Hallituspuolueet vakuuttavat, että järjestökentän leikkauksia pyritään perumaan – kokoomus ihmettelee: kulttuuriala ei kaipaa tällaista veivaamista

Rahapelituottojen hupeneminen on ajanut veikkausvaroista riippuvaisen järjestökentän leikkauspaineen alle.

Rahapelituottojen hupeneminen on ajanut veikkausvaroista riippuvaisen järjestökentän leikkauspaineen alle. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Veikkauksen tuottojen hupeneminen on johtamassa ensi vuonna kymmenien miljoonien leikkauksiin järjestökentässä. Hallituspuolueet kertovat, että ainakin osa leikkauksista pyritään perumaan.

Opetus- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) julkisti eilen karun leikkauslistan. Kulttuurin, urheilun, tieteen ja nuorityön järjestöiltä katoaa ensi vuonna yhteensä 43 miljoonaa euroa.

Tämä johtuu siitä, että Veikkauksesta saatavat rahapelituotot hupenevat vuosi vuodelta. Ja siitä, että vuoden 2022 osalta hallitus on päättänyt kompensoida järjestökentän menetykset vain 80-prosenttisesti.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi kuitenkin jo eilen ymmärtää, että hallitusviisikko etsii vielä tämän syksyn "budjettiprosesseissa" uutta rahaa leikkausuhan alla oleville järjestöille.

Yle kysyi keskiviikkona viisikon muilta jäseniltä, löytyykö leikkausten perumiseen rahaa.

Vihreät: Yhteistä tahtoa löytyy

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo uskoo, että hallitusviisikko löytää ratkaisun, jolla ainakin taiteen ja kulttuurin leikkausuhkaa voitaisiin ensi vuodelta purkaa.

– Viisikko on kokonaisuutena sitoutunut siihen, että katsotaan yhdessä vielä läpi tämä kokonaisuus.

Ohisalo pitää mahdollisena rahojen osoittamista kulttuuritoimijoille vielä tämän syksyn lisäbudjetilla.

– Tätä väylää pitkin näitä poliisinkin rahoja on katsottu ja katsotaan. Voisin kuvitella että tämä on väylä myös näille kulttuuripuolen leikkausten perumisille.

Vasemmistoliitto: Kulttuurileikkaukset peruttava kokonaan

Vasemmistoliitto oli jo viime kevään kehysriihessä sitä mieltä, että veikkausvarojen hupeneminen olisi pitänyt päättää kompensoida vuosilta 2022 ja 2023 kokonaisuudessaan.

Nyt vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoo, että ainakin koronan runtelemaa taide- ja kulttuurialaa uhkaava 18,4 miljoonan leikkaus ensi vuodelta on peruttava.

Hän muistuttaa kuitenkin, että leikkaukset uhkaavat myös tiede-, nuoriso-, liikunta- sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

– Totta kai paras mahdollinen ratkaisu olisi, että löydettäisiin tapa, jolla voidaan kompensoida kaikkia näitä edunsaajia täysimääräisesti. Mutta me olemme nyt linjanneet että meidän mielestä akuutein prioriteetti tässä tilanteessa on tämä kulttuurialan tilanne.

Andersson vertaa Ohisalon tavoin tilannetta poliiseille löytyneeseen lisärahoitukseen.

– On hyvä, että politiikassa on valmiutta arvioida uudelleen aiemmin tehtyjä linjauksia, jos näyttää siltä että lopputulos on kohtuuton.

RKP: Rahat löydettävä kehyksen sisältä

Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vahvistaa, että viisikon kesken etsitään ratkaisuja järjestökenttää uhkaaviin leikkauksiin.

Mutta Henriksson painottaa, että mitään uutta rahaa valtion kassasta ei tarkoitukseen helposti löydy.

– Ei varmastikaan ole niin, että meidän kehykset nyt antaisivat uusille kuluille myöden, vaan kehyksistä on pidettävä kiinni. Mutta jos löytyy sellaisia ratkaisuja, että tätä voidaan korjata, niin olen avoin keskustelulle.

Käytännössä kehyksissä pysyminen tarkoittaisi leikkauksia jonnekin muualle, jos järjestöjen rahoitus turvataan entiselleen.

– Kyllähän se käytännössä sitä tarkoittaa, ellei sitten valtiovarainministeri löydä rahaa jostain sellaisesta paikasta, josta meillä ei tähän mennessä ole ollut tietoa.

Keskusta: jonkinlainen ratkaisu pitää löytää

Yle ei keskiviikkona tavoittanut valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) kommentoimaan järjestöjen leikkausuhkaa tai sen purkamista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs sanoi Ylelle, että ministerit etsivät ratkaisua tilanteeseen.

– Ratkaisua etsitään siihen, minkälaisia toimenpiteitä pystytään tekemään, löytyykö sinne rahaa ja minkä verran löytyy.

Pylvään mukaan kysymykseen tulisi lähinnä lisäbudjetista kohdistettava raha leikkausuhan alla oleville toimijoille.

– Jonkinlainen ratkaisu siihen pitää löytää. Mutta voidaanko täysmääräisesti löytää, niin sitä en tiedä.

Kokoomuksen Risikko ihmettelee: "Alkoi kauhea show"

Perussuomalaisten puheenjohtaja ei keskiviikkona kommentoinut asiaa Ylelle. Kokoomuksesta Ylelle puhui Petteri Orpon sijaan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko.

Risikon mielestä hallituksen poukkoileva toiminta asiassa näyttää "tosi ihmeelliseltä": Veikkauksen tuottojen vähenemisen aiheuttama leikkauspaine on tiedetty pitkään, mutta kun opetus- ja kulttuuriministeri tiistaina kertoi, miten leikkaukset kohdentuvat, niitä alettiinkin pääministerin suulla perua.

– Nyt yhtäkkiä alkoikin kauhea show. Me olemme nyt puolitoista vuotta sivistysvaliokunnassa kuultu kulttuuri- ja tapahtuma-alan ihmisiä. He ovat tosi tiukoilla. Tämmöinen veivaaminen vielä tähän ei ole oikein hyväksi, Risikko sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Keskustele aiheesta 14.10. klo 23:een saakka.

Lue lisäksi:

Analyysi: Johtavat poliitikot ajautuivat outoon huutokauppaan rahapelirahoista – ensin hallitus leikkasi avustuksia ja nyt peruu aikeitaan

Näin valtio leikkaa avustuksia, kun Veikkauksen tuotot vähenevät – Marinin mukaan leikkaukset saatetaan vielä perua

Veikkaus-leikkausten seuraukset Pirkanmaalla selviävät vuoden alussa – lehtien tilaustuen poistuminen vaikuttaa pienien kirjastojen tarjontaan