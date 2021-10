UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos kommentoi yhtiönsä joutumista ratsian ja kartelliepäilyn keskiöön: Ei merkittävää haittaa maineelle

– UPM on yksi suunnilleen puolesta tusinasta yhtiöstä, jotka näyttävät olevan tutkinnan kohteena, metsäyhtiö UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo.

Wahlroos vastasi kysymykseen selluyhtiöiden kartellitutkinnasta tänään julkaistujen muistelmiensa tiedotustilaisuudessa.

– Tutkinta koskee selluliiketoimintaa, täsmällisemmin pitkäkuituista eli pohjoismaista havusellua ja sen tuotantoa ja myyntiä tavalla, jota yksityiskohtaisesti emme tiedä.

Hänen mukaansa tutkinta koskee UPM:ssä vain kourallista ihmisiä.

– Ymmärtääksemme tämä on ollut hyvin samankaltaista muissa yhtiöissä, joihin selvitys on tässä vaiheessa fokusoitunut.

Wahlroosin mukaan pohjoismaisten metsäyhtiöiden lisäksi tutkinta koskee yhtä saksalaisyhtiötä, jolla on toimintaa Pohjoismaissa.

EU-komissio on aloittanut sellukartelliepäilyn tutkinnat. Suomessa yllätystarkastuksia on tehty UPM:n, Stora Enson ja Metsä Groupin tiloihin. Kyse on vasta alustavasta tutkinnasta, eivätkä tarkastukset tarkoita, että kilpailulainsäädäntöä olisi rikottu.

Wahlroos arvioi, ettei kartellitutkinnasta ole tässä vaiheessa merkittävää haittaa yhtiön maineelle. Tutkinta saattaa kestää vuosia.

– Tällaisiahan on ollut ennen ja ne ovat hyvin rasittavia yhtiöille.

Kartelliselvityksiä on ollut metsäteollisuudessa aiemminkin. Wahlroos korostaa, että ne ovat kohdistuneet ennen kaikkea historiallisiin toimintatapoihin. Metsäteollisuudessa oli 1990-luvun alkuvuosiin saakka maailmanlaajuisia kartelleja, joissa sovittiin hinnoista.

– Se oli täysin laillista. Järjestelmä purettiin 1990-luvun aikana. Meillähän myyntiyhdistys Finnapap edusti suomalaisia metsäteollisuusyhtiöitä kartellineuvotteluissa. Näin maailma toimi tuolloin.

Muutoksen toi vuosina 1980–1990 asteittain voimaan tullut kilpailulainsäädäntö.

– Meidän käsityksen mukaan meillä on erittäin hyvä kontrolli siitä, että meidän johtajat eikä henkilöstö ole osallisina tällaisissa järjestelyissä tai edes keskusteluissa. Jää nähtäväksi mitä tässä on takana ja mitä komissio ajaa takaa, sitä me emme tiedä.

Palkkaneuvotteluissa näkyy, mikä paperikone suljetaan

Wahlroos kommentoi Ylen haastattelussa myös UPM:n ja Paperiliiton välisiä jumiutuneita työehtosopimusneuvotteluja. UPM haluaisi neuvotella liiketoimintokohtaisesti paikallisesti luottamusmiesten kanssa, mutta Paperiliiton mukaan työntekijöitä edustaa liitto.

Metsäteollisuus irtautui valtakunnallisista työehtosopimusneuvotteluista, niin että neuvotteluja käydään nyt yrityksissä.

Eikö työntekijöille kannattaisi antaa neuvotteluissa hyvät edut sen osoittamiseksi, että paikallinen sopiminen toimii? Työnantajat ovat pitkään toivoneet paikallisia sopimuksia.

– Voisi tuntua hyvältä, mutta kun probleema on se, että näissä samoissa neuvotteluissa tulemme pitkälti päättämään siitä, mikä on seuraava paperikone, joka suljetaan.

– Meidän on vaikea ymmärtää sitä, että paikalliset porukat eivät saa sanoa sen tehtaan kustannusrakenteen kehittämisessä, joka voi merkitä heille työpaikkojen säilymistä tai niiden häipymistä.

Wahlroosin mukaan taantuvilla toimialoilla kuten painopaperissa kysyntä voi laskea jopa kymmenenkin prosenttia vuodessa eikä alalle tulla investoimaan.

