-Irlannin välille syntyi tulliraja. EU ja Britannia käyvät kovaa kiistaa siitä, miten Britanniasta Pohjois-Irlantiin tuotavia totteita tulisi tarkistaa. Kiistan on pelätty horjuttuavan Pohjois-Irlannin haurasta rauhaa. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Pohjois-Irlannin satamissa toimivat tulliasemat tarkastavat Britanniasta tulevat tuotteet, jotta ne eivät pääse kulkeutumaan laittomasti EU-alueelle. Tämä byrokratia on hankaloittanut tuotteiden pääsyä Pohjois-Irlantiin.

EU:n mukaan Britannia esitti itse rajaa Irlanninmereen, ja jossain tullimuodollisuudet on hoidettava, koska Britannia on nyt EU:n ulkopuolella.

Myös EU:n tuomioistuimen käyttö riitojen ratkaisemiseen on sovittu yhdessä EU:n ja Britannian kesken. EU:n mukaan on mahdotonta ajatella, että EU:n alueella toimisi jokin muu tuomioistuin kuin EU:n oma. Britannia huomauttaa tähän, että EU-tuomioistuin toimii nyt samalla tavalla Britannian maaperällä Pohjois-Irlannissa.

EU:n on määrä esitellä omat ehdotuksensa kiistojen ratkaisemiseksi huomenna keskiviikkona.

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman EU-virkailijan mukaan brexit-ministeri Frost veti mattoa neuvottelujen alta omilla vaatimuksillaan.

– Neuvotteluikkuna on sulkeutumassa, mikä ei ole hyvä asia. EU ei ole vielä edes esitellyt ehdotuksiaan ja ne on jo nyt tyrmätty, hän harmitteli.

