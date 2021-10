Ostitko auton netistä ja kauppa kaduttaa? Jos peruutat kaupan, voit joutua korvaamaan auton arvon alenemisen yli 100 kilometrin ajon jälkeen

Autojen ostaminen netistä on helppoa, mutta kauppojen peruuttaminen on johtanut riitoihin.

Kuluttajariitalautakunta (siirryt toiseen palveluun) on linjannut ostajan vastuuta kiistassa, jossa autoliike pidätti katumapäälle tulleelta pariskunnalta kauppahinnasta liki 560 euroa.

Pariskunta peruutti autokaupan viikon kuluttua sen tekemisestä ja vaati koko kauppahintaa takaisin.

Auton matkamittariin oli kertynyt kaupanteon ja auton palauttamisen välisenä aikana 1 200 kilometriä. Autoliike katsoi, että kauppahinnasta tehty vähennys oli etämyyntiehtojen mukainen.

Netistä ostetun auton kaupan saa peruuttaa 14 vuorokauden aikana, kuten muidenkin tavaroiden kaupan.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg sanoo, että ostaja voi tänä aikana kokeilla autoa noin sadan kilometrin ajolla.

Jos ajaminen jatkuu, ostaja on ottanut auton käyttöön. Jos ostaja tämän jälkeen peruuttaa kaupan, hänen on hyvitettävä myyjälle koeajon jälkeinen auton arvon alentuminen.

Nettikaupan käytännöt vaihtelevat

Ongelmia on aiheuttanut se, että nettikaupassa on ollut erilaisia käytäntöjä siitä, mikä on auton kokeilua ja miten arvon vähentyminen määritellään. Laissa näistä asioista ei ole ohjeita.

Kuluttajariitalautakunta katsoo tuoreessa päätöksessään, että sadan kilometrin mittaista ajoa voi vielä pitää lain sallimana kokeiluna. Ståhlbergin mukaan perinteisessäkin autokaupassa koeajo on helposti tämän pituinen.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg toivoo lautakunnan linjausten vähentävän erimielisyyksiä autokaupoissa, Kuva: Jouni Immonen / Yle

Auton arvon aleneminen on lautakunnan mukaan luontevaa sitoa ennen kaupan peruuttamista ajettuihin ajokilometreihin. Näin tehdään myös tavanomaisissa autokaupan purkutilanteissa.

Lautakunta pitää pääsääntöisesti oikeana, että auton arvonalennuksen määrä on 10 senttiä kilometriltä kun auton kauppahinta on noin 10 000 euroa ja 20 senttiä kilometriltä kun kauppahinta on 20 000 euroa tai enemmän. Jos kauppahinta on 30 000 euroa tai enemmän, on arvonalennus 30 senttiä kilometriltä.

– Lautakunnan tuoreet linjaukset toivottavasti yhdenmukaistavat käytäntöjä ja vähentävät erimielisyyksiä alalla, toteaa Ståhlberg.

Autoliike: arvo alentui yli 1 200 ajokilometrin vuoksi

Pirkanmaalaisen pariskunnan ja autoliikkeen riita oli monimutkainen. Kiista alkoi sen jälkeen kun pariskunta osti netistä Ford Mondeo -merkkisen henkilöauton joulukuun lopulla 2019.

Liike toimitti pariskunnalle auton Kajaanista. Vajaan viikon päästä ostajat ilmoittivat autoliikkeelle, että peruuttavat kaupan. Seuraavana päivänä he ajoivat auton takaisin 420 kilometrin matkan Kajaaniin.

Auton matkamittariin oli kertynyt sen liikkeestä lähdön ja palautuksen välisenä aikana yli tuhat kilometriä.

Autoliike otti auton takaisin, mutta ei palauttanut noin 18 000 euron kauppahintaa kokonaan vaan vähensi siitä vajaat 560 euroa.

Autoliike katsoi auton arvon alentuneen 1 200 ajokilometrin vuoksi 29 senttiä kilometriltä eli yhteensä 350 euroa. Auton pesusta ja imuroinnista liike vähensi 115 euroa sekä toimistokuluista 90 euroa.

Kaikki matkamittariin kertyvät kilometrit eivät oikeuta myyjää saamaan hyvitystä auton arvon alenemisesta. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Ostajat: auton arvo ei ollut alentunut

Pariskunta vaati autoliikettä palauttamaan kaikki kauppahinnasta vähennetyt kulut. Ostajien mielestä auton arvo ei ollut alentunut, sillä kaupan peruuttamisen jälkeen liike myi autoa vain yhdeksän euroa halvempaan hintaan.

Autoliike puolestaan vetosi siihen, että ostajille oli annettu kaupan peruutusehdot. Niiden mukaan ostajan tulee korvata ajoneuvon arvonalennus, jos auto on otettu käyttöön.

Ehdoissa kerrottiin myös, että auto oli palautettava toimipisteeseen, josta se oli toimitettu eikä palauttamisesta aiheutuvia kuluja korvata.

Peruutusehtojen mukaan myös mahdolliset pesu- ja puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.

Lautakunta: auton arvo aleni 60 eurolla

Kuluttajariitalautakunta katsoi, että ostajat olivat ottaneet auton käyttöön, koska he olivat ajaneet auton saamisen ja kaupan peruuttamisen välisenä aikana 400 kilometriä. Koeajoksi siitä laskettiin sata kilometriä.

Koska auton kauppahinta oli 18 000 euroa, siitä tuli vähentää arvonalennuksena 20 senttiä kolmeltasadalta kilometriltä. Lautakunta katsoi, että auton arvo oli näin alentunut 60 eurolla ja ostajat olivat vastuussa tästä.

Lautakunta suositti, että autoliike palauttaa ostajille auton kauppahinnasta jo aiemmin palautetun summan lisäksi 500 euroa.

Lautakunta totesi, että peruutusehtoihin sisältyvistä kuluista ei oltu sovittu kauppasopimuksessa.

Ostajalle annetut peruutusehdot eivät oikeuttaneet myyjää laskuttamaan ostajalta ajokilometrejä auton toimittamiseksi autoliikkeestä Kajaanista Pirkanmaalle. Myyjä oli lisäksi tarjoutunut tekemään tämän veloituksetta.

Peruutusehdoissa ei myöskään todettu, että ostajalta veloitettaisiin kilometrikorvaus auton palauttamiseksi ajetulta matkalta, eikä myyjällä muutenkaan ole oikeutta tällaiseen korvaukseen.

Auton tavanomainen likaantuminen ajossa ei laske sen arvoa. Kuvituskuva. Kuva: Jaakko Mäntymaa / Yle

Lautakunta katsoi, että myyjä ei liioin saanut laskuttaa auton pesusta ja imuroinnista aiheutuneita kuluja. Niissä ei ole kyse auton arvon alenemisesta.

Lisäksi vastaavat pesu- ja puhdistuskulut olisivat syntyneet pelkästään auton viemisen, kokeilun ja palauttamisen takia, vaikka ostajat eivät olisi ottaneet autoa käyttöönsä.

