Katso suorana kello 13.30: Esko Valtaoja vihkii nimikkokatunsa syntymäkaupungissaan Kemissä

Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja, 70, vihkii nimikkokatunsa Kemiin tänään iltapäivällä. Katu kulkee uuden Pajarinrannan päiväkodin liepeillä.

Kemiläissyntyisen Valtaojan nimikkokatu julkistettiin Kemin 150-vuotisjuhlaseminaarin päätteeksi maaliskuussa 2019.

Esko Valtaoja itse tosin ajatteli nimikkokadun saadessaan, että kunnia kuuluu sitä enemmänkin hänen isälleen. Katu menee Kemin yhteiskoulun ohitse. Yhteiskoulu oli hyvin pitkälle rehtori Erkki Valtaojan luomus ja elämäntyö.

– Mutta voin minä poikana roikkua tässä pikkuisen mukana, Valtaoja totesi tuolloin.

Eskolle on etsitty vaihtoehtoja

Valtaoja on tunnettu kolumnisti ja tietokirjailija. Kirjailijaura käynnistyi vuonna 2001 ilmestyneellä Kotona maailmankaikkeudessa -teoksella, jolla hän voitti Tieto-Finlandian. Sen jälkeen kirjoja on ilmestynyt useita, joista hän on saanut muun muassa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Uusin kirja, Tiedonjano, ilmestyi tässä kuussa.

Vaikka Esko Valtaoja jäi eläkkeelle professorin virasta jo vuonna 2015, hän on senkin jälkeen ollut tiedebarometrien mukaan Suomessa tunnetuin elossa oleva tiedemies. Hän lähti itse mukaan Vaihtoehto Eskolle -kampanjaan

jossa parannetaan muiden tieteentekijöiden tunnettavuutta Suomessa.

Kampanjassa löytyi 1979 vaihtoehtoa.

Tiedonkipinä syttyi Kemissä

Valtaojan kiinnostus avaruutta ja tähtitiedettä kohtaan kehittyi 1950-luvulla Kemissä mummolassa scifiä lukemalla ja taivasta katselemalla. Hyllystä löytyneet Edgar Rice Burroughsin Mars-kirjat olivat ensimmäinen kosketus ulkoavaruuteen.

Hän lintsasi koulusta auringon- tai kuunpimennyksen aikoihin.

– Sovittiin opettajien kanssa, että tämä on tärkeämpää kuin koulunkäynti. Katson auringonpimennyksen, seuraan sen kulkua ja lämpömittaria, miten lämpötila muuttuu, Valtaoja muisteli Marko Gustafsssonin ohjelmassa kouluaikaansa Kemissä.

Valtaoja lähti Turkuun opiskelemaan tähtitiedettä syksyllä 1969.

