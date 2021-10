Ämpäreitä ja Kärppä-pelaajia, näin oululaisia houkutellaan koronarokotteelle – katso suorana klo 14.06

Terveysviranomaiset miettivät parhaillaan ankarasti keinoja, millä rokotuskattavuus saataisiin nostettua mahdollisimman korkealle. Kauppakeskus Valkeassa järjestettävässä rokotustapahtumassa on vetonauloina Oulun Kärppien jääkiekkopelaajia.

Oulussa kovimmat keinot alkavat olla jo käytössä, kun kaupunkilaisia houkutellaan koronapiikille Kärppä-pelaajien avulla keskiviikkoiltapäivänä kauppakeskus Valkeassa. Jaossa on myös 1 000 ämpäriä.

Rokotustapahtumassa keskustellaan rokotuskattavuuden nostamisen tärkeydestä yhteiskunnan avaamisen vuoksi.

Oulun Kärppien mukaan he haluavat tukea Oulun kaupunkia koronarokotuksissa, jotta tapahtumiin osallistuminen ja yhteiskunnan avautuminen olisi mahdollisimman turvallista kaikille.

Voit seurata rokotustempausta suorana klikkaamalla pääkuvaa. Toimittaja Marko Siekkisen haastattelussa on muun muassa Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Tempauksella halutaan kannustaa ottamaan ensimmäinen rokote ja muistuttaa toisenkin rokotteen ottamisesta. Vain reilu puolet alle 35-vuotiaista oululaisista on saanut toisen rokotteen (siirryt toiseen palveluun) (THL). Sen voi ottaa, kun ensimmäisestä koronarokotteesta on kulunut 6 viikkoa. Valkean rokotuspisteellä pistetään sekä Pfizerin että Modernan rokotteita.

Oulussa alle 40-vuotiaista on rokotettu vasta noin 75 prosenttia ikäluokasta. Yli 50-vuotiaista on rokottamatta noin 10–15 prosenttia, heidän suositellaan ottavan koronarokote ennen syksyn flunssakautta.

Kärppäpelaajia on tavattavissa kauppakeskus Valkean rokotustapahtumassa keskiviikkona 13. lokakuuta kello 14–16. Valkean walk in -rokotuspiste on avoinna 13.–14.10. kello 12–18.

Ämpäreitä on käytetty rokotehoukuttimina aiemmin ainakin Kajaanissa.