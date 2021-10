Herätys: Norjassa viisi kuollut jousiaseiskussa, kunnissa pelätään lääkäripalveluiden katoamista, katujengien toiminta kovenee pk-seudulla

Viisi kuoli ja kaksi loukkaantui jousiasehyökkäyksessä Norjassa

Viisi ihmistä on kuollut ja kaksi loukkaantunut jousella aseistautuneen miehen hyökkäyksessä Kongsbergin kaupungissa Norjassa keskiviikkoiltana. Iskussa haavoittuneet ovat tehohoidossa. Hyökkäyksestä epäiltynä on pidätetty 37-vuotias Tanskan kansalainen, joka on asunut paikkakunnalla.

Joka kuntaan ei ehkä jää enää aluevaalien jälkeen omia lääkäripalveluita

Minna Aaltoa harmittaa, kun lääkäripalvelut ovat paenneet Kuusankoskelta kohti Kouvolaa ja Kotkaa. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Politiikan asiantuntijan mukaan kuntien omien lääkäripalvelujen säilyttämishalut voivat nostaa surkeaksi ennakoitua äänestysprosenttia "postinumeroäänestämisellä". Keskusta on esittänyt terveyspalveluita joka kuntaan. Politiikan konkari ja kuntahallinnon asiantuntiija pitävät tällaisia vaatimuksia jopa vaarallisena.

Sairaanhoitajaopiskelijat odottavat työelämältä hyvinvointia ja arvostusta

Hoitoala kiehtoo Aleksi Törmikoskea sen takia, että hän saa työssä olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Korona on kuormittanut terveydenhuoltoa ja ajanut sairaanhoitajia pois alalta. Huonoista tulevaisuuskuvista, hoitajapulasta ja pienestä palkasta huolimatta sairaanhoitajaopiskelijat ovat toiveikkaita. Tuleva sukupolvi tuo alalle mukanaan myös vaatimuksia.

Parikymppisten miesten katujengien toiminta kovenee pääkaupunkiseudulla

Maaliskuuhun 2021 mennessä Länsi-Uudenmaan poliisi oli takavararikoinut tällaisia esineitä alaikäisiltä. Esineitä oli käytetty ryöstöissä tai pahoinpitelyissä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pääkaupunkiseudulla vaikuttavien katujengien toiminta on muuttunut rajumpaan suuntaan, arvioi poliisi. Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella on poliisin mukaan noin 10 katujengiä, joihin kuuluu noin 100 parikymppistä miestä. Loppukesän ja syksyn aikana jengien välillä on ollut useita väkivaltaisia yhteenottoja, joissa on käytetty myös ampuma-asetta.

Italia pakottaa työntekijät rokottautumaan, seuraako muu Eurooppa perässä?

Roomassa vastustettiin koronapassia 9. lokakuuta. Italiassa työntekijöitä vaaditaan perjantaista alkaen näyttämään koronapassi työpaikalle pääsemiseksi. Kuva: Massimo Percossi / EPA

Italiassa työpaikoille ei pääse perjantaista alkaen ilman koronarokotusta tai negatiivista koronatestiä. Muut maat seuraavat kokeilua kiinnostuneina. Ylen haastattelemat oikeusoppineet epäilevät, että Italian mallia ei voisi sellaisenaan kopioida.

Sateet leviävät lännestä

Torstai-iltapäivän sää. Kuva: Yle

Pohjoisessa pakastaa yön jälkeen ja hallaa voi esiintyä eteläistä Suomea myöten. Päivän aikana lännestä lähestyy voimakas matalapaine, joka tuo mukanaan sateita. Illan mittaan sateita leviää maan pohjoisosaan, missä ne voivat muuttua rännäksi tai lumeksi.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.