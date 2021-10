Chisun ja Alman konserttien valosuunnittelija voitti työryhmänssä kanssa kansainvälisen valoteoskilpailun: "Siitä tulee aivan mieletön"

Valotaiteilija Joonas Tikkanen oli viime viikonvaihteessa Tampereella. Hän on kokemuksestaan Koskipuiston tuntumassa vieläkin lumoutunut.

– Tampereen julkisivuvalaistus on aivan mieletön. Koskenranta, Finlaysonin alue, kaupungintalo, teatterit.

Muuten Tampereen kaupungin valaistus olisi Tikkasen mukaan täydellinen, mutta valojen huoltaminen hieman ontuu.

– Siellä saatetaan vaihtaa joku valaisin vääränlaiseen valaisimeen. Muuten Tampere saisi täydet pisteet.

Nyt Joonas Tikkanen on Kotkassa, jossa alkaa keskiviikkona nelipäiväinen kaupunkifestivaali Aaltoja! Valoa ja ääntä. Tikkanen loihtii valot Kymi sinfonietan illan konserttiin.

Tikkasen monipuolisuudesta ja kansainvälisyydestä kertoo se, että hän suunnittelee valot niin kotimaisten rock-tähtien Chisun tai Alman konserttiin kuin oopperaan Indonesiassa tai Tukholmassa. Esiintyjinä voivat olla niin tanssijat, näyttelijät muusikot tai sirkustaiteilijat.

Tikkanen valmistui Tampereelta Taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta vuonna 2012. Tosin ensimmäiset suunnittelutyönsä hän teki jo liki kymmenen vuotta sitten.

Yksinkertaisimmillaan valo valaisee lavalla olevan esiintyjän, jolloin havaitsemme esiintyjän silmät, kasvot, ilmeen ja kehon.

Valojen tehtävä ei kuitenkaan näyttämötaiteessa ole vain valaista, vaan ne ovat merkittävä osa esitystä.

– Se voi olla draamaa tukeva tai rytmittävä tekijä. Valot voivat olla voimakas visuaalinen elementti, joka kantaa koko teosta, kertoo Tikkanen.