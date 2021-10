90-vuotias Star Trek -filmien tähti ammutaan kymmeneksi minuutiksi avaruuteen – laukaisu kello 17, katso suorana

William Shatneristä on tulossa vanhin avaruudessa käynyt ihminen

William Shatnerista tulee kaikkien aikojen iäkkäin ihminen, joka on käynyt avaruudessa. Hän näytteli Star Trek -sarjassa ikonista kapteeni James T. Kirkiä.

Yhdysvaltain Texasista ammutaan tänään kello 17 Suomen aikaa avaruuteen Blue Origin -yhtiön raketti, jolla tehdään avaruusmatkailun historiaa. New Shepard-18 -raketin kyydissä on 90-vuotias William Shatner, josta tulee toistaiseksi iäkkäin ihminen, joka on käynyt avaruudessa.

Voit katsoa suoraa lähetystä raketin laukaisusta klikkaamalla tämän uutisen pääkuvaa.

Shatner tunnetaan televisiosarjasta Star Trek, jota kuvattiin 1960-luvun lopulla. Shatner näytteli kapteeni James T. Kirkin roolia.

Shatnerin lisäksi lennolla ovat mukana entinen Nasan insinööri Chris Boshuizen, Blue Originin lento-operaatioiden johtoon kuuluva Audrey Powers sekä terveysalan yrittäjä Glen de Vries. Lennon on määrä kestää kymmenen minuuttia.

Avaruuslentäjät ehtivät kokea kolmen-neljän minuutin ajan painottomuutta avaruusaluksen kiitäessä enimmillään noin sadan kilometrin korkeudessa. Miehistökapseli laskeutuu Texasiin laskuvarjojen avulla.

