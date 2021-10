Venäjän ilmoitus puukuljetusten lopettamisesta Saimaan kanavassa oli Suomelle yllätys – maat keskustelevat asiasta tänään

Puunkuljetusten päättyminen Saimaan kanavassa veisi pois kolmasosan kanavan liikenteestä.

Venäjä kaavailee puunkuljetusten lopettamista kanavassa. Kuljetukset päättyisivät jo marraskuun alussa.

Asiaa käsitellään Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission kokouksessa, jonka odotetaan päättyvän tänään torstaina iltapäivällä.

Lue lisää: Etelä-Saimaa: Puukuljetukset Saimaan kanavalla uhkaavat päättyä marraskuussa

Yllättävää, muttei tavatonta

Lappeenrantalaisen kansanedustajan Jukka Kopran (kok.) mukaan Venäjän ilmoitus puunkuljetusten lopettamisesta on yllättävä, mutta ei aivan tavaton.

– Tällaisia aina silloin tällöin tulee rajaliikenteeseen liittyen, ja ne on venäläisten kanssa ratkottu yhdessä, Kopra sanoo.

Kopra kertoo keskustelleensa tilanteesta talouskomission kokoukseen osallistuvan ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnarin (sd.) kanssa keskiviikkona. Hän kertoo, että ministeri Skinnari on pohjustanut asiaa venäläiskollegansa kanssa jo ennen kokousta.

– Toivon ja uskon, että tänään kuullaan positiivisia uutisia, Kopra sanoo.

Jukka Kopran mielestä Saimaan kanavaa pitää kehittää kaikin keinoin. "On edullisempaa ja huomattavasti ympäristöystävällisempää, jos Suomen vienti ja tuonti kulkee vesiteitse kuin sama kuorma kumipyörillä maanteillä." Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Puunkuljetuksen muutos osuu aina metsäteollisuuteen

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen kuvaili aamulla tietojaan Venäjän ilmoituksesta toistaiseksi rajallisiksi, mutta kertoi saaneensa ulkoministeriöstä vahvistuksen tiedolle.

– Aina kun Venäjän puuntuontia rajoitetaan, se on isku suomalaiselle metsäteollisuuteen ja vaikuttaa tietysti tänne Etelä-Karjalaan, Sikanen sanoo.

Venäjältä tulee puutavaraa eri puolille Suomea, mutta metsäteollisuuden merkitys on Sikasen mukaan Etelä-Karjalassa suurempi kuin muissa maakunnissa.

Hän ei osaa arvioida, miksi Venäjä on tällaiseen ratkaisuun päätynyt. Myöskään Jukka Kopralla ei ole asiasta tietoa.

– Sitä on vaikea arvioida tältä puolelta rajaa. En usko, että tässä on kyse mistään erityisesti Suomeen kohdistuvasta vaan suuren valtion rajajärjestelyistä, joita on ehkä mietitty uusiksi, Kopra sanoo.

Kolmasosa on paljon – muttei kaikki

Saimaan kanavan liikenteestä noin yksi kolmasosa on puunkuljetuksia, ja kanava on vastikään saanut 90 miljoonan euron rahoituksen sulkujen pidentämiseen.

Sikanen ja Kopra eivät näe, että puunkuljetusten päättyminen olisi uhka investoinnille.

– Kanavaa pitää silti kehittää. Merkittävä osa Suomen viennistä menee Saimaan kanavaa pitkin riippumatta siitä, mitä venäläiset puutavarakuljetusten osalta päättävät ja vienti on meille elinehto, Kopra sanoo.

Sikanen toteaa myös, että vaikka puunkuljetusten osuus kanavaliikenteestä on suuri, liikennemäärissä on myös isoja vuosittaisia vaihteluita.

– Kanavalla on hyvä tulevaisuus edessään, kun vain sulkuja saadaan pidennettyä ja sitä kautta vesiliikennettä kilpailukykyisemmäksi, hän sanoo.

Raiteille tai kumipyörille

Vaikka puunkuljetukset ovat iso osa kanavaliikennettä, Suomen metsäteollisuuden tuontipuusta vain viisi prosenttia kulkee kanavan kautta. Kopra uskoo, että puukuormat löytäisivät tarvittaessa tiensä Suomeen muuta kautta.

– Tähän löytyy varmasti metsäteollisuudesta parempia asiantuntijoita, mutta uskoisin, että kyllä markkinatalous aina väylän löytää ja tavara kulkee. Mitä se maksaa ja millä tavoin se saastuttaa luontoa on eri juttu.

Jos kuorma siirtyisi maanteille ja rautateille, ruuhkat voisivat haastateltavien mukaan kasvaa muualla.

– Raiteet ovat jo nykyisellään ruuhkaisia, ja ratkaisu lisäisi painetta entisestään, Sikanen sanoo.

Saimaan kanavan vuokrasopimus uusittiin kymmenen vuotta sitten, ja sopimusta on jäljellä 40 vuotta. Jukka Kopra katsoo, ettei puunkuljetusasia vaikuta siihen, voiko sopimuskumppaniin luottaa.

– Venäjä on ollut rajaliikenteessä luotettava kumppani ja uskon, että on jatkossakin. Katsotaan, miten asia ratkeaa ja tehdään johtopäätöksiä, jos on tarvis tehdä.

Keskustelu on auki 15.10. kello 23 asti.

Lue lisää:

Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen suunnittelu edistyy hyvää vauhtia

Suomen suurin järvi sai kauan kaipaamaansa jättipotin – Venäjälle johtava kanava tuo Saimaalle liki 100-metriset alukset

Itärajalla odottaa ainutlaatuinen urakka, joka tarjoaa töitä jopa 1200 suomalaiselle – sopimus estää ulkomaalaisten palkkaamisen