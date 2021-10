Koronarajoituksia puretaan – varsinkin riskiryhmien ja ikääntyneiden syytä olla edelleen tarkkana

Asiantuntija korostaa, että koronavirus on vielä keskuudessamme eikä kenenkään ole syytä luopua suojautumistoimista. Toimet suojaavat myös syksyn muilta virustaudeilta.

Koronarajoituksien helpottamisen jälkeen moni kokee, että epidemia on ohi ja elämä voi normalisoitua täysin.

Ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg Terveyden ja hyvinvoinninn laitokselta kuitenkin muistuttaa, että koronavirus on vielä keskuudessamme eikä kenenkään ole syytä luopua suojautumistoimista.

Rokotuskattavuus ei yllä vielä tavoitetasoon. Yle kysyi Hannila-Handelbergiltä, mitä riskiryhmien ja ikääntyneiden tulisi nyt ottaa erityisesti huomioon.

Millä tavalla riskiryhmien ja ikääntyiden tulisi nyt toimia?

Kun meillä rokotuskattavuus lisääntyy, tavoitteena on normalisoida elämää. Pandemia ei ole kuitenkaan ohi vielä maailmalla, ja epidemia jatkuu vielä Suomessa. Siksi meidän kaikkien pitäisi mielestäni vielä noudattaa juuri oppiamme suojautumiskeinoja. Suojautuminen koskee kaikkia, ei pelkästään riskiryhmiä ja ikääntyneitä.

Voiko riskiryhmään kuuluva tai ikäihminen kutsua vieraita kotiinsa?

Periaatteessa kyllä, jos vieraat ovat terveitä. Harkintaa kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, kun vieraat ovat saapuneet juuri matkalta riskimaasta tai osallistuneet joukkotapahtumaan, josta on voinut tulla tartuntoja.

Kutsuttavien määrässäkin tulee käyttää harkintaa. Sisätiloissa pitäisi voida pitää turvaetäisyyksiä ja muistaa tuuletuksen mahdollisuus. Jos on pieni sisätila, kuinka paljon pystyy olemaan väkeä niin, ettei synny ihan lähikontaktia?

Uskaltaako riskiryhmäläinen tai ikäihminen mennä teatteriin tai karaokebaariin?

Kulttuurista voivat nauttia kaikki. Jos sisätiloissa on paljon ihmisiä, kaikkien tulee noudattaa terveysturvallisia toimia. Asiakastiloissa on usein siihen onneksi mahdollisuus. Suosittelen käsien puhdistamista, turvavälejä ja maskeja tilanteisiin, joissa on paljon ihmisiä.

Karaokebaarissa voi tietysti laulaa, jos on yksin mikrofonin äärellä. Yleisön joukossa täytyy toimia harkinnan mukaan – onko se paikka, jossa voi turvallisesti olla?

Ihmiset ovat kyllä fiksuja ja voivat kysyä itseltään, onko tämä tilanne minulle turvallinen.

Mihin tahansa voi periaatteessa mennä, mutta jokaisen pitää tehdä oma riskiarvionsa. Jos tilassa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, riski on suurempi.

Kuinka kauan suojaustoimia vielä vaaditaan?

En osaa ennustaa, mutta uskoisin, että ainakin vuoden loppuun saakka.

Lisäksi haluan korostaa, että meidän tunnetut virusflunssammekin tarttuvat pääosin pisaratartuntana. Meillä on tässä flunssakausi kohta alkamassa, samoin influenssakausi. Koronasta opitut turvatoimet suojaavat myös niitä viruksia vastaan.

Miten voi suojella parhaiten läheistään, joka on riskiryhmässä tai ikääntynyt?

Ottamalla molemmat koronarokotukset. Lisäksi varttuneemmissa ikäluokissa on henkilöitä, jotka eivät ole vielä ottaneet rokotuksia. Olisi tärkeää kannustaa heitäkin ottamaan ne.

Rokotus tuo suojaa vakavaa tautia vastaan. Tartunnan saanut rokotettu on mitä ilmeisemmin lieväoireisempi ja hänen tautinsa lyhytkestoisempi. Todennäköisesti hän myös tartuttaa vähemmän aikaa kuin rokottamaton henkilö.

Täyden rokotussarjan saaneita lieväoireisia ei välttämättä tarvitse testata koronaviruksen varalta. Oireisuus on kuitenkin se tärkein asia edelleen. Jos on oireita, ei pidä tavata ihmisiä eikä lähteä joukkotapaamisiin. Jos on vakavia oireita, pitää mennä lääkäriin.

Lue myös:

Täältä löydät kaikki tuoreimmat uutiset koronaviruksesta.

Katso Yle Areenasta:

Rankka vuosi – Dokumenttisarja poikkeusajasta. Suomi siirtyi poikkeustilaan keväällä 2020. Huoli, pelko ja ahdistus alkoivat leimata päätöksentekoa ja toimintaa. Ihmiset hamstrasivat vessapaperia ja käsidesiä, ja päättäjät olivat kauhuissaan. Kolmiosainen dokumenttisarja seuraa poikkeusajan elämää maaliskuusta 2020 aina vuoden loppuun asti.