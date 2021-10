Mika Rämet: Yli 5-vuotiaiden lasten koronarokottaminen voisi alkaa aikaisintaan loppuvuodesta

Tutkimuksissa lasten annostuksessa on päädytty 10 mikrogrammaan, mikä on kolmasosa aikuisille annettavasta annoksesta.

Tutkimuksissa lasten annostuksessa on päädytty 10 mikrogrammaan, mikä on kolmasosa aikuisille annettavasta annoksesta. Kuva: Joni Tammela / Yle

5–11-vuotiaiden lasten yleinen rokottaminen koronaa vastaan voisi alkaa aikaisintaan loppuvuodesta, arvioi Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Biontech-Pfizerin koronarokotteen lupaprosessi on käynnissä Yhdysvalloissa ja Rämet arvioi, että lupaprosessi alkaa pian myös Euroopan lääkevirasto EMA:ssa.

Lääkeyhtiöt Biontech ja Pfizer julkaisivat syyskuussa ensimmäiset tiedot rokotteen toimivuudesta pienemmillä lapsilla.

Tutkimuksissa on muun muassa selvitetty sopiva annostus 5–11-vuotiaiden ikäryhmän rokottamiseen. Annostuksessa on päädytty 10 mikrogrammaan, mikä on kolmasosa aikuisille annettavasta annoksesta.

– Tiedetään, että sillä annoksella suojavasteet muodostuvat ihan samalla tavalla kuin nuorilla aikuisilla muodostuu 30 mikrogramman annoksella. Tutkimukseen osallistui noin 2 500 5–11-vuotiaista, vakavia haittavaikutuksia ei tutkimuksessa ilmennyt ja rokote oli samalla lailla siedetty kuin vanhemmillakin, Rämet kertoi Ylen aamussa keskiviikkona.

Jos EMA laajentaa myyntiluvan myös 5–11-vuotiaiden ikäryhmään, sen jälkeen Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR arvioi rokotteen käyttöä kyseisessä ikäryhmässä Suomessa.

Rämet arvioi, että ensimmäisenä rokotusvuoroon voisivat tulla riskiryhmiin kuuluvat 5–11-vuotiaat lapset.

Voit katsoa Rämetin haastattelun alta:

