Kaakkois-Aasia avaa hiljalleen ovia turisteille – Phuketin lomasaarella vieraillut muutamassa kuukaudessa jo yli 40 000 rokotettua lomailijaa

Kaakkois-Aasian maat availevat varovasti suosittuja turistikohteitaan ulkomaisille matkailijoille.

Useat alueen maat selvisivät koronaviruksen ensimmäisestä aallosta suhteellisen hyvin mutta ovat olleet pahoissa vaikeuksissa viruksen deltamuunnoksen kanssa.

Avaamiset ovat vielä rajoitettuja ja koskevat useimmiten matalan riskin maiksi luokiteltuja valtioita. Karanteenivaatimukset jatkuvat monin paikoin.

Mallia avaamiseen antoi alueella Thaimaan ratkaisu avata heinäkuussa Phuketin lomasaari rokotetuille ulkomaisille turisteille.

Seitsemän yön oleskelun jälkeen turistit saavat matkustaa myös muualle Thaimaahan.

Mallista käytetään nimitystä Phuketin hiekkalaatikko (siirryt toiseen palveluun).

Karanteenivapaa loma-ohjelma houkutteli syyskuun lopulle mennessä noin 38 000 tulijaa, joista vain 0,3 prosenttia antoi positiivisen koronatestin, The Straits TImes -lehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa. Lokakuun alkuun määrä oli noussut 41 000:een, kertoo The New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Määrä on siis pieni verrattuna siihen, että Phuketilla kävi ennen koronapandemian alkua vuonna 2019 lähes 10 miljoonaa ulkomaista vierasta.

Vietnam on kaavaillut hieman samantyyppistä järjestelyä Phú Quốcin saarelle mutta suunnitelmia on lykätty loppuvuoteen.

Indonesia, Malesia, Thaimaa ja Vietnam ovat syksyllä muuttaneet koronastrategiaansa tiukkoihin sulkutoimiin nojaavasta nollalinjasta kohti sitä, että viruksen kanssa yritetään elää.

Thaimaan Phuketin hiekkalaatikoksi kutsutussa järjestelyssä rokotetut turistit ovat voineet saapua lomasaarelle ja seitsemän yön jälkeen vierailla muuallakin Thaimaassa. Kuva: Paul Lakatos / Rex Features / AOP

Balin saarta availlaan asteittain

Indonesiassa suosittu Balin saari on ollut aavemaisen hiljainen kuukausia, kun hotellit, ravintolat ja rannat ovat olleet suljettuina ja tuhannet työpaikat ovat kadonneet.

Puolet Balin taloudesta koostuu turismielinkeinosta.

Surffikoulun omistaja Halfia Londa asetti toivonsa Indonesian suunnitelmiin avata Balin saari rajoitetusti ulkomaisille turisteille lokakuun puolivälistä.

– Pelkästään voidakseni elää joudun lainaamaan rahaa, Halfia Londa kertoi uutistoimisto Reutersille.

Halfian yritys Balin Kuta Beachilla menetti lähes kaikki asiakkaansa yhdessä yössä, kun Indonesian hallitus päätti huhtikuussa 2020 keskeyttää kaikki kansainväliset lennot turistien suosimalle saarelle. Hän joutui velkoihin ja menetti kotinsa.

Hallitus ilmoitti avaavansa Balin ja viereiset Batamin ja Bintanin saaret 18 maan matkailijoille 14. lokakuuta alkaen. Saapujien pitää olla viiden päivän ajan karanteenissa omalla kustannuksellaan.

Kaakkois-Aasian suurin talous Indonesia on yksi pahimmin pandemiasta kärsineistä maista alueella. Maassa on virallisesti kirjattu yli 4 miljoonaa tapausta ja 142 000 kuolemaa. Todelliset luvut saattavat olla vielä paljon korkeammat.

Tartunnat ovart vähentyneet merkittävästi viime kuukausina alle tuhanteen tapaukseen päivässä, kun heinäkuussa pandemian huipulla tartuntoja kirjattiin jopa 56 000 päivässä.

Henkilökunta ja sotilaat osallistuivat harjoitukseen Ngurah Rain kansainvälisellä lentokentällä Balin saarella 9. lokakuuta. Indonesia aikoo avata Balin jälleen matkailulle rajoitetusta joukosta maita 14. lokakuuta. Kuva: Made Nagi / EPA

Thaimaa hellittää karanteenivaateita

Thaimaan pääministeri Prayut Chan-Ocha kertoi maanantaina, että marraskuun alusta lähtien niin sanotuista matalan riskin maista pääsee Thaimaahan tietyin ehdoin ilman karanteenia, siis muuallekin kuin Phuketiin-

Pääministerin mukaan aluksi listalla on kymmenen maata, esimerkiksi Britannia, Yhdysvallat, Kiina, Saksa ja Singapore.

Muista listan maista ei ollut tietoa, joten ei voi sanoa, helpottuuko matkustaminen Suomesta Thaimaahan.

Prayutin mukaan joulukuussa listaa laajennetaan. Myös alkoholin anniskelu ravintoloissa aiotaan jälleen sallia vasta joulukuussa.

Ulkomaisten matkailijoiden määrä romahti Thaimaassa viime vuonna edellisvuoden 39,9 miljoonasta 6,7 miljoonaan.

Maan arvioidaan kärsineen yhteensä 50 miljardin dollarin eli 43 miljardin euron tappiot.

Myös Singapore ja Malesia ovat molemmat ilmoittaneet alkavansa varovasti avata rajojaan.