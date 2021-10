Marin arvostelee ministeri Kurvista leikkauslistojen julkistamisesta – Saarikko: ”Olen yrittänyt ymmärtää, mitä pääministeri haluaa”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on huolestunut siitä, millaisen viestin leikkauslistojen julkistaminen antaa kulttuurialalle. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) julkisti leikkauslistat tiistaina.

Viikon mittaan vellonut keskustelu Veikkauksen edunsaajia uhkaavista leikkauksista on saanut hallituspuolueet syyttelemään toisiaan. Hallituspuolueiden johtoviisikko neuvottelee rahoituksen korjaamisesta huomenna.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvostelee tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista (kesk.) tiukasti leikkauslistojen julkistamisesta. Marin on pahoillaan siitä, että kulunut viikko on heikentänyt kulttuuriväen luottamusta hallitukseen.

– Olisin toivonut, että tällä viikolla emme olisi järkyttäneet alaa ja alan toimijoita, koska me olemme joka tapauksessa ratkaisemassa tätä tilannetta, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa.

Marin sanoo, että kun Kurvinen esitti kutsun alan toimijoille tulla kuulemaan tietoja leikkausten kohdentumisesta, hänellä on ollut tiedossa, että hallituspuolueiden johtoviisikko tulee vielä arvioimaan rahoitustasoa.

Marinin mukaan hän sopi rahoituksen tarkastelusta viime viikolla valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) kanssa. Kurvinen esitti kutsun alan toimijoille viime viikon perjantaina. Leikkauslistat julkistettiin tämän viikon tiistaina.

– Itse olen kantanut huolta siitä, millaisen viestin se lähettää kulttuurikentälle ja alalle, kun tämä asia on joka tapauksessa viisikon ratkottavana, Marin sanoi.

Kurvinen on perustellut leikkauslistojen julkistamista sillä, että ministeriöön lähetettiin eduskunnasta tietopyyntö leikkausten kohdentumisesta. Tiedot olisivat tulleet Kurvisen mukaan julki siis joka tapauksessa.

Hallitusviisikko neuvottelee rahoitukseen tehtävistä korjauksista huomenna perjantaina. Marinin mukaan menokehyksiä ei tulla tämän vuoksi avaamaan.

– Meidän lähtökohtamme on se, että kulttuurileikkaukset perutaan. Ala on kärsinyt paljon koronan aikana. Me tulemme katsomaan myös muiden edunsaajien tilannetta.

Saarikko ei lupaa kaikkien leikkausten perumista

Valtiovarainministeri Annika Saarikko ei lupaa, että rahoitusleikkauksia tultaisiin perumaan kokonaan.

– En uskalla luvata, että leikkaukset sellaisenaan peruttaisiin kaikilta edunsaajilta. Haluan sanoa sen reilusti, koska suunnitelma valtiontalouden käytöstä perustui 90 prosentin kompensaatioon, Saarikko sanoi eduskunnassa torstaina ennen keskustan ryhmäkokousta.

Veikkauksen tulojen vähenemisen takia hallitus joutuu kompensoimaan Veikkauksen tuloista riippuvaisten järjestöjen toimintaa. Tältä vuodelta hallitus kompensoi tulonmenetykset täysimääräisesti.

Saarikko huomauttaa, että tulonmenetykset ovat olleet pitkään hallituksen tiedossa, mutta paine tehtyjen päätösten muuttamiseen on tullut hallituskumppaneiden suunnalta.

– Tietysti olen valtiovarainministerinä velvoitettu etsimään hallitukselle ehdotuksia siitä, miten asia voitaisiin hoitaa. Olen käynyt keskusteluja ja yrittänyt ymmärtää, mitä pääministeri haluaa, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan turha tempoilu kannattaisi jättää vähemmälle.

– Varmasti ei heru tyylipisteitä siitä, miten tämän viikon kulku on mennyt.

