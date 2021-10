Koronan leviäminen Rauman telakalla kääntyi huomattavaan laskuun alkuviikolla

Rauman telakalla on todettu 213 koronatartuntaa alle neljässä viikossa. Alkuviikolla uusia tartuntoja todettiin enää neljä. Aluehallintovirasto on määrännyt telakalle pakolliset terveystarkastukset.

Rauman telakan huolestuttava koronatilanne on muuttumassa parempaan suuntaan.

Rauman kaupunki tiedottaa, että tällä viikolla telakalla on todettu vasta neljä tartuntaa. Muutos on melkoinen, sillä alle neljässä viikossa alueella on todettu yhteensä 213 koronatapausta.

Telakan työntekijöille tehtiin alkuviikon aikana yli 350 koronatestiä. Positiivisen testituloksen saaneet henkilöt on asetettu eristykseen.

Kaikki telakka-alueen työntekijät on testattu kertaalleen ja suurin osa kahdesti. Myös satunnaistestauksia jatketaan.

Ulkomaalaisilla heikko rokotekattavuus

Aluehallintovirasto määräsi keskiviikkona Rauman telakalle pakolliset terveystarkastukset. Ongelmana on erityisesti telakka-alueen ulkomaalaistyövoiman matala rokotekattavuus.

Työntekijöiden on osoitettava negatiivinen testitulos ennen töiden aloittamista telakan alueella. Ulkomailta tulevilta työntekijöiltä otetaan näytteet aikaisintaan 72 tuntia maahantulon jälkeen.

– Kun epidemiatilanne työntekijöiden lähtömaassa eli erityisesti Baltiassa, Ukrainassa ja Venäjällä on vaikea, on mahdollista, että tartunta pääsee luikertelemaan työmaalle. 72 tunnin testi ei välttämättä paljasta itämässä olevaa infektiota. Siksi satunnaistestausten jatkaminen on tärkeää, Satakunnan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä sanoo.