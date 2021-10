Eurooppa-kirje: Kaksi päämiestä kaatui viikossa ja yksi joutui teholle – seuraavaksi vallanvaihtoa yrittää suomeksi kiroileva poliitikko Unkarissa

Mistä Euroopassa puhutaan juuri nyt? Mitä jokaisen suomalaisen on hyvä tietää EU-asioista? Saat olennaiset jutut Euroopan unionista perjantaisin suoraan sähköpostiisi, kun tilaat Eurooppa-uutiskirjeen. Linkki tilauslomakkeeseen löytyy kirjeen lopusta.

Oletteko valmiita torille? Unkarissa pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbánin haastajaksi on vahvoilla mies, joka osaa sanoa ainakin yhden lauseen selvällä suomen kielellä.

"Olen kuin pieni elefantti – opin hitaasti ja unohdan nopeasti", unkarilaispoliitikko Péter Márki-Zay vitsaili suomeksi, kun tapasimme ennen Unkarin vaaleja keväällä 2018.

Nyt Unkari valmistautuu jo seuraaviin vaaleihin, jotka pidetään keväällä 2022. Oppositio saattaa nostaa Orbánin vastaehdokkaaksi Márki-Zayn, pienen eteläunkarilaisen kaupungin Hódmezővásárhelyn pormestarin.

Unkarin oppositio on ollut vuosikausia heikko ja hajanainen, joten näissä vaaleissa se kokeilee uutta taktiikkaa. Oppositio oikeasta vasempaan laitaan asettaa yhteisehdokkaan Orbánia vastaan.

Ennakkosuosikkina pidetty Budapestin pormestari Gergely Karácsony ilmoitti luopuvansa (siirryt toiseen palveluun) esivaalikisasta viime viikolla ja tukevansa opposition yhteisehdokkaaksi Márki-Zayta. Pikkukaupungin konservatiivisen pormestarin ja suurperheen isän toivotaan vetoavan myös Orbánin perinteiseen äänestäjäkuntaan Unkarin maaseudulla.

Opposition esivaalin toinen äänestyskierros päättyy huomenna lauantaina. Ehdolla ovat enää Márki-Zay ja euroedustaja Klára Dobrev. Dobrev on kokenut – mutta myös pahasti ryvettyneen entisen sosialistipääministerin Ferenc Gyurcsányn vaimo.

Márki-Zay puolestaan tulee perinteisten poliittisten piirien ulkopuolelta. Hän on asunut pitkään ulkomailla: pääosin Yhdysvalloissa, mutta myös hetken Suomessa. Pätkätyö Puumalan Tiikerihai-ravintolassa opetti Márki-Zayn paitsi vitsailemaan myös kiroilemaan suomeksi.

Keski-Euroopan politiikassa järisee muutenkin. Viime lauantaina Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz ilmoitti eroavansa. Saavutus sekin, että vain 35-vuotiaan liittokanslerin alta kaatui jo toinen hallitus korruptioskandaaliin.

Samana päivänä keskustaoikeistolainen vaaliliitto päihittiistuvan pääministerin Andrej Babišin Tšekin parlamenttivaaleissa. Heti sunnuntaina draama jatkui: Tšekin sairasteleva presidentti Miloš Zeman vietiin tehohoitoon.

Sairastumisen ajankohta uhkaa syöstä Tšekin poliittiseen kaaokseen. Presidentti nimittää tulevan hallitusneuvottelijan, ja Zemanin ollessa tehohoidossa kuvio on täysin auki.

Puola puolestaan päätti uhmata EU:n lainsäädäntöä, mikä toi kymmenettuhannet puolalaiset kaduille puolustamaan unionin jäsenyyttä.

Naapurimaiden myllerryksen keskellä Saksan hallitusflirttailu on muuttumassa vakavaksi suhteeksi. Hallitustunnustelut etenevät (siirryt toiseen palveluun) kohti virallisia hallitusneuvotteluita kuin dieselveturi. Tänään perjantaina demaripuolue SPD:n, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n odotetaan kertovan virallisesti neuvotteluiden aloittamisesta.

Todennäköinen tuleva liittokansleri Olaf Scholz ehti jo lupailla, että Saksassa on uusi hallitus jouluun mennessä.

Auf Wiederhören,

Suvi

Seuraavaksi kollegani Anna Karismo kertoo, mitkä Eurooppa-aiheet ovat puhuttaneet tällä viikolla ja mitä lähiaikoina on tulossa – ensi viikko on EU:ssa kiireinen.

#SOME: Brexit-sopimus tehtiin ketunhäntä kainalossa, myöntää Britannian pääministerin ex-neuvonantaja

Britannian pääministerin Boris Johnsonin läheisin avustaja maan EU-erossa, Dominic Cummings, käytännössä tunnusti tällä viikolla Twitterissä, että hänellä ei ollut puhtaat jauhot pussissaan brexit-sopimusta laadittaessa.

Britannian ja EU:n välit ovat jälleen tulehtuneet, sillä Britannia haluaa neuvotella rajasopimuksen Irlannin saarella uudestaan. Lue täältä, mistä on kyse.

Brittijohtajat ovat vakuutelleet toimineensa sopimusta allekirjoittaessaan vilpittömästi. "Vilpittömästi plääh... ei tietenkään vilpittömästi, pellet. HALOO: ulkomaalaisten huijaaminen on toimenkuvan ydintä", Cummingsin tviitin ydinviesti kuuluu. Useiden kohujen keskipisteenä ollut Cummings on aiemminkin viisveisannut yhteisistä pelisäännöistä.

FAKTA: Nobelit ovat miesten palkintoja

Naiset pärjäävät yhä heikosti Nobel-valinnoissa. Nobeleiden 120 vuoden historian aikana vain kuusi prosenttia palkituista on ollut naisia. Tästä Bloombergin (siirryt toiseen palveluun)grafiikasta erottuvat viime vuosikymmenet tarkkaan. Tänä vuonna 13:sta palkitusta yksi oli nainen. Kaikkein paras palkintosaalis naisilla oli 2009, jolloin 13 palkitusta viisi oli naisia. Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 naisten palkintopotti oli pyöreä nolla.

Ruotsin tiedeakatemia perustelee (siirryt toiseen palveluun) tilannetta sillä, että naisprofessorien osuus esimerkiksi luonnontieteissä on yhä hyvin pieni.

TÄRPIT: Kilpailua Arktiksella, energiakriisi uhkaa ja pandemia pulpahtelee

Eiffel-torni kuluttaa paljon sähköä. Suurin osa Ranskan sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Kuva: Yoan Valat / EPA

Energian hinta on nyt eurooppalaisella asialistalla Numero Uno. Vaikka meillä Suomessa ei voi puhua kriisistä, Keski- ja Etelä-Euroopassa sellainen jo on.

Sähkön ja kaasun hinta on pompannut pilviin. Kaikki kotitaloudet eivät selviä sähkölaskuistaan tulevana talvena.

Komission on vaikea sulkea ydinvoimaa ja kaasua ulos tulevaisuuden energiamuotojen listalta kuten se on suunnitellut, koska niin suuri osa Eurooppaa elää niiden varassa, lue täältä lisää.

Keskiviikkona komissio ehdotti tapoja, joilla jäsenmaat voisivat tukea hintakriisistä kärsiviä perheitä.

PANDEMIASTA EI PÄÄSTÄ

Aiotko lähiaikoina matkalle Baltiaan? Koronatilanne on siellä selvästi pahentunut. Lue täältä, mitä matkaajan kannattaa ottaa huomioon. Italia puolestaan on nyt ikään kuin Euroopan koronapassilaboratorio, täällä toimittaja Sara Rigatellin juttu aiheesta.

METSÄKARTELLI JA SUOMEN MAINE

Heikentääkö komission metsäkartelliepäilys suomalaisten neuvotteluasemia Brysselissä? Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Nyt eletään metsäasioiden h-hetkeä. Tulevina kuukausina päätetään muun muassa EU:n metsästrategiasta ja rukataan ehtoja luonnonläheiselle metsänhoidolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Suomen metsäteollisuuden olisi hyvä näyttää mahdollisimman modernilta ja vastuulliselta, kun se haluaa etunsa huomioiduiksi.

KUKA LEIKKII KENEN KANSSA MAAILMANKAUPASSA?

Läheisimmät leikkikaverit ovat yhä Eurooppa ja Yhdysvallat, Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori selittää Brysselin koneessa. Hän kertoo myös, miksi Saksan ja Suomen talousintressit ovat maailmankaupassa hieman toisenlaiset kuin Ranskan.

KILPAILUA ARKTISESTA ALUEESTA

Komissio julkaisi keskiviikkona arktisen strategian, STT avaa sitä tarkemmin. EU aikoo perustaa Grönlannin pääkaupunkiin Nuukiin toimiston ja pyrkiä hillitsemään öljynporausta alueella. Alueen turvallisuustilanne huolettaa Brysselissä. Yhdysvallat ja Venäjä ovat myös lisänneet läsnäoloaan Arktiksella.

MITEN EU VOI LISÄTÄ VALTAANSA TURVALLISUUSPOLITIIKASSA?

Ainakin sen pitäisi osoittaa hyödyllisyytensä, kuuluu yksi belgialaisen professorin Stephan Keukeleiren vastauksista Janne Toivosen haastattelussa.

KULTTUURIVINKKI:

Poly Styrene oli 19-vuotias, kun hän näki aloittelevan Sex Pistolsin keikalla vuonna 1976. Se sai hänet perustamaan X-Ray Spex -punkyhtyeen. Kuva: AOP

INSPIROIKO PUNK? Poly Styrene oli punkin edelläkävijä – musta nainen, joka lauloi identiteetistä ja sorrosta 1970-luvun lopun Britanniassa. Poly Styrene: I Am a Cliché -dokumentin toinen ohjaaja on hänen tyttärensä Celeste Bell. Elokuva esitetään lauantaina Yle Teemalla, mutta sen voi katsoa jo nyt Areenasta.

TULOSSA: Huippukokous ratkoo energiakriisiä ja parlamentti on ilmiliekeissä maataloudesta

Ulkoministerit kokoontuvat alkuviikosta linjaamaan ulkosuhteita Persianlahdesta Nicaraguaan (siirryt toiseen palveluun) ja eurooppaministerit valmistelemaan viikon lopulla pidettävää huippukokousta (siirryt toiseen palveluun) eli Eurooppa-neuvostoa.

Ensi torstaina ja perjantaina hallitusten ja valtioiden johtajat pohtivat "perusteellisesti" (siirryt toiseen palveluun) energian hintakriisiä, kirjoittaa huippukokouksen isäntä, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel. Ranska, Espanja, Tsekki, Kreikka ja Romania haluavat muun muassa (siirryt toiseen palveluun) uudistaa sähkön tukkumarkkinoita, luoda yhteiset kaasuvarastot ja koordinoida kaasun ostoja EU-tasolla.

Toinen kuuma keskustelu nähdään tiistaina Ranskan Strasbourgissa, kun EU-parlamentti äänestää unionin tulevien vuosien maatalousstrategiasta. Se sisältyy vihreän kehityksen ohjelmaan eli Green Dealiin. Peli äänestyksen alla on ollut kovaa: EU-komissiota syytetään (siirryt toiseen palveluun) dokumenttien salailusta, maanviljelijöiden lobbausjärjestöä (siirryt toiseen palveluun) Copa-Cogecaa taas väärän tiedon levittämisestä. Eurooppa-kirjeen toimituksen näkemien dokumenttien perusteella kyse on kuitenkin melko tavallisesta vaikuttamisstrategiasta. Strategialla on isot vaikutukset (siirryt toiseen palveluun) maatalouteen.

Miten kansalaisyhteiskunta suhtautuu EU:n ilmastoinvestointeihin ja tukevatko elpymissuunnitelmat ihmisten ja planeetan hyvinvointia? Muun muassa näistä keskustellaan ensi viikolla (siirryt toiseen palveluun) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean webinaareissa. Komitea on neuvoa-antava elin, jonka kautta esimerkiksi työntekijä- ja työnantajajärjestöt pääsevät vaikuttamaan EU-lainsäädäntöön.

