Analyysi: Johtavat poliitikot ajautuivat outoon huutokauppaan rahapelirahoista – ensin hallitus leikkasi avustuksia ja nyt peruu aikeitaan

Hallituksen johtavat poliitikot ajautuivat tiistaina kummalliseen sanailuun hupenevien rahapelituottojen korvaamisesta kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja tieteen tekijöille.

Hallitus on sopinut jo kahteen kertaan tänä vuonna, että Veikkauksen vähentyneitä rahapelituottoja ei enää korvata täysimääräisesti esimerkiksi kulttuurialalle tai sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Päätös oli tuskainen, koska avustukset menevät niin sanotusti hyviin tarkoituksiin.

Jo ennen kuin keskustalainen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ehti tiistaina tiedottaa toimittajille, miten hallituksen sopimat avustusleikkaukset lopulta kohdennetaan, demaripääministeri Sanna Marin oli jo tviitannut, että viisikko eli hallituspuolueiden johtoryhmä "tarkastelee järjestöjen rahoitusta" vielä kerran "ja etsii ratkaisua asiaan".

Samaan syssyyn opetusministeri Li Andersson (vas.) muistutti Twitter-viestissään, että vasemmistoliitto on ehdottanut kulttuuriin kohdistuvan 18,4 miljoonan euron leikkauksen perumista.

Moneen kertaan hallitukseen pettyneet kulttuuritoimijat voivat siis vielä varjella toivonkipinäänsä avustusleikkausten pienenemisestä. Sen sijaan hallitusta ei voi kehua johdonmukaisesta ja selkeästä päätöksenteosta.

SDP:ssä raivostuttiin Antti Kurvisen leikkaustiedotuksesta

SDP:ssä Antti Kurvisen tiedotus rahaleikkauksista tulkittiin ilkeäksi tempuksi.

Vielä sunnuntaina pääministeri Sanna Marin kuuli pop-muusikoiden rahahuolia yhdessä Antti Kurvisen kanssa Kesärannan illanistujaisissa. Ja samantien tiistaina kulttuuriväki kuuli avustusleikkausten kohdennuksista.

Illanvietto muuttui joidenkin muusikoiden mielissä jälkikäteen irvokkaaksi, kuuleminen ei johtanut mihinkään. Samalla pääministerin saama popparijulkisuus sosiaalisessa mediassa uhkasi muuttua mainehaitaksi.

SDP:n kolmas varapuheenjohtaja Matias Mäkynen arvostelikin Demokraatin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Kurvista liian hätäisestä tiedottamisesta.

Poukkoilua vai poliittista uudelleenarviointia?

Avustusleikkausten vaikutukset ovat olleet tiedossa. Loppuhetken mielenmuutos saa hallituksen näyttämään poukkoilevalta.

Hallituksen kevään kehysriihen ja syyskuun budjettiriihen linjauksia harkitaan siis vielä kerran sen jälkeen, kun leikkauskohdennukset on opetus- ja kulttuuriministeriön osalta jo kerrottu kulttuuritoimijoille ja järjestöille.

Lähiviikkoina nähdään, paljastuuko tiede- ja kulttuuriministerin Antti Kurvisen rooliksi johtoviisikon hyvistä aikeista piittaamaton leikkaaja vai todenpuhuja, joka vahvisti ikävät uutiset.

Kevään kehysriihen linjaus avustusrahojen vähentämisestä alkoi purkautua jo syyskuun budjettiriihessä, kun Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen myöntövaltuus luvattiin kuitenkin taata.

Hallitus kävi sakkokierroksella myös poliisin rahoissa. Nyt ministerit kaivavat kuvettaan ja lisäävät 30 miljoonaa euroa poliisin määrärahoihin syksyn lisäbudjetissa.

Hallituksen piirissä rahapäätöksille ja päätösten pyörtämiselle on selitys: poliittinen uudelleenarviointi uuden tiedon valossa.

Veikkaukselta kertyvien rahapelituottojen epävarmuus ei poistu tulevaisuudessa. Hallituksen asettaman työryhmän on tarkoitus ratkaista loppuvuodesta, miten rahoitus järjestetään vuodesta 2024 alkaen.

Tämä on se iso kysymys, mikä on saatava ratkaistua, muutoin tämänvuotinen poliitikkojen ja järjestöjen tuska on edessä joka vuosi.

Sanna Marinin uskottavuus rapisee, jos leikkaukset eivät pienene

Avustusten tarkastelulupauksen jälkeen pääministerin uskottavuus kärsisi, jos lopputulos olisi, että leikkaukset säilyvät ennallaan.

Jotain lisärahaa järjestöille on siis pakko löytyä. Muutoin Sanna Marin on nostattanut vääriä odotuksia.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan hallituksen oli tarkoitus korvata rahapelituottojen vähentymisestä edunsaajille ensi vuonna noin 80 prosenttia. Puuttuva osuus olisi leikkausta avustuksiin.

Laskennallisesti kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja tieteen aloilla sekä sosiaali- ja terveysalalta jäisi saamatta yhteensä noin 80 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna.

Sosiaali- ja terveysministeriön jakamat avustukset menevät budjettiteknisesti eri lailla kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä, mutta rahapula on sama.

Jos viisikko pääministerin johdolla päätyy leikkausten vähentämiseen parilla miljoonalla eurolla, se olisi kokonaisuuden näkökulmasta pientä laastarointia. Jos viisikko haluaisi luopua kokonaan avustusleikkauksesta, ratkaisu vaatisi siis laskennallisesti 80 miljoonan euroa rahaa.

Jos järjestöjen avustukset vähenevät, on kohtuullista, että järjestöt saavat huonot uutiset tiedoksi omaan budjettisuunnitteluunsa ajoissa. Vaikka hyvistä asioista tinkiminen ei ole kivaa, se on parempi tehdä harkitusti kuin aikapulassa.

