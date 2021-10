Opettaja kannusti Pia Helverannan laulukisoihin, joissa laulamisesta ei ollut tulla mitään – nyt hän on karaoken suomenmestari

Pia Helveranta on kilpaillut karaokessa kuuden vuoden ajan ja nyt ensimmäinen voitto sattui kohdalle.

Pia Helveranta on kilpaillut karaokessa kuuden vuoden ajan ja nyt ensimmäinen voitto sattui kohdalle. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Imatralainen Pia Helveranta voitti karaoken suomenmestaruuden. Samana viikonloppuna julkaistiin ensimmäinen oma kappale. Karaoke on tuonut elämään paljon uusia jänniä kokemuksia. Seuraavaksi tavoite on kilpailla ulkomailla.

Ensimmäinen kerta karaokekisoissa jännitti aivan kamalasti. Siinä vaiheessa, kun oma laulukerta tuli, ei laulusta meinannut tulla mitään, kertoo imatralainen Pia Helveranta.

– Aloin käydä laulunopettajalla vuonna 2013 ja tämä opettaja, Teija Immonen on sysännyt minua kilpailuihin. Olen sen verran hullu, että kaikkea pitää lähteä kokeilemaan. Siitä se oikeastaan lähti.

Viime viikon sunnuntaina Helveranta voitti SM Karaoken naisten yleisen sarjan suomenmestaruuden. Kilpailuviikonloppu järjestettiin Härmän kylpylässä Kauhavalla ja eri sarjoissa kilpaili satoja karaokelaulajia.

SM karaoke -voittajat Naisten yleinen sarja: Pia Helveranta, Imatra Miesten yleinen sarja: Svante Öströn, Porvoo Seniori, naiset: Lenita Harjula, Surahammar, Ruotsi Seniori, miehet: Juhani Virkkala, Kaustinen

– En ole aiemmin päässyt kilpailuissa finaaliin, joten voitto tuntuu nyt todella hyvältä, sanoo Helveranta.

Helveranta esitti ensimmäisellä kierroksella Johanna Pakosen tunnetuksi tekemän Tummin kyynelin ja superfinaalissa Laura Voutilaisen levytyksen Miks ei.

– Olen harrastanut karaokea sen verran monta vuotta, että on tullut kokeiltua monenlaisia kappaleita. Minulle on tärkeää, että kappaleessa on tunnetta ja sen pitää kolahtaa itselle. Laura Voutilaisen kappaleella saa taas yleisön hyvin mukaan, sanoo Helveranta.

Naisten yleisen sarjan voittaja Pia Helveranta (kuvassa keskellä), vasemmalla kilpailun toinen Lea Annala ja oikealla kolmanneksi sijoittunut Katriina Nieminen. Kuva: Ohjelmatoimisto Hakkivox Oy

Laulunopettaja kannusti kilpailemaan

Imatralainen Pia Helveranta kilpaili ensimmäisen kerran karaokessa vuonna 2015. Jo seuraavana vuonna hän oli ensimmäistä kertaa semifinaalissa.

Helverannalle on tärkeää, että karaokea pääsee esittämään lavalle, yleisön eteen. Sen vuoksi hän ei oikein innostunut korona-ajan poikkeusjärjestelyistä. Karaokea sai kyllä laulaa joissakin paikoissa, mutta laulamisen piti tapahtua pöydästä, omalta paikalta.

– En edes käynyt niissä paikoissa, missä piti laulaa omalta paikalta. En vain mennyt niihin paikkoihin vaan lauloin kotona. En tiedä muista, mutta minulle on tärkeää päästä lavalle. Niistä hetkistä osaan nauttia.

Pia Helverannan tapasi toimittaja Ville Toijonen.

Levytyksiä ja kisoihin ulkomaille?

Laulaminen on Helverannalle intohimo, vaikka se joka kerta jännittää. Kun hän on karaokessa "voimiensa tunnossa", hän on alkanut kokeilla myös englanninkielisiä kappaleita.

– Sekin meni sitten niin, että tänä vuonna olinkin Talent Questin (siirryt toiseen palveluun) Suomen finaalissa ja voittajat olisivat päässeet USA:han. Noissa kisoissa en päässyt jatkoon, Helveranta sanoo.

Kuva: Joni Takalo / Yle

Tulevaisuuden haaveissa kuitenkin siintää kilpaileminen karaokessa ulkomailla.

– Ainakin yritystä tulee olemaan, että pääsisi ulkomaille kilpailemaan.

Karaoke on tuonut Helverannalla muitakin uusia kokemuksia. Ensimmäinen oma levytys julkaistiin runsas viikko sitten. Jari Rönkön ja Matti Laasosen tekemä Aamuun lähden on kuunneltavissa yleisimmissä suoratoistapalveluissa.

Kenties tulevaisuudessa omia levytyksiä tulee enemmänkin.