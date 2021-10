Väsyneen koronahoitajan toive: "Ottakaa rokotteet, ilman niitä ei koronasta päästä eroon hetkeen" – pääsimme seuraamaan eristyksen arkea

Koronapandemian aikana on Suomessa hoidettu tuhat tehohoitopotilasta. Nyt tautitilanne on taas huonontunut, ja Turussa on kolmasosa koko maan tehohoitopotilaista.

TURKU Sairaanhoitaja Terhi Virrasoja ottaa taukoamatta käsidesiä ja poistaa samalla yltään koronapotilaiden eristyksessä tarvittavaa suojavarustusta. Kun hän ottaa kasvosuojuksen pois, iholle jäävät punaiset renkaat.

Hän on jo tottunut niihin, sillä työ koronapotilaiden parissa on kestänyt puolitoista vuotta. Nyt Virrasojaa ja hänen hoitajatovereitaan väsyttää.

– Työ on raskasta. Olemme koko ajan suojavaatteet päällä erityksessä ja hoidamme kollegan kanssa mahdollisesti neljää potilasta samaan aikaan. Seuraamme heidän elintoimintojaan ja lääkitsemme. Koronalle ei näy loppua. Olo on tosi väsynyt, kertoo Virrasoja.

Hän pääsee hetkeksi pois eristyksestä, sillä hoitajat ovat siellä aina muutaman tunnin kerrallaan. Työ on vuorotyötä.

Teho-osaston eritystilassa hoitajat seuraavat kerrallaan neljän potilaan vointia. Kuva: Arash Matin / Yle

Vaatteita tulee vaihtamaan seuraavaksi anestesiaan erikoistuva lääkäri Ville Peltonen. Hän tekee työnsä päivävuorossa, noin kahdeksasta neljään. Anestesialääkäri on vastuussa muun muassa hengityskonehoidosta, joten Peltonen tietää, miten vakava tauti korona on.

– Potilaat ovat aika pitkään hengityskoneessa ja erittäin huonossa kunnossa. Meillä on erittäin kriittisesti sairaita potilaita ja pulaa hoitohenkilökunnasta ja lääkäreistä, painottaa Peltonen.

Anestesiaan erikkoistuva lääkäri Ville Peltonen vastaa muun muassa koronapotilaiden hengityskonehoidosta teho-osastolla. Kuva: Arash Matin / Yle

Kolmasosa koronan tehohoidettavista Turussa

Teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen antaa tilastotietoja, jotka vahvistavat rokotusten merkitystä ja kertovat siitä, että koronatilanne on pahentunut.

– Suomessa on koronan takia tehohoidossa 34 potilasta ja kolmasosa heistä on Varsinais-Suomen alueella. 20–40-vuotiaista on edelleen lähes joka neljäs rokottamatta. Se on varmaan tärkein syy, miksi alamme olla pulassa.

Potilaat on kytketty moniin elintoimintoja seuraaviin koneisiin teho-osaston eristyshuoneessa. Kuva: Arash Matin / Yle

Mika Valtonen kertoo, että teho-osastolla on hoidettu syys-lokakuussa yli 20 koronapotilasta. Heistä noin 90 prosenttia on ollut rokottamattomia. Yhteensä TYKSin teho-osastolla on hoidettu koronapandemian aikana noin 100 koronapotilasta. Koko Suomessa heitä on ollut tuhat.

Nuoria ja perusterveitä rokote näyttää suojaavan vakavalta tautimuodolta.

– Potilaiden keski-ikä on koko koronan aikana ollut 52 vuotta. Jopa 40 prosenttia uusista, syys-lokakuussa hoidetuista potilaista on alle 40-vuotiaita. Heistä perusterveitä on saman verran eli noin 40 prosenttia, kertoo Valtonen.

Ylilääkäri Mika Valtonen kannustaa rokotusten ottamiseen. Hän tietää, että rokotettuja koronan vuoksi tehohoitoon joutuneita potilaita on vähän. Kuva: Arash Matin / Yle

Kaikki hoidetaan samanarvoisesti, on rokotusta tai ei

Julkisuudessa on näkynyt viime päivinä mielipiteitä, joissa rokottamattomuutta on paheksuttu. Lääkintöneuvos Heikki Pälve pohti Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), pitäisikö rokottamattomien maksaa hoitokustannuksensa itse.

TYKSin teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen pitää Pälven kommenttia lähinnä keskustelunavauksena. Hän painottaa, että kaikki potilaat hoidetaan samanarvoisesti. Hoitoon ei vaikuta se, onko henkilö ottanut koronarokotuksen vai ei.

– Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden pitää toteutua. Käyttäväthän ihmiset alkoholia ja huumeitakin niin, että niistä aiheutuu sairauksia. Eivät hekään joudu maksamaan hoitojaan itse, painottaa Valtonen.

Valtonen haluaa kuitenkin korostaa, että ilman rokotteita on yli 14-kertainen riski päätyä sairaalaan ja kuolemanriskin sanotaan olevan seitsemänkertainen.

Rokottamattomien suuri määrä herättää keskustelua käytävillä myös sairaanhoitajien kesken.

– Ottakaa ne rokotteet. Ilman niitä ei koronasta päästä eroon hetkeen, vetoaa Terhi Virrasoja.

Sairaanhoitaja Terhi Virrasojan kasvoilla näkyvät suojavarusteiden jäljet. Hän on lähdössä välillä muihin töihin muutaman erityksessä vietetyn tunnin jälkeen. Kuva: Arash Matin / Yle

Leikkauksia jo siirretty TYKSissä koronan tieltä

TYKSissä ollaan jo jouduttu siirtämään joitakin leikkauksia koronapotilaiden tarvitseman tehohoidon vuoksi. Ylilääkäri Mika Valtonen painottaa, että kenenkään henkeä ei vaaranneta, ja siirrot tehdään lääketieteellisin perustein.

Jatkossa leikkauksia saatetaan joutua siirtämään lisää. Myös joitakin tehohoitopotilaita on lähetetty hoitoon Helsinkiin hoitokuorman vuoksi.

Sairaalajohtaja Petri Virolainen odottaa, että koronapandemia helpottaisi. Se auttaisi purkamaan hoitokuormaa sekä teho-osastolla että kiireettömässä hoidossa. Kuva: Arash Matin / Yle

TYKSin sairaalajohtaja Petri Virolainen nostaa esiin muiden kuin koronapotilaiden oikeudet saada hoitoa.

– Joudumme käyttämään resursseja rokottamattomien koronapotilaiden hoitamiseen. Tämä tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja osin väärältä. Myös vähemmän kiireellisen toiminnan siirtäminen alkaa näkyä jossain vaiheessa, kertoo Virolainen.

Leikkauksia on siirretty sellaisilta potilailta, jotka tarvitsevat tehohoitoa leikkauksensa jälkeen. Heidänkin sairautensa ovat todella vakavia.

– Näille potilaille pienetkin viiveet ovat merkityksellisiä sekä sairauden kannalta että henkisellä tasolla. Sitä epävarmuutta en kenellekään toivosi.

TYKSin teho-osastolla on hoidettu koronapandemian aikana yhteensä noin 100 koronapotilasta. Kuva: Arash Matin / Yle

