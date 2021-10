Laskiko kilpailu taksien hintoja? Yangolla pyyhkii hyvin, ja sen hinnoittelumalli saattaa näyttää suuntaa koko taksibisnekselle

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantosen mukaan asiakkaat toivovat hinnoittelua, joka seuraa kysyntää ja tarjontaa nykyistä enemmän. Niin on tehnyt Yango, joka laajeni viime vuonna Helsingistä Turkuun ja Tampereelle.

Taksilain uudistusta perusteltiin vuonna 2018 odotuksilla halvemmista hinnoista. Enimmäistaksa eli hintakatto poistettiin, samoin taksilupakiintiö. Kilpailu vapautui.

Nyt kolme vuotta myöhemmin taksien hintataso ei näytä pudonneen kilpailun myötä ainakaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tai Tilastokeskuksen taksi-indeksien perusteella. Suunta näyttää pikemminkin päinvastaiselta.

Eroja on kuitenkin syntynyt taksiyritysten ja alueiden välille.

Lue myös: Taksialalla kävi kato, kun vaatimuksia kiristettiin ja korona iski – nyt kuskeista on jo pula: "Jokaista uutta lupaa kohden on kaksi peruttua"

Kaupungeissa kyyti kallistui

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hintaseurannan perusteella taksien hintataso näyttäisi nousseen etenkin Uudellamaalla, jossa kilpailu on myös kovinta.

– Kyllähän siinä nousua on tapahtunut. Nostopainetta näkyi heti alussa, eikä trendi näytä kääntyvän toiseen suuntaan tässä, toteaa Traficomin asiantuntija Pasi Hautalahti.

Nousua näkyy myös maakuntakeskusten ja kaupunkien hintatasossa., mutta on myös alueita, joissa muutosta ei ole juuri tapahtunut.

Alla oleva graafi osoittaa eron Uudenmaan ja koko Suomen keskiarvon välillä.

Vai halpeniko sittenkin?

Toisenlaisen käsityksen saa, jos katsoo tilauspalvelu 02 Taksin hintadataa vuosilta 2019–2021. Sen perusteella taksikyytien keskimääräiset hinnat ovat tulleet alaspäin.

Tilastot antavatkin hieman erilaisen kuvan hintakehityksestä riippuen siitä, mitkä taksifirmat ja millaiset matkat aineistosta löytyy.

Traficomin hintaindeksin laskukaavassa painottuvat alueiden suurimmat toimijat. 02 Taksin alla näkyvä tilasto perustuu laajaan kattaukseen eri yhtiöiden hinnoista, mutta siinä ei ole mukana esimerkiksi Lähitaksia tai Taksi Helsinkiä.

– Arvioisin, että ennen taksilain muutosta toimineiden yhtiöiden hintataso on pysynyt kutakuinkin entisellään ja markkinalle tulleiden uusien taksiyhtiöiden hintataso on asettunut hieman perinteisten taksiyhtiöiden alapuolelle, sanoo 02 Taksin operatiivinen johtaja Petteri Niemi.

Eroja taksifirmojen välillä näkyy myös 02 Taksin tuoreessa esimerkkimatkojen hintavertailussa (siirryt toiseen palveluun). Samalla huomaa, että moni taksiyritys pyytää miltei samaa summaa esimerkkimatkasta, eli 10 kilometrin ja 15 minuutin kyydistä.

Traficomin Hautalahti tuumaa, että hinnoilla on lopulta tapana hakeutua samoihin uomiin kilpailijoiden välillä.

– Pääkaupunkiseudulla on erilaisia niin sanottuja aletakseja näkynyt. Mutta kyllähän hinta aika nopeasti hakeutuu siihen, että elinkeinotoiminnan täytyy olla kannattavaa.

02 Taksista tilatun kyydin keskimääräinen hinta on laskenut viimeisen kahden vuoden aikana, kertoo tilauspalvelun operatiivinen johtaja Petteri Niemi. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Yangolla pyyhkii hyvin

Traficomin tai 02 Taksin hintatilastoissa ei näy kahta alustapalvelutaksia, Uberia tai Yangoa, jotka tulivat markkinoille kilpailemaan älypuhelinsovelluksilla ja ennen kaikkea hinnoilla.

Samalla kun moni taksialan yrittäjä on kärvistellyt koronakurimuksessa, Yango-taksit ovat yleistyneen pääkaupungin katukuvassa. Viime vuonna kyydinvälityspalvelu laajeni Tampereelle ja Turkuun.

– Olemme kasvaneet todella hyvin Suomessa ja palvelusta on tullut hyvin suosittu. Matkojen määrä on tuplaantunut viime vuodesta, kertoo Yangon Pohjoismaiden johtaja Anthon Clayhills.

Hintataso ei ole Clayhillsin mukaan juuri muuttunut siitä, kun Yango tuli Helsinkiin kolme vuotta sitten.

Suomen Yango-kyytejä operoi Alankomaissa sijaitseva Yandex.Taxi, jonka omistaa venäläinen it-jätti Yandex. Kyytipalvelu toimii netissä ja älypuhelinsovelluksissa.

Yango-taksikyytien hintoihin saattaa vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan lisäksi sääolosuhteet ja liikennetilanne, kertoo kyytipalvelun Pohjoismaiden johtaja Anthon Clayhills. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kohti dynaamista hinnoittelua – asiakkaiden toiveesta

Yango-sovelluksessa hinnat vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ero voi olla huomattavakin.

Kyse on niin sanotusta dynaamisesta hinnoittelusta.

Siihen suuntaan on matkalla koko ala, näkee Suomen suurimman taksivälitysyhtiön, Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen.

– Kyllä tämä taksibisnes on menossa yhä enemmän dynaamisen hinnoittelun malliin. Sitä asiakkaat toivovat, joten sitä kohti mennään, Kantonen sanoo.

Taksi Helsinki aikoo tuoda ensi vuoden aikana omaan Valopilkku-sovellukseensa dynaamisen hinnoittelun, joka Kantosen mukaan haistelee kysyntää ja tarjontaa paremmin. Asiakas kertoo sovellukseen lähtöpaikan ja määränpään ja saa kiinteän hinnan kyydilleen jo ennen autoon istumista.

Taksialan toisessa suuressa kotimaisessa yhtiössä, Lähitaksissa seurataan alan hintatasoa, mutta yhtiön myyntijohtaja Sanna Salminen ei avaa mahdollisia muutoksia.

– Ainakin tällä hetkellä meille tärkeintä on se, että hinta on mahdollisimman ennakoitava eikä asiakkaalle tule yllätyksiä. Tarkoituksena on, että asiakkaat voivat luottaa palvelun laatuun ja taksiyrittäjätkin saavat työstään palkkaa.

Lue myös: Taksialalla kävi kato, kun vaatimuksia kiristettiin ja korona iski – nyt kuskeista on jo pula: "Jokaista uutta lupaa kohden on kaksi peruttua"