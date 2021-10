Ulkoministeri Haavisto: Afganistanissa on edelleen noin 50 henkilöä, jotka Suomi pyrkii evakuoimaan

Ulkoministeriössä on myös ryhdytty valmistelemaan perheenyhdistämisten nopeuttamista. Kabulin elokuisen evakuointioperaation jälkeen Suomeen on saatu evakuoitua "joitakin ihmisiä" Qatarin pääkaupungin Dohan kautta, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi.

Afganistanissa on edelleen noin 30 suomalaista valtioneuvoston evakuointipäätöksen piiriin kuuluvaa ja noin 20 konsuliavustettavaa, eli Suomen passin tai oleskeluluvan omaavaa henkilöä. Heidät yritetään edelleen evakuoida Suomeen, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi Ylen Ykkösaamussa.

Suomi evakuoi elokuussa Afganistanista yli 400 ihmistä sen jälkeen, kun ääriliike Taliban oli ottanut vallan maasta.

Haavisto arvioi, että Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa elokuussa tehdyn suuren evakuointioperaation jälkeen Suomeen on saatu evakuoitua turvaan "joitakin ihmisiä" Qatarin pääkaupungin Dohan kautta. Nämä henkilöt ovat olleet niitä, joita on ollut alun perin tarkoitus auttaa Suomeen, eli he ovat olleet Suomen evakuointilistalla.

– Tämä työ jatkuu. Pyrimme auttamaan niitä, joille apua on luvattu ja saada heidät maasta ulos.

Haaviston mukaan Suomen ulkoministeriössä on myös ryhdytty valmistelemaan perheenyhdistämisten nopeuttamista. Ministeriössä selvitetään, voidaanko Pakistanin pääkaupungin Islamabadin tai Iranin pääkaupungin Teheranin kautta kiertävien konsulien avulla saada perheenyhdistämisiä nopeutettua.

Aikataulu evakuoinneille ja perheenyhdistämisille on auki, koska tilanne Afganistanissa ei ole vielä stabiili. Kabulin lentokenttä ei Haaviston mukaan vieläkään toimi normaalisti ja kaupalliset lennot eivät edelleenkään kulje normaalien pelisääntöjen mukaan.

Suomi on saanut Haaviston mukaan vietyä evakuoitavia ihmisiä Kabulin lentokentälle ja lentokoneeseen tiettyjen valtioiden, kuten esimerkiksi Qatarin avulla. Tätä pyritään jatkamaan.

– Ulkoministeriön puolelta pidämme säännöllisesti yhteyttä kaikkiin avustettaviin ja pyrimme takaamaan heidän turvallisuutensa kaikilla mahdollisilla keinoilla, joita meillä on, jotta reitti Afganistanista ulos olisi mahdollisimman turvallinen, Haavisto kertoi.

