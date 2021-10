Analyysi: Koronapassi tai ulos työpaikalta – Italia pakottaa työntekijät rokottautumaan, seuraako muu Eurooppa perässä?

Joka kunnassa ei jatkossa ole lääkäriä, sanovat asiantuntijat – kuusaalaisten silmissä "leveämmät hartiat" johtivat palveluiden kur­jis­tu­mi­seen

Sote-uu­dis­tus­ta on siivitetty ajatuksella, että palvelut paranevat, kun niiden takana on yhtä kuntaa vahvemmat voimat. Ter­veys­pal­ve­luis­tam­me päättävät tammikuun aluevaaleissa valittavat valtuutetut. Yle kävi kyselemässä, mitä jät­ti­kun­ta­lii­tos­ten jälkeen palveluille on käynyt Kouvolassa.