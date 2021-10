EU:n tarjous Britannialle Pohjois-Irlannin kiistassa: Jopa 80 prosenttia rajatarkastuksista pois

Euroopan unioni on tehnyt Britannialle tarjouksensa, jolla Pohjois-Irlannin tilanteesta puhjennut kiista voitaisiin ratkaista. Tarjouksen esitteli EU-komission varapuheenjohtaja ja brexit-asioista vastaava komissaari Maroš Šefčovič.

Šefčovičin mukaan Britannian ja Pohjois-Irlannin välillä kulkevan tavaraliikenteen tullimuodollisuuksia voidaan vähentää tuntuvasti. Maataloustuotteiden, kuten esimerkiksi jugurtin ja kananlihan osalta tullitarkastuksia on mahdollista vähentää jopa 80 prosenttia, Šefčovič lupaili.

EU:n ja Britannian kiistan ydin on juuri tullimuodollisuuksissa. Koska Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille ei brexit-neuvotteluissa haluttu luoda tullirajaa, on raja vedetty nyt Irlanninmereen, eli Pohjois-Irlannin ja Britannian väliin. Tämä järjestely on osoittautunut tavaraliikenteen osalta vaikeaksi, sillä byrokratia vaikeuttaa tuttujen brittituotteiden pääsyä Pohjois-Irlannin markkinoille.

Piskuinen mutta rauhaton Pohjois-Irlanti on Britannian ja EU:n välinen avohaava – tässä jutussa selitetään, miksi se on nyt tapetilla

Toisaalta EU haluaa estää brittituotteiden pääsyn Irlannin avoimen raja kautta EU-alueelle.

Šefčovič painottikin tiedotustilaisuudessaan, että tullimuodollisuuksien vähentäminen koskee ehdottomasti vai Pohjois-Irlantiin tarkoitettuja tuotteita.

Edellytys myönnytykselle on, että Britannian ylläpitämät tulliasemat toimivat moitteettomasti, Šefčovič totesi.

Hän sanoo kuunnelleensa pohjoisirlantilaisten huolia tarkalla korvalla käydessään Belfastissa syyskuussa.

Tuomioistiiriita jäi vähemmälle

Toinen Britannian ja EU:n välinen kiistanaihe on Euroopan tuomioistuimen (ECJ) toimivalta Pohjois-Irlantia koskevien erimielisyyksien ratkaisuelimenä.

Tähän Šefčovič ei aluksi halunnut ottaa kantaa, koska halusi pitäytyä positiivisissa asioissa. Hän totesi kuitenkin, että Euroopan tuomioistuimella tulee olla viimeinen ratkaisuvalta EU-asioista päätettäessä.

Šefčovič huomautti, että hänen käydessään Pohjois-Irlannissa ECJ:tä ei nostettu millään tavalla ongelmaksi. Hän sanoo kuulleensa ongelmasta vasta luettuaan Britanniasta tulleita papereita.

Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP sanoo Šefčovičin ehdotuksen olevan hyvä pohja neuvotteluille. Puolue arvostaa sitä, että EU on kuunnellut tarkasti pohjoisirlantilaisten huolia.

DUP on vaa'ankieliasemassa Pohjois-Irlannin parlamentissa. Tiukkaa sidosta Britanniaan kannattava puolue on uhannut kaataa Pohjois-Irlannin hallituksen, jos brexit-kiistaan ei saada sopua.

Britannian hallitus on halunnut aloittaa brexit-neuvottelut Pohjois-Irlannin kysymyksestä uudelleen ja muuttaa sopimusta huomattavasti. EU on torjunut sopimuksen avaamisen.