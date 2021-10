Jos arviot pitävät paikkansa, Iranilla pitäisi näillä hetkillä olla valmis ydinase – Israelilta ja Yhdysvalloilta tuli viimeinen varoitus?

Iran on jatkanut uraanin rikastamista yhä lähemmäksi ydinasekelpoisuutta. Yhdysvaltain ja Israelin ulkoministerit varoittavat, että aika ratkaista ydinkiista diplomaattisesti alkaa käydä vähiin.

Tuorein arvio Iranin valmiudesta rakentaa ydinase on kuukauden takaa.

Tuolloin New York Times kirjoitti, että Iranilla on "suunnilleen kuukauden päästä riittävästi materiaalia yhteen ydinaseeseen." Mainittu kuukausi on nyt kulunut.

Aika-arvio on yhtenäinen myös Israelin arvion kanssa. Puolustusministeri Benny Gantz arvioi Jerusalem Postin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)elokuun lopulla, että Iran olisi kahden kuukauden päässä toimivasta ydinaseesta.

Iran on piilottanut ydinmateriaaliaan

Kansainvälinen energiajärjestö IAEA arvioi viime kuun (siirryt toiseen palveluun) alussa, että Iranilla on hallussaan 10 kiloa 60 prosenttiin rikastettua uraania. Ydinaseeseen tarvittavan uraanin rikastusaste on 90 prosenttia.

Rikastetun uraanin määrä on kasvanut, sillä vielä toukokuussa sitä oli 7,6 kiloa.

Myös 20-prosenttiseksi rikastetun uraanin määrä on kasvanut. Sitä maalla on nyt yli 84 kiloa. Kaikkiaan Iranilla arvioitiin toukokuussa olevan yli 3 200 kiloa uraania.

Vuonna 2015 solmitun ydinsopimuksen mukaan Iran saa varastoida vain 202,8 kiloa uraania. Rikastusaste saisi korkeimmillaan olla 3,67 prosenttia.

Mutta tällä hetkellä ydinsopimus on karilla, koska Yhdysvallat irtautui siitä presidentti Donald Trumpin kaudella.

Yhdysvaltain presidenttinä toiminut Barack Obama poistumassa heinäkuussa 2015 tiedotustilaisuudesta, jossa hän joutui puolustelemaan Iranin kanssa solmittua ydinsopimusta. Kuva: AOP

Iranin ydinohjelmaa valvovan IAEA:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) ongelmana on, että Iran on jatkanut ydinohjelmaansa valvovan silmän ulottumattomissa.

– Olen erittäin huolissani siitä, että ydinmateriaalia on sijoitettu Iranissa paikkoihin, joita emme tiedä, Grossi paljasti viime kuussa.

Kaikkein eniten huolissaan on todennäköisesti Israel, jonka Iranin johto on vannonut julkisesti haluavansa pyyhkiä pois maailmankartalta.

Yhdysvallat ei sulje pois sotilaallista väliintuloa

Ei liene sattumaa, että Israelin ulkoministeri vieraili Yhdysvalloissa vain päivä, pari sitten. Pääaiheena oli Iranin ydinohjelma.

Israelin ulkoministeri Yair Lapidin ja yhdysvaltalaisen virkaveljen, Antony Blinkenin tapaamisen jälkeisen tiedotustilaisuuden pääviesti oli: Aika ratkaista asia diplomaattisesti alkaa käydä vähiin.

– Iran on kaiken aikaa kehittänyt ydinohjelmaansa. Se on rikastanut uraania 20 prosenttiin ja jopa 60 prosenttiin hyödyntäen kehittyneempiä sentrifugeja ja hankkien lisää tietotaitoa. Joka päivä, jona Iran jättää käyttämättä tilaisuutensa palata neuvotteluihin, tulemme lähemmäksi päivää ratkaista asia muilla keinoilla, Blinken jyrisi keskiviikkona.

Israel pidättää itsellään oikeuden vastata Iranin uhkaan, sanoi Yair Lapid. Kuva: AOP

Israelin ulkoministeri puhkui itsevarmuutta tärkeimmän liittolaisensa rinnalla:

– On hetkiä, jolloin kansakuntien täytyy käyttää voimaa suojellakseen maailmaa pahalta. Jos terroristinen valtio tavoittelee ydinasetta, meidän täytyy toimia, sanoi Yair Lapid.

Tilaisuudessa oli mukana myös Israelin kanssa diplomaattisuhteet palauttaneen Arabiemiraattien ulkoministeri.

– Uskon, että Yhdysvallat haluaa viestittää muulle maailmalle, että se on tosissaan muuttamassa Lähi-Idän perinteistä narratiivia, sheikki Abdullah Bin Zayed kertoi.

Mitä tekee EU?

Euroopan unionin ydinsopimusneuvottelujen koordinaattori Enrique Mora keskustelee torstaina Teheranissa Iranin neuvotteluryhmän kanssa neljän kuukauden tauon jälkeen.

Euroopan Unionin ydinsopuneuvottelujen koordinaattori Enrique Mora tapasi iranilaisia torstaina Teheranissa. Kuva: AOP

Keskusteluyhteys tulee tärkeään paikkaan kommentoivat Britannian, Saksan ja Ranskan diplomaatit. Kyse ei ole rutiinitapaamisesta, vaan kriittisestä tapaamisesta, he luonnehtivat.

– Tilanne on koko ajan mennyt huonompaan suuntaan, he viestittivät uutistoimisto Reutersin mukaan.

Britannia, Saksa, Ranska, Kiina ja Venäjä ovat ydinsopimuksen osapuolia.

IAEA epäsuorasti: Iranin tavoitteena edelleen ydinase

Jos aikatauluarviot Iranin ydinpommin kehitystyössä pitävät paikkansa, maalla pitäisi siis olla valmis ydinase näillä hetkillä – tai ainakin hyvin lähellä valmista.

Iranin armeija laukaisi autiomaassa ohjuksen sotaharjoituksessa keskiviikkona. Kuva: AOP

Iranilaiseen ohjukseen sopivan ydinkärjen valmistaminen vie kuitenkin oman aikansa, kirjoittaa New York Times. Iran tutki tiettävästi asiaa aktiivisesti noin 20 vuotta sitten.

Iran on kiistänyt ydinohjelmansa tähtäävän ydinaseen rakentamiseen ja pitänyt kiinni oikeudesta saada jatkaa uraanin rikastamista.

– Iranin atomienergiajärjestö voi rikastaa uraania 20 ja 60 prosenttiin. Ja jos jonain päivänä reaktorimme niin vaativat, niin aina 90 prosenttiin asti, edellinen presidentti Hassan Rouhani totesi heinäkuussa Reutersin (siirryt toiseen palveluun)mukaan.

IAEA:n johtaja sanoi toukokuussa Financial Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että mikään ydinreaktori ei tarvitse niin puhtaaksi rikastettua uraania.

– On erittäin vakavaa, jos maa rikastaa uraania 60 prosenttiin. Vain ydinpommeja rakentavat maat saavuttavat sen rikastusasteen. Kyse on lähes ydinasekelpoisesta uraanista. Kaupallisen ydinvoiman polttoaineeksi riittää 2,3 prosentin rikastusaste.

Yhdysvallat ja Israel eivät sulje pois sotilaallista väliintuloa, miten uskot tilanteen kehittyvän?

