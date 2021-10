Nuhaisen lapsen saa taas viedä päiväkotiin, mutta THL:n ohjeistus jättää tulkinnanvaraa – 4 vinkkiä oireiden arviointiin kotona

Milloin lapsi on riittävän terve päiväkotiin? THL:n ohjeissa on tulkinnanvaraa

Milloin lapsi on riittävän terve päiväkotiin? THL:n ohjeissa on tulkinnanvaraa

Monissa perheissä pohditaan, milloin syysflunssasta toipuva lapsi on sopivaa viedä päiväkotiin.

Koronaviruspandemian aikana on pidetty tiukkaa linjaa, jonka mukaan varhaiskasvatukseen saa osallistua vain jos koronatesti on tehty ja oireet lievittymässä. Nyt testivaatimuksesta on luovuttu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Emmi Sarvikiven mukaan oireettomuusvaatimus on kohtuuton, koska pienet lapset sairastavat paljon hengitystieinfektioita ja jälkioireita on usein akuutin taudin jälkeen.

– Jos vaaditaan täydellistä oireettomuutta, alle 3-vuotiaita ei käytännössä voisi infektiokaudella viedä koskaan päivähoitoon, toteaa ylilääkäri Sarvikivi.

Rokotuskattavuuden noustessa koronavirustartunnan todennäköisyys lapsilla on vähäinen, jos ei ole tiedossa suoraa altistumista.

Pieni nuha tai yskä ei estä enää osallistumasta varhaiskasvatukseen. Ensioireet on kuitenkin edelleen podettava kotona. Kuva: Antro Valo / Yle

THL:n viimeisimmän lapsia koskevan koronaohjeen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ensimmäisten oireiden ilmaantuessa on jäätävä kotiin, mutta muutaman päivän seurannan jälkeen ja oireiden lieventyessä päiväkotiin voi taas palata.

THL:n ohjeet ovat osin tulkinnanvaraiset. Kysyimme ylilääkäri Emmi Sarvikiveltä tarkennuksia, miten ohjeita tulisi erilaisissa tilanteissa noudattaa.

1. Lievät ensioireet

THL suosittelee, ettei kouluun tai varhaiskasvatukseen mentäisi, kun huomataan tuoreet virusinfektion oireet. Aiemmasta poiketen alle 12-vuotiaiden testaamista ei kuitenkaan enää suositella kuin poikkeustapauksissa.

– Ohjeissa sanotaan selvästi, että tuoreiden oireiden kanssa päiväkotiin tai kouluun ei voi mennä olivatpa ne miten lieviä tahansa. Silloin on hyvä pysytellä kotona, muistuttaa THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi.

Ennen koronaa oli tavallista, että päiväkodissa, koulussa ja töissä käytiin pienestä nuhasta tai yskästä välittämättä. Tämä ei ole suositeltavaa, koska virusinfektioissa tartuttavuus on suurinta juuri oireiden alkuvaiheessa.

Nurmilinnun päiväkodin varhaiskasvatusyksikön johtaja Taina Markkasen mukaan lähes päivittäin on tilanteita, joissa on arvioitava sitä, voiko lapsi olla päiväkodissa. Kuva: Antro Valo / Yle

Lieviä flunssan oireita jäädäänkin parantelemaan kotiin selvästi aikaisempaa herkemmin. Tämä on huomattu myös Nurmilinnun päiväkodissa Kouvolassa.

– Kynnys jäädä kotiin on matalampi kuin ennen koronaa. Silloin usein myös pääsee taudista eroon nopeammin, kun lapsi on rauhassa muutaman päivän, sanoo varhaiskasvatusyksikön johtaja Taina Markkanen Nurmilinnun päiväkodista.

THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi toivoo, että tapa jäisi elämään myös pahimman koronakauden jälkeenkin.

– Tuntuu hullulta, että ennen on viisveisattu pienistä oireista. Se, että ensioireista jäädään kotiin, suojaa muiltakin virusinfektiotartunnoilta, Sarvikivi korostaa.

2. Kuumeessa jäädään kotiin

Selvästi sairasta lasta ei voi viedä päiväkotiin. Silloin lapsella on kuumetta. Toinen merkki on vihreä räkä.

– Jos lapsi on kuumeessa tai nenästä valuu vihreää räkää, se kertoo, että lapsi ei ole kunnossa. Silloin lapsen paikka on kotona, sanoo varhaiskasvatusyksikön johtaja Taina Markkanen.

3. Oireiden helpottuessa

Toisin kuin vielä keväällä, enää päiväkotiin paluun edellytyksenä ei ole täysi oireettomuus tai negatiivinen testi lievästi oireisella lapsella. THL:n ohjeessa sanotaan, että lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun tauti on helpottamassa. Ohjeet jättävät tulkinnanvaraa.

– Arviointia on tosi haastavaa tehdä. Meidän täytyy vain luottaa siihen, mitä vanhemmat sanovat. Jos he kertovat lapsen olleen huonommassa kunnossa kotona ja nyt selvästi parempi, kyllä me siihen luotamme, sanoo varhaiskasvatusyksikön johtaja Taina Markkanen Nurmilinnun päiväkodista.

THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi myöntää, että ohjeita voi tulkita monella tapaa. Arkistokuva heinäkuulta 2020. Kuva: YLE / Juha Heikanen

Myös ohjeistuksen laatiminen siten, ettei tulkinnanvaraa jäisi, on vaikeaa. THL:n mukaan kyseessä yleisohje, jonka tulkinta voi olla moninaista.

– Oireita ei voi pisteyttää tai antaa mitään vuorokausirajaa, koska oireiden alku on usein vaikea määrittää. Käytännössä tartuntariski pienenee jyrkästi oireiden alun jälkeen ja on parin ensimmäisen oireisen päivän jälkeen vähäinen, täsmentää THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi.

Koronassa, kuten muissakin virusinfektioissa, tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen Jälkioireena nuha tai yskä voi jatkua pitkäänkin.

4. Päiväkotikelpoinen

Kun lieviä oireita on seurattu muutama päivä kotona, voi päiväkotiin palata. Kun alkuvaiheen tartuttava aika maltetaan olla kotona, pienenee tartuntariski myös muiden infektioiden osalta.

– Pieni nuha tai yskä ei haittaa. Mutta jos esimerkiksi yskä on hakkaavaa ja lasta kuluttavaa, niin silloin lapsen ei ole mukavaa olla päivähoidossa. Tilannetta on arvioitava aina lapsen jaksamisen kannalta, sanoo Nurmilinnun päiväkodin varhaiskasvatusyksikön johtaja Taina Markkanen.

Keskusteluja lapsen voinnista käydään vanhemman ja henkilökunnan välillä enemmän kuin ennen koronaa. Yleensä löytyy yhteisymmärrys siitä, mikä on lapselle parhaaksi.

– Pohditaan, voiko lapsi tulla päiväkotiin, jos nenä vähän vuotaa. Toisaalta on punnittava, milloin ei voi enää tulla ja milloin lapsi ei jaksa kokonaista päiväkotipäivää, kertoo varhaiskasvatusyksikön johtaja Taina Markkanen.

Puolikuntoisena lapsi ei jaksa olla päiväkodissa. Silloin oikea paikka on kotona sairastamassa. Kuva: Antro Valo / Yle

Lapsen jaksamista arvioidaan myös päivän aikana.

– Jos lapsi ei meidän mielestämme esimerkiksi jaksa leikkiä, niin sitten otetaan puhelinsoitto kotiin, Markkanen täydentää.

Jos kyseessä on allerginen nuha, aivastukset ovat yksittäisiä tai nenä vuotaa vain ulkona, voi lapsi osallistua huoletta varhaiskasvatukseen. Tämä kuitenkin edellyttää, että hänen yleisvointinsa on muutoin normaali.

