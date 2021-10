Tällä vaarallisella tiellä on vuosikymmeniä törmäilty peuroihin ja hirviin – Helsingin ja Turun välinen moottoritieosuus saa vihdoin riista-aidan

Kirkkonummen Veikkolan ja Lohjan Muijalan välillä pelti rytisee pahimmillaan miltei päivittäin. Tieosuudelle tulee riista-aita, mutta siihen jää yhä aukkoja. Pahin hirvieläinkolariaika on juuri nyt, loka-marraskuussa.

Lokakuinen ilta hämärtyy ja vihtiläisen Matti Romsin puhelin soi. Vanhalla Turuntiellä on sattunut jälleen kerran peurakolari.

Roms toimii suurriistavirka-avun yhteyshenkilönä Palajärven Hirvimiehissä ja saapuu koirineen kolaripaikalle, jos auton alle jäänyt eläin pitää lopettaa tai se on kadonnut metsään.

Tällä kertaa kuollut peura on korjattu ilmeisesti jonkun ohikulkijan kyytiin, joten sen kummempaa tehtävää Romsille ja tämän karkeakarvaiselle Obelix-mäyräkoiralle ei koidu.

Poikkeuksellisen suuri uroshirvi juoksi auton eteen Turun moottoritiellä lokakuun alussa. Suurriistayhdyshenkilön mukaan auton koko pelasti kuljettajan hengen. Kuva: Matti Roms

Haavoittunut eläin saattaa paeta onnettomuuspaikalta jopa kilometrien päähän, joten jäljestävän koiran hajuaisti on etsintätöissä enemmän kuin tarpeen.

Roms ennakoi kolareiden vähenevän, kun Kirkkonummen Veikkolan ja Lohjan Muijalan välille nousee riista-aita ensi syksyyn mennessä.

– Kyllä se aina säikäyttää, kun tulee hälytys moottoritielle, että onko siellä muita uhreja hirvieläimen lisäksi.

Pahimpina syysviikkoina Roms käy lopettamassa onnettomuuksissa loukkaantuneita hirviä ja peuroja lähes päivittäin. Romsin arvion mukaan autoilijat eivät välttämättä edes huomaa, ettei moottoritieosuudella ole riista-aitaa.

Aitaan jää edelleen aukkoja

Kirkkonummen Veikkolan ja Lohjan Muijalan väliselle, vaaralliseksi tiedetylle tieosuudelle on odotettu ja toivottu riista-aitaa jo kymmenien vuosien ajan.

Vihtiläinen Eerikki Viljanen (kesk.) laati kansanedustajana toimiessaan aloitteen aidasta valtion vuoden 2019 lisätalousarvioon ja silloin tärppäsi.

Aidattava tieosuus on kuitenkin niin pitkä, että siihen on jätettävä kaksi kulkuaukkoa eläimille.

Riista-aita rakennetaan Kirkkonummen Veikkolan ja Lohjan Muijalan väliselle moottoritieosuudelle. Aitaan jää aukot Kirkkonummen ja Vihdin sekä Vihdin ja Lohjan rajan tuntumaan. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Näihin kohtiin ely-keskus toivoo vielä vihersiltoja, mutta niiden toteuttamiseen ei toistaiseksi ole rahaa. Pitkä ja leveä, moottoritien ylittävä ja ajan myötä metsittyvä silta maksaa vähintään miljoona euroa.

Umpiaita siltoineen olisi kaikkein turvallisin vaihtoehto. Riista-aitaan jäävien aukkojen kohdalle tulee erilliset varoitusmerkit, joita on syytä noudattaa.

Ely-keskuksen tietojen mukaan pelkästään Porintien liittymän ja Veikkolan välisellä viiden kilometrin moottoritieosuudella on sattunut vuosien 2016 ja 2020 välillä 11 hirvikolaria.

– Määrä on iso, kun miettii, että hirvikolari on aina hyvin uhkaava tilanne, jossa myös ihmishenki on vaarassa. Vihersilloille olisi ihan selkeä tarve, mutta ne ovat toistaiseksi kaukainen haave, Uudenmaan ely-keskuksen liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka toteaa.

Romsin edustamalle metsästysseuralle on tullut pelkästään syys-lokakuussa virka-apupyyntöjä moottoritieltä ja Vanhan Turuntien varresta jo parikymmentä.

Tänä syksynä ennätysmäärä pyyntilupia

Riista-aidan toteutusta on jarruttanut urakan kilpailutuksesta markkinaoikeuteen tehty valitus, joka on nyt käsitelty. Aidan rakentaa Destia, ja se valmistuu ensi syksyyn mennessä, mahdollisesti jo aikaisemmin.

Ex-kansanedustaja Eerikki Viljanen iloitsee saavutuksestaan.

– Onhan se hienoa, että kerran elämässä saa politiikassa jotain näinkin konkreettista aikaan!

Uudellemaalle on myönnetty kuluvalle metsästyskaudelle 1 999 hirven, 14 099 valkohäntäpeuran ja 311 kuusipeuran kaatolupaa.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos varoittaa autoilijoita metsästyksen, ruuan haun ja alkavan kiima-ajan takia liikkuvista peuroista. Poliisipartio kuvasi tämän lauman viime viikonloppuna Kirkkonummella. Kuva: Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Valkohäntäpeuralupia myönnettiin nyt kaikkien aikojen ennätysmäärä. Riistakeskus haluaa vähentää niiden kantaa erityisesti Länsi-Uudellamaalla, missä kanta on hyvin runsas.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen toiminta-alueella tapahtui pelkästään kuluvan viikon maanantai-illan ja tiistaiaamun välisenä aikana (siirryt toiseen palveluun) toistakymmentä peurakolaria.

Äkillinen jarrutus tai väistöliike voi johtaa vakavaan onnettomuuteen, vaikka eläin jatkaisi matkaansa vahingoittumattomana.

Moottoritiellä vauhdit ovat tosin niin suuria, että autoilija ehtii vain ani harvoin edes aloittamaan jarruttamista eläinkolaritilanteessa.

Matti Roms suosittelee autoilijoille riistaonnettomuusmerkin (siirryt toiseen palveluun) tulostamista valmiiksi autoon onnettomuuden varalle.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 22. lokakuuta kello 23:een saakka.

Lue myös:

Olisiko älytekniikasta apua hirvikolareiden välttämiseen? Tämä lamppu hoksaa, milloin hirvet liikkuvat ja vilkkuu, kun vaara on suurin

Katso videolta, miten täpärästi hälytysajossa ollut poliisiauto välttää hirvikolarin – poliisi muistuttaa, että sarvipäät ovat nyt liikkeellä

E18-tien ylittävällä sillalla kulkee ihmisiä, kettuja, ilveksiä ja jopa karhuja – riistakamerat nappasivat tuhansia kuvia kulkijoista

Suomessa ajetaan vuosittain tuhansia hirvikolareita – katso kartasta, millä teillä pelti rytisee

Yli 30 hirveä, peuraa tai villisikaa jää auton alle keskimäärin joka päivä – marraskuu on riistakolareiden synkin kuukausi