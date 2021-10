Valtakunnallinen koronarokotetavoite saavutettiin Etelä-Savossa tiettävästi ensimmäisenä alueena – terveyspalvelujen johtaja: "seuraavaksi tavoitellaan 90 prosenttia"

Valtakunnallisista koronavirusrajoitteista ja -suosituksista on määrä luopua, kun koko Suomessa tavoitetaan 80 prosentin koronarokotekattavuus.

Kuntayhtymä Essotessa saavutettiin tiettävästi ensimmäisenä alueena Suomessa 80 prosentin rokotekattavuus. Helpolla kahdeksankympin rajan rikkoutuminen ei tullut kuntayhtymä. Se on vaatinut sairaanhoitopiirin henkilökunnalta paljon voimia ja hoitovelka on kasvanut. Haastattelussa Essoten sairaanhoitopiirin terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä. Toimittajana on Petri Vironen.

Etelä-Savossa kuntayhtymä Essote saavutti tiettävästi ensimmäisenä alueena Suomessa 80 prosentin rokotekattavuuden.

Valtiovalta kertoi syyskuussa, että kun koronarokotuskattavuus ylittää 80 prosenttia yli 12-vuotiailla, luovutaan valtakunnallisista koronavirusrajoitteista ja -suosituksista.

Kuntayhtymä Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo olevansa asiasta hyvillä mielin.

– Seuraavaksi lähdetään tavoittelemaan alueella 90 prosenttia. Se olisi oikein hyvä luku kansainvälisissäkin vertailuissa.

Seppälä myöntää, että uusi tavoite on jo hankalampi tavoittaa. Siihen kuitenkin pyritään.

– Jokainen prosentti, mitä me saadaan, suojaa ihmisiä kaikista hankalimmalta taudinmuodolta. Jos epidemia leviää rokottamattomien keskuudessa, jokaisella prosentilla vältetään todennäköisesti sairaalahoito ja sitä kautta hankalia sairastumisia sekä kuolemia.

Koronatilanne voi pahentua Essotenkin alueella

Valtakunnallisesti vasta vajaat 74 prosenttia on saanut täyden rokotesarjan. Myöskään Etelä-Savossa myös toimiva sairaanhoitopiiri Sosteri ei ole vielä tavoittanut 80 prosentin rajaa.

Suomessa terveydenhuoltoa kuormittaa Seppälän mukaan tällä hetkellä voimakas rokottamattomien epidemia.

Naapurialueilla, kuten Lahdessa, Kuopiossa ja Jyväskylässä koronatilanne on pahentumassa. Seppälän mukaan tämä heijastuu myös Etelä-Savoon.

– Eikä se riski täysin meiltäkään ole pois, että samanlaista piikkiä voitaisi meidän alueella nähdä, Seppälä myöntää.

Koronavirus ei ole säästänyt yhtäkään ikäryhmää vakavalta sairaudelta. Seppälä kertoo, että virusmuunnosten myötä sairaalahoidossa on nähty aina 20-vuotiaiden ikäluokkaan saakka vakavia sairastumisia, ilman että henkilö kuuluisi riskiryhmään.

Rokotteen teho yllätti

Seppälä kannustaa kaikkia ottamaan koronarokotteen. Hän kertoo yllättyneensä koronarokotteiden tehosta sairaalahoitoista infektiota vastan.

– En olisi itse edes aluksi uskonut, että näin nopealla rokotekehitykselle päästäisiin lokakuuhun mennessä näin suureen rokotekattavuuteen Etelä-Savossa.

Koronarokotteen teho vaihtelee kuitenkin yksilöittäin, Seppälä myöntää. Rokotteen suoja heikkenee ajan kanssa, eikä rokote välttämättä takaa sitä, etteikö kaksi kertaa rokotettukin voisi taudin saada tai jopa tartuttaa koronavirusta muihin.

Essoten alueella kaksi kertaa rokotettuja ei juurikaan sairaalahoidossa ole näkynyt.

– Ihan yksittäisiä on näkynyt, mutta tietysti heidän kohdallaan on puhuttu monesta muustakin perussairaudesta, jotka ovat hankaloittamassa. Toki rokotevasteet on yksilöllisiä, Seppälä toteaa.

Suosituksista ei lähdettäisi kiireellä luopumaan

Seppälä pitäisi edelleen kiinni siitä, että koronaa testataan matalalla kynnyksellä.

– Edelleen suosittelen käymään testeissä, jopa herkemmin kuin mitä Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL suosittelee.

– Myös tuplarokotettujen kannattaa mennä testiin flunssaoireissa, mikäli aikovat muita ihmisiä nähdä. Tämä on yksiselitteinen viesti, mikä kansallisesti pitäisi saada läpi.

Koronan jäljitystä sekä maskisuositusta Seppälä ei lähtisi purkamaan. Hän ei lähtisi syyllistämään kuitenkaan ketään ilman maskia liikkuvaa.

– Voi hyvinkin olla, että henkilö pystyy välttämään kontaktit muihin. Suosittelisin käyttämään maskia kuitenkin silti tilanteissa, jossa ei voi välttää lähikontaktia tuntemattomien kanssa.

Lue lisää:

Ministeri Krista Kiuru: Lähdemme siitä, että 80 prosentin rokotekattavuus saavutetaan – "Se on meille elinehto"