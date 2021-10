Yritys tarjosi lähes 10 kertaa sovittua kalliimpaa koulukuvapakettia vanhemmille – Kaupunki syyttää harhaanjohtavasta markkinoinnista

Koulukuvien ympärillä kuohuu jälleen.

Espoon kaupunki on puuttunut Kuvaverkko oy:n myymän koulukuvapaketin hinnoitteluun ja markkinointiin.

Kaupunki syyttää yritystä harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Yritys oli tarjonnut verkkosivuillaan koulu- ja päiväkotikuvia tilaaville vanhemmille yli neljänkymmenen euron kuvapakettia ensimmäisenä vaihtoehtona. Kaupungin mukaan sen olisi pitänyt ensisijaisesti tarjota 4,90 maksavaa suppeampaa Espoo-pakettia, joka sisältää kaupungin ja palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa määritellyt kuvat.

– Sopimuksen mukaan palveluntuottajilla on mahdollisuus myydä myös muita tuotteita, mutta sen perustarjonnan eli Espoo-paketin pitää sopimuksen mukaan olla ensimmäisenä tarjolla, kertoo hankintajohtaja Ari Erkinharju Espoon kaupungilta.

– Nyt on käynyt ilmi, että ainakaan yhdellä palveluntarjoajalla ei näin ole. Olen ollut siihen yhteydessä, ja he ovat korjanneet tilanteen ja tarjoavat nyt peruspakettia sovittuun hintaan, hän sanoo.

Espoon kaupunki neuvoo koululaisten vanhempia Wilma-viestissä siinä, kuinka he voivat ostaa halvemman kuvapaketin kalliimman sijaan.

Wilma-viestissä kaupunki tiedottaa myös, että se on reklamoinut Kuvaverkko Oy:lle aiheesta ja että se edellyttää harhaanjohtavan markkinoinnin lopettamista.

Kuvaverkko: Sopimusta ei ole rikottu

Kuvaverkko Oy:n mukaan kyse ei ole ollut harhaanjohtavasta markkinoinnista, vaan yritys ja Espoon kaupunki ovat tulkinneet sopimusta eri tavalla.

Kuvaverkko oy:n toimitusjohtaja Petri Karjalainen kuulostaa hyvin tuohtuneelta puhelimessa.

– Sopimusta ei ole rikottu, sanoo Karjalainen.

Yrityksen tarjoama reilun neljänkympin Espoo-paketti on sisältänyt kaikki sopimuksessa olleet tuotteet sopimuksessa sovituilla hinnolla, mutta myös lisäksi muita tuotteita, kuten jääkaappimagneetteja ja lompakkokuvia.

Niitä ei Karjalaisen mukaan ole ollut kuitenkaan pakko tilata, vaan ne on saanut poistettua tilauksesta.

– Sopimuksessa sanottiin, että kilpailutettujen tuotteiden tulee sisältyä Espoo-pakettiin, mutta missään ei lukenut, että siinä ei saisi olla muita tuotteita, Karjalainen sanoo.

Kiistan myötä Kuvaverkko on nyt lisännyt verkkokauppaan tarjolle pelkät tarjoustuotteet sisältävän kuvapaketin, joka tulee ensimmäisenä näkyviin koulukuvia ostavalle. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

"Me myymme nyt tappiolla tarjouskuvat"

Karjalaisen mukaan espoolaiset vanhemmat ovat olleet Kuvaverkko Oy:n palveluihin melko tyytyväisiä.

– Ymmärrän kyllä, että Espoon kaupungin on ohjeistettava vanhempia ostamaan pelkkiä kilpailutettuja tuotteita sen seurauksena, että muutama vanhempi on nostanut hirveän rähinän asiasta, Karjalainen tokaisee.

Nyt Kuvaverkko on lisännyt verkkokauppaan tarjolle pelkät tarjoustuotteet sisältävän kuvapaketin, joka tulee ensimmäisenä näkyviin koulukuvia ostavalle.

– Myymme nyt tappiolla tuota pakettia,Karjalainen sanoo.

Karjalainen sanoo, että kun kunnat kilpailuttavat koulukuvaukset, ainoastaan hinta ratkaisee. Tarjoustuotteet on siksi Karjalaisen mukaan pakko myydä halvalla. Tämän takia yritys haluaisi myydä myös muita tuotteita, jotta se saisi omansa pois.

– Kyllähän kauppiaskin myy kahvipaketin eurolla, mutta se yrittää samalla myydä muutakin kuin sen pelkän kahvipaketin, Karjalainen vertaa.

Kuvaverkko kuvaa reilu puoli miljoonaa lasta vuosittain kouluissa, rippikouluissa, päiväkodeissa ja urheiluseuroissa.

Karjalainen laskee, että 11,7 miljoonan liikevaihdon yrityksessä yhdestä kuvatusta lapsesta yritykselle jää käteen voittoa yksi euro.

Espoo tarkistaa kaikkien sopimuskuvaajiensa markkinoinnin

Espoon kaupunki tarkistaa parhaillaan kaikkien muidenkin palveluntuottajiensa verkkokauppapalveluja.

Espoon kaupunki on kilpailuttanut ja tehnyt sopimuksen viideksi vuodeksi yhdentoista kuvatoimittajan kanssa.

Vaikka vanhemmat ostavat kuvat suoraan yrityksiltä, kunnan on kilpalutettava palveluntarjoajat ja tehtävä käyttöoikeussopimus.

– Me arvioimme, että koulukuvakaupan kokonaisarvo on seitsemän miljoonaa siinä viidessä vuodessa. Se on merkittävä liikevaihto, sanoo hankintajohtajaAri Erkinharju.

Hän muistuttaa, että koulut ostavat kuvia myös koulujen ja päiväkotien omaan käyttöön ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi Wilmassa.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 16.10.2021 kello 23 saakka.

