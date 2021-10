Teltta on edelleen joidenkin asunnottomien ainoa vaihtoehto – apua on nyt tulossa, mutta se ei ehtinyt auttamaan huumekoukkuun jäänyttä "Pepsiä"

Tässä teltassa asui useita kuukausia kouvolalainen mies, jonka auttamisessa loppuivat keinot kesken. Nyt valmisteilla on kokeilu, joka estäisi telttaan joutumisen. Arkistokuva.

Tässä teltassa asui useita kuukausia kouvolalainen mies, jonka auttamisessa loppuivat keinot kesken. Nyt valmisteilla on kokeilu, joka estäisi telttaan joutumisen. Arkistokuva. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Asunnottomien hätään etsitään yhä ratkaisua Kymenlaaksossa.

Tällä hetkellä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote järjestää asunnottomille hätämajoitusta hotellista tai muusta majoituspaikasta, kun asunnottomuus on akuuttia. Esimerkiksi tulipalossa kotinsa menettäneet voivat saada muutamaksi yöksi Kymsoten järjestämän majoituksen.

Hätämajoitus ei kuitenkaan palvele kaikkia, kuten pitkäaikaisesti asunnottomia tai henkilöitä, joilla on vaikea päihderiippuvuus. Tämän asian suhteen ongelmia on ympäri maata.

Kymenlaaksossa on jo aiemmin yritetty saada kiireellisesti asunnottomille paikka, jossa yöpyä. Asia on edennyt hyvin hitaasti.

Päihderiippuvaisten asunnottomien tilanne on kuitenkin huomattu. Kymsoten asumispalveluiden palvelupäällikkö Mervi Takala kertoo, että valmisteilla on uusi kokeilu asunnottomille yhdessä päihde- ja mielenterveyspalveluyritys A-Klinikan kanssa.

– Asia on tarkoitus viedä päätöksentekoon tämän kuun lopussa.

Takala ei kerro asiasta vielä enempää. A-Klinikalla on tällä hetkellä Kouvolassa vieroitushoitoyksikkö, selviämishoitoasema ja kuntouttavaa hoitoa.

"Pepsi" toi esimerkin Kymenlaakson tilanteeseen

Sunnuntaina 17.10. vietettävän asunnottomien yön teemana on yhteiskunnasta syrjäyttäminen. Teeman kautta esiin nostetaan yhteiskunnan rakenteissa olevia syitä asunnottomuudelle.

Asunnottomuutta käsitteleviä tapahtumia järjestetään ympäri Suomea tällä ja ensi viikolla. Tapahtumissa muun mussa jaetaan lämpimiä vaatteita ja hygieniatarvikkeita ja jaetaan tietoa asunnottomuudesta.

Yle uutisoi kesäkuussa kouvolalaisesta Pepsistä, joka sai häädön kodistaan ja päätyi asumaan telttaan metsään lähelle Kouvolan keskustaa. Miehen vaikea huumausaineriippuvuus oli esteenä Kymsoten tarjoamille majoitusvaihtoehdoille.

Lue lisää: Kukaan ei voinut auttaa 35-vuotiasta miestä, joka asuu nyt metsässä – äiti ja isä vievät ruokaa lähestymiskiellosta huolimatta: "Hän on kuitenkin ihminen"

Aikuisten monialaisten palveluiden palvelupäällikkö Marjo Seuri Kymsotesta kertoi tuolloin, että asunnottomille vaikeasti huumeiden kourissa oleville ei ole Kymenlaaksossa majoitusvaihtoehtoja, jos he aikovat jatkaa päihteiden käyttöä.

Pepsin riippuvuus oli kesällä niin paha, ettei hän pystynyt tekemään päätöstä päihteiden käytön lopettamisesta. Hän jäi tilanteeseen, jossa mikään Kymsotella tarjottu palvelu ei soveltunut hänelle.

Jos motivaatio puuttuu, apua on vaikea antaa

Seurin mukaan Kymsoten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköissä asuvien sallitaan hieman retkahtavan, mutta pääosin jokaisen asukkaan tavoitteena on oltava toipuminen. Aggressiivisuutta tai väkivaltaisuutta ei sallita.

– Yhteiskunta tukee, kun ihmisellä on motivaatio laittaa elämänsä kuntoon. Jos sellaiseen ei edes ole halua sitoutua, keinot ovat aika vähissä, Seuri kertoo.

Tuleva kokeilu olisi kenties voinut auttaa teltassa asuvaa Pepsiä, jos se olisi otettu käyttöön aiemmin. Pepsi suostui kesällä hoitoon, mutta kuukauden hoitojakson jälkeen hän palasi vapaaehtoisesti takaisin telttaan.

Tällä hetkellä hän asuu yksityisen vuokranantajan asunnossa, jonka Pepsin vanhemmat järjestivät hänelle kunnan tuen puuttuessa. Pepsi ei ole lopettanut huumeiden käyttöä, ja ensimmäinen varoitus on häiriökäyttäytymisen vuoksi jo saatu.

Vaikeasti autettavat henkilöt näyttävät jäävän eduskunnan oikeusasiamiehen tekemän selvityspyynnön (siirryt toiseen palveluun)mukaan vaille apua myös muissa kaupungeissa kuin Kouvolassa.

Oikeusasiamiehen ratkaisuun on kirjoitettu, että selvityksissä oli puutteellisia tietoja vaikeasti autettavien, kuten huumeriippuvaisten tai väkivallan uhan alla olevien, huomioimisesta.

– Kuntien antamien vastausten perusteella en ole vakuuttunut siitä, että henkilö, jolla on sekä päihde- että mielenterveyssairaus tai joka käyttäytyy uhkaavasti, voisi aina saada tarvettaan vastaavat ihmisarvoisen elämän turvaavat asumispalvelut, apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kirjoittaa ratkaisussa.

"Ketään ei laiteta ulos"

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa aloitettiin vuonna 2019 yömajoituskokeilu, johon myös päihteiden käyttäjät olivat tervetulleita. Tarkoituksena oli antaa yösija ja samalla selvittää tuen tarpeet jatkossa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten psykososiaalisen kuntoutuksen palveluiden esimies Jenna Brisk kertoo, että majoituksen järjestäminen oli liian haastavaa paikassa, jossa oli samaan aikaan myös raitista elämää harjoittelevia päihdekuntoutujia. Nyt yömajaa ei enää ole.

Eksote pyrkii auttamaan jo esimerkiksi silloin, kun asukas on jo saamassa häädön ja jäämässä ilman asuntoa. Tällä hetkellä Eksote tarjoaa tuettua asumista myös päihderiippuvaisille. Brisk kertoo, että tilanne on tällä hetkellä hyvä asuntojen suhteen ja niitä on jopa vapaana.

Asunnot ovat päihteettömiä, mutta repsahduksia sallitaan.

– Jos päihteiden käyttöä ilmenee, ensisijaisesti aletaan auttaa ihmistä. Ketään ei laiteta ulos, vaan nimenomaan tarkoitus on kokonaisvaltaisesti auttaa.

Brisk kertoo, että Eksote myös suunnittelee parhaillaan yömajatoiminnan ottoa takaisin käyttöön.

Suomessa on tuhansia asunnottomia

Suomessa oli viime vuonna yhteensä 4 341 asunnotonta, joista yli tuhat oli ollut pitkäaikaisesti ilman kotia.

Koronavuoden myötä palveluiden tarve on kasvanut koko maassa. Koronaviruspandemian aikana asunnottomat ovat haavoittuvassa asemassa ja suuremmassa riskissä sairastua.

Asunnottomuus ei aina näy niille, joita aihe ei koske. Vaille omaa kotia jääneet saattavat asua sukulaisten tai ystävien luona, mutta pahimmassa tapauksessa asunnoton joutuu nukkumaan ulkona.

Pepsi nukkui keväällä häkkivarastossa ja soitti itselleen jopa poliisit, jotta pääsisi yöksi putkaan. Huhtikuiseen kylmään yöhön jäänyt Pepsi sai myös keuhkokuumeen, jota hoidettiin sairaalassa.

Kymenlaaksossa tilastoitiin viime vuonna yhteensä 54 asunnotonta Kotkassa, Kouvolassa ja Haminassa. Valtaosa heistä vietti aikaansa Kouvolassa.

Lue lisää: Teltassa asuvan Pepsin tarina kertoo todellisuudesta, jolta voi helposti sulkea silmänsä – vaikeasti autettavat jäävät omilleen kaupungeissa ympäri maata