Avi määräsi Tampereen kaupungin ottamaan ulkoistetun kotihoidon välittömästi omaksi toiminnakseen – "Asiakasturvallisuus on vaarantunut"

Ongelmat Tampereen kaupungin kotihoidossa jatkuvat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Tampereen kaupungin ottamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon välittömästi omaksi toiminnakseen.

Avin mukaan puutteet kotihoidossa ovat jatkuneet vakavina, vaikka toimintaan on puututtu jo aiemmin. Alueen kotihoidosta on tähän mennessä vastannut yksityinen palveluntuottaja.

– Kotihoidon asiakaskäynneissä on suuria ongelmia: käyntejä ei ole tehty suunniteltuun aikaan tai ne eivät ole olleet sovitun pituisia, Avi sanoo tiedotteessa.

Myös tiedonkulussa on ollut selviä puutteita, esimerkiksi asiakkaiden palveluntarpeista ei ole ollut kotihoitokäynneillä riittäviä tietoja.

Aluehallintovirasto korostaa päätöksessään kunnan järjestämis- ja virkavastuuta palvelujen osalta ja toteaa, että Tampereen kaupungin toimet eivät ole olleet riittäviä.

Aluehallintovirasto antoi asiassa määräyksen Tampereen kaupungille noin kuukausi sitten 17. syyskuuta.

Avin mukaan kaupunki ei ole riittävästi varmistanut palveluntuottajan kykyä ja edellytyksiä tuottaa turvallista ja laadukasta kotihoidon palvelua lähes 300 asiakkaalle. Myöskään asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita ja epäkohtia ole edelleenkään riittävällä tavalla ennaltaehkäisty tai ratkaistu. Aluehallintovirasto jatkaa Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon valvontaa.

Toiminta siirtyy kaupungille jo maanantaina

Tampereen kaupunki tiedotti torstaina, että se ottaa Tammelan ja Tampellan väestövastuualueen kotihoidon omaksi toiminnakseen maanantaista 18. lokakuuta alkaen.

Aikaa vetovastuun vaihtoon on reilut kolme vuorokautta. Kaupungin mukaan tilanne on jo parantunut, mutta se myöntää, että toiminnassa on edelleen puutteita.

– Kaupunki on aktiivisesti yhdessä henkilöstön kanssa tarttunut epäkohtien korjaamiseen ja erityisesti henkilöstö on tehnyt hyvää työtä haastavassa tilanteessa. Tilannetta on jo saatu paremmaksi, mutta edelleen toiminnassa on puutteita, Tampereen kaupunki sanoo tiedotteessa.

Aluehallintovirasto ilmoitti kaupungille päätöksestään eilen.

Tammelan ja Tampellan alueiden kotihoidossa on ollut isoja ongelmia sen jälkeen, kun palvelun tuottaja vaihtui syyskuun ensimmäinen päivä.

Vaikka kotihoidon toiminta tälla alueella on ulkoistettu, vastuu on Tampereen kaupungilla.

