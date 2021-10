Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jos matkustaa syyslomalla? Rajanylitykset, rokotetodistukset, lentokentät, sairastuminen? Kokosimme tärkeät vinkit

Matkustaminen vilkastuu, mutta varsinkin ulkomaille reissaaminen vaatii edelleen tavallista enemmän selvittelyä. Helpointa matkustaminen on molemmat koronarokotteet ottaneille.

Syyslomaviikot vilkastuttavat matkailua niin kotimaassa, ja entistä useampi uskaltautuu matkustamaan jälleen myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Finavian mukaan lentomatkustaminen on selvästi elpymässä ja erityisesti täyden rokotussarjan saaneiden ihmisten matkustaminen on helpottunut.

Ulkomaille matkustavan on kuitenkin varattava ohjeiden ja ehtojen selvittämiseen tavallistakin enemmän aikaa. Kokosimme vinkkejä reissuun aikovalle tai matkaa suunnittelevalle.

Mitä ottaa huomioon jo ennen matkaa?

Ulkomaille matkustamista helpottaa huomattavasti, jos on ottanut molemmat koronarokotteen annokset. Näin muistuttaa muun muassa Finavia (siirryt toiseen palveluun).

Ilman kattavaa rokotesuojaa, tai todistetusti sairastettua covid-tartuntaa, on ulkomaille matkustavan varauduttava kohteesta riippuen testeihin.

Matkailusivusto Rantapallon listauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) suureen osaan Euroopan maista voi matkustaa, kun on esittää EU:n koronatodistus. Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla kerrotaan, miten saa koronatodistuksen (siirryt toiseen palveluun), jos sitä tarvitsee.

Yle on koonnut kuukausi sitten listan suosittujen Euroopan maiden maahanpääsykäytännöistä.

Eri maiden koronatilannetta päivittää myös ulkoministeriö (siirryt toiseen palveluun). Rajavartiolaitoksella on niin ikää kattava ohjeistus (siirryt toiseen palveluun) rajan ylittämisen vaatimuksista. Suomeen matkustamisen käytäntöjen selvittämistä helpottaa Finentry-palvelu (siirryt toiseen palveluun).

Miten toimia terminaalissa / lentokentällä?

Finavian viestinnästä muistutetaan, että syyslomasesongin aikana lentoasemalle kannattaa tulla hyvissä ajoin, kuten normaalistikin. On tärkeää seurata oman lentoyhtiön tai matkanjärjestäjän ohjeita lähtöselvitysaikoihin liittyen.

Kaikilla Finavian lentoasemilla edellytetään edelleen maskin käyttöä.

– Lapsien ei tarvitse käyttää maskia Finavian lentoasemilla, mutta on hyvä muistaa, että lentoyhtiöt voivat vaatia maskin käyttöä myös lapsilta, viestinnästä kerrotaan.

Finnairin mukaan (siirryt toiseen palveluun) pandemian takia palvelupisteissä voi olla jonoja muuttuneiden käytäntöjen ja lisätarkastuksien vuoksi. Tämänkin vuoksi lentoasemalle on syytä saapua ajoissa, Finnairin mukaan ainakin kahta tuntia aiemmin.

Finavia muistuttaa myös erityisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman käyttäjiä, että alueella on käynnissä laaja kehitysohjelma, jonka takia matkustajien saatto tapahtuu tällä hetkellä terminaali 1:n edustalla.

– Avustettavan matkustajan, kuten yksin matkustavan lapsen, voi saattaa pidemmälle terminaalin sisälle. Helsinki-Vantaalla on tällä hetkellä avoinna paljon ravintoloita ja myymälöitä sekä paljon tekemistä lapsille, Finavian viestinnästä kirjoitetaan Ylelle.

Laivayhtiöt ovat koonneet omat sivunsa yleisimmistä kysymyksistä ja vastauksista. Viking Line kertoo (siirryt toiseen palveluun), että laivoilla ei ole maskipakkoa, mutta maskia suositellaan.

Laivamatkustus on vilkastunut, mutta yhä kaukana pandemiaa edeltäneistä luvuista. Kuva: Katriina Laine / Yle

Tallink Silja on myös koonnut listan maahantulokäytännöistä (siirryt toiseen palveluun) ja muista ohjeista. Molemmat laivayhtiöt muistuttavat, että Ahvenanmaan matkat eivät vaadi todistuksia.

Mitä on huomioitava kotimaan matkalla?

Kotimaassa matkustelu on syysloma-aikaankin entistä helpompaa, kun rajoitukset esimerkiksi ravintoloissa ovat vähentyneet. Tarjolla on myös yhä kattavammin ajanvietettä, kun esimerkiksi teatterit, elokuvaesitykset ja konsertit ovat päässeet jälleen laajamittaisemmin käyntiin.

VR kertoi aiemmin viikolla (siirryt toiseen palveluun), että matkojen varaus kotimaassa on ollut merkittävästi viime vuoden syysloma-aikaa vilkkaampaa. Junissa on edelleen voimassa maskipakko, kuten laajalti myös linja-autojen kaukoliikenteessä. VR:n mukaan osassa yöjunia makuuhytit on myyty loppuun.

Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen kertoi Ylen viime viikon uutisessa, että mökkien kysyntä on ollut ennätyksellisen vilkasta. Myös kotimaan hotelleissa oli runsaasti varauksia, mutta alkuviikon päivillä oli enemmän tilaa.

Mitä on otettava huomioon, jos matkustaa lasten kanssa?

Finavian mukaan matkustajat kysyvät ohjeita erityisesti lasten matkustamiseen liittyen.

– Monet maat eivät vaadi lapsilta koronatodistuksia, mutta asia kannattaa aina tarkistaa kohdemaan viranomaisilta tai omalta lentoyhtiöltä etukäteen.

Yle kertoi aiemmin, että alaikäisen koronatodistuksen saaminen vaihtelee paikkakuntakohtaisesti, ja kannattaa selvittää siksi ajoissa ennen matkaa. Vain osa huoltajista saa näkyviin lapsen koronatodistuksen sähköisessä muodossa ja pääsee tulostamaan sen Omakannasta.

Jukka Pennanen ja Kari Pelkonen ovat tulleet keskiviikkona ajoissa Länsiterminaali 2:een. He matkaavat laivalla Tallinnaan ja sieltä junalla Tarttoon. Matka on Karin ensimmäinen korona-aikan, Jukka kävi kesällä pari kertaa Tallinnassa. Kuva: Katriina Laine / Yle

Mitä jos matkalla sairastuu?

Matkavakuutuksen on syytä olla voimassa yllättäviä tilanteita varten. Vakuutusyhtiö IF ohjeistaa (siirryt toiseen palveluun), että jos koronatestisi on positiivinen, voit hakea korvausta sinulle aiheutuneista hoitokuluista sekä matkan keskeytyessä myös ylimääräisistä matka- ja majoituskuluista.

Sen sijaan IF:in matkavakuutuksesta ei makseta korvausta, jos joudut matkalla karanteeniin altistumisen takia ja olet itse terve, eikä sinulle ole koronavirussairauden oireita.

Myöskään siitä ei korvauksia matkavakuutuksesta yleensä tule, jos matkan peruu vaikeutuneen koronavirustilanteen takia.

Matkalla sairastuessa ongelmia voi aiheuttaa myös paikallisen terveydenhuollon tilanne, sillä rokotukset ottamatta jättäneet ja koronavirukseen sairastuneet kuormittavat terveydenhuoltoa esimerkiksi Baltiassa.

Ylen aiempaan uutiseen haastateltu THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta kehotti Baltiaan matkustajia huomioimaan, että vaikka rokote antaa matkailijalle suojaa koronatautia vastaan, voi ongelmia tulla, jos matkailija tarvitsee Baltian maissa nyt äkillistä terveysapua mistä tahansa muusta syystä.

THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta kertoo, mitä Viroon tai muualle Baltiaan lähtijän kannattaa koronatilanteesta huomioida.

Lue myös:

Markus Lohi ihmettelee, miksei STM usko asiantuntijoita – sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätös matkustusrajoituksista oli "surkea"

Syyslomat alkavat, ja moni lähtee reissuun – naantalilainen de Nierin perhe suuntaa Legolandiin: "Lentoliput varattiin jo pari vuotta sitten"

Voiko täysin rokotettu osallistua turvallisin mielin tapahtumiin tai lomailla ulkomailla? Asiantuntija vinkkaa, miten elää auenneessa yhteiskunnassa

Euroopan ja Yhdysvaltojen välisten lentojen kysyntä räjähti – lukemattomat pandemian erottamat perheet tapaavat vihdoin jouluna