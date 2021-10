Millaista on hiihtää purun alla säilötyllä lumella 10 asteen lämmössä? Seuraamme hiihtokauden avausta Kontiolahdessa kello 8.30

Pohjois-Karjalan hiihtokausi alkaa tänään Kontiolahdessa. Ihmiset pääsevät aamulla kello 9.00 hiihtämään lumella, jota on säilötty kuuman kesän ajan purun alla. Ladun pituus on 1,5 kilometriä.

Säilötty lumi on erilaista kuin talven ensilumi, jolla suurin osa hiihtäjistä on tottunut liikkumaan. Kemian tohtori ja voideyhtiö Vauhti Speed Oy:n toimitusjohtaja Esa Puukilainen on perehtynyt lumen olomuotoihin, lumen, jään tai veden sekä suksen pintojen vuorovaikutukseen. Puukilaisella on kokemusta myös Suomen hiihtomaajoukkueen huoltoryhmästä.

Puukilainen kertoo suorassa lähetyksessä kello 8.30 alkaen, millaista on hiihtää säilötyllä lumella, hiihtoputkessa ja luonnonlumella sekä millaisia eroja lumityypeissä on eri maissa.

Talviolympialaiset käydään tänä vuonna Kiinassa korkealla vuoristossa. Millaista lunta Pekingin maastoissa on ja voiko lumityypin erilaisuus vaikuttaa suomalaisten menestykseen? Lumityyppi ja suksen luisto eivät liity vain maastohiihtoon, sillä samat lainalaisuudet koskevat myös alppilajeja.

Vesisade ja lämmin sää hiihtokauden avauksen riesana

Kontiolahden latu on kolmas ulkolatu, joka avataan tänä syksynä Suomessa. Lokakuun lämmin sää ja vesisade hankaloittavat hiihtokauden alkua. Viime syksy oli lämmin, ja esimerkiksi Imatran ensilumen latu suli ja kutistui kolmesta kilometristä yhteen kuukauden aikana.

Kontiolahdessa yritetään taistella lämpöä vastaan isolla lumivarastolla. Nyt on käytettävissä reippaammin, sillä sitä ei tarvitse säästellä maailmancupia varten.

– Voimme paikata syksyn aikana lämpimän sään tai vesisateen muokkaamaa latua tarpeen mukaan varastolumella. Sen pitäisi riittää, lupaa latua ylläpitävän Kontiolahti Outdoorin Jarno Lautamatti.

Kontiolahdessa latu-uralle on levitetty noin 70 senttimetriä paksu lumikerros edellistalvena tykitettyä lunta, joka on varastoitu kesän yli sahanpurun alla ulkona.

Uutta lunta voidaan tykittää, kun ilman lämpötila kääntyy pakkasen puolelle. Ensilumen latu pidentää Kontiolahdella hiihtokautta keskimäärin 80 päivää vuosittain.

Suomessa on auki kolme ulkolatua. Levin ja Vuokatin ladut avattiin viime viikolla ja tänään sivakoimaan päästään Kontiolahdessa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Suomen eteläisin hiihtopaikka tällä hetkellä

Kontiolahden ensilumen latu avataan aamulla kello yhdeksän. Se on avautumishetkellä Suomen eteläisin ulkohiihtopaikka. Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, luvassa on vähintään pienimuotoinen ryntäys, kun koko kesän hiihtointoa pantanneet pääsevät vihdoin lumelle liukumaan.

Kontiolahden ensilumen latu avataan nyt 18:tta kertaa. Ensimmäistä kertaa jäähdytetty latu avattiin vuonna 2004.

Kyseessä on sama latuverkosto, jossa Kaisa Mäkäräinen rakensi uransa ja kilpaillaan ampumahiihdon maailmancupin osakilpailu ensi maaliskuussa.

Suomessa ulkoladulla voi hiihtää tällä hetkellä myös Levillä ja Vuokatissa. Rukan ja Imatran ladut avataan huomenna perjantaina.

Tämän hetken tietojen mukaan Oloksella hiihdetään viimeistään 25. lokakuuta ja kuukauden lopussa Kannonkoskella ja Rovaniemellä. Kuopiossa ja Tahkolla ensilumen ladut avataan marraskuun 12. päivä.

Muokattu kello 8.28: Tarkennettu, että Kontiolahden ensilumen latu on Suomen eteläisin hiihtopaikka ulkona.

