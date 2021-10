Katso suorana klo 14: Eduskunnassa keskustellaan Afganistanin tilanteesta

Suomi on evakoinut Afganistanista yli 400 ihmistä. Maassa on edelleen henkilöitä, joita yritetään saada Suomeen. Humanitaarinen tilanne Afganistanissa pahenee ja EU on luvannut hätäapua alueelle.

Suomalaisjoukot osallistuivat evakuointioperaatioon Kabulin lentokentällä elokuussa. Eduskunnan täysistunnossa keskustellaan Afganistanin tilanteesta. Kuva: Puolustusvoimat / Ulkoministeriö