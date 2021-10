Kiuru vaatii asiantuntijoilta jo tänään kantaa kolmanteen koronarokotteeseen – taustalla huoli rokotteiden tehon hiipumisesta

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vaatii Kansalliselta rokotusasiantuntijaryhmältä (KRAR) suositusta kolmannesta koronarokotteesta heti tänään, jotta suomalaisille voidaan kertoa, miten rokotukset etenevät.

– Todella toivon, että tänään saataisiin lopulta suosituksia aikaan. Sitä varten meillä on asiantuntijat, että he tekevät rokotuksiin liittyen suosituksia, Kiuru sanoi Ylelle eduskunnassa.

Sairaaloihin on joutunut yhä enemmän myös niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet kaksi rokotetta. Ensimmäisten rokotettujen rokotussuojan hiipuminen ajoittuu samaan aikaan kun ihmisten väliset kontaktit ovat selvästi lisääntyneet.

Kiuru viittaa Euroopan tautiviraston ECDC:n syyskuun lopun raporttiin, jossa se varoitti siitä, että rokotteiden teho voi alkaa hiipua.

Rokotussuojan hiipuminen näkyy Kiurun mukaan Suomessa kuten Euroopan tautivirasto on varoittanut.

– Kun me katsomme nyt sairaalahoidon tilannetta on todettava, että meillä on toisen rokotuksen saaneita ihmisiä joko iän tai vakavan sairauden vuoksi nimenomaan siinä tilanteessa, että heidän rokotetehonsa saattaa alkaa hiipumaan ja sitä kautta he ovat sairastuneet.

Kiuru sanoo olevansa erittäin huolissaan siitä, että tilanteella on vaikutusta sairaalahoidon kuormitukseen.

HUSin julkaisemien tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla sairaalahoitoon joutuneista 12 prosentilla oli kaksi rokotetta.

– Meidän täytyy muistaa, että riskiryhmäläisiä on alettu rokottaa kevättalvella. Tätä kautta näkyy myöskin sairaalahoidon kuormituksessa se tosiasia, että tautia on joillakin alueilla paljon liikkeellä ja myöskin kakkosrokotettujen osalta tämä rokotesuoja on alkanut hiipua, Kiuru sanoo.

KRAR on asiantuntijoista koostuva ryhmä, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuulee. THL antaa tarvittaessa ehdotuksen rokotuksista sosiaali- ja terveysministeriölle.

Hallitus varannut rokotteita kaikille

Hallitus on Kiurun mukaan varautunut siihen, että kaikille varataan rokotteet.

– Tällä hetkellä me olemme lähteneet siitä, että immuunipuutoksellisia on kolmasrokotettu sekä lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Mutta nyt on aika kertoa, miten haavoittuvammassa asemassa olevien rokotussuojasta tullaan pitämään kiinni.

Riittävästä rokotesuojasta pitää Kiurun mukaan huolehtia, jotta yhteiskunta voi pysyä auki.

