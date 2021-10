Valesivusto koitti kalastella Wilma-tunnuksia – "Varsinainen palvelu ei ollut vaarassa"

Huijausyritys on tiettävästi liittynyt vain yhden kunnan Wilma-palveluun.

Huijausyritys on tiettävästi liittynyt vain yhden kunnan Wilma-palveluun. Kuva: Tuomo Björksten/Yle

Oppilashallinnon verkkopalvelu Wilmasta on pyritty keräämään käyttäjien käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Wilman palveluntarjoajan Visman tietoon on tullut, että ulkoinen taho on luonut kopion yhden oppilaitoksen Wilman etusivusta, ainoastaan osoitteen .fi-pääte on muutettu.

Jyväskylän kaupunki on omilla nettisivuillaan varoittanut huijarisivustosta, jolla on koitettu kalastella Jyväskylän peruskoulujen käyttäjien tunnuksia ja salasanoja.

Nettihuijari yrittää kalastella Wilma-salasanoja valesivustolla – verkossa lähes identtinen kopio Jyväskylän Wilmasta

Visman koululiiketoiminnan johtaja Teemu Lehtosen mukaan huijausyrityksiä ei ole tullut ilmi enemmän. Tämä on myös hänen mukaansa ensimmäinen kerta kuin tällä tavoin on koitettu kalastella tunnuksia.

– Varsinainen palvelu ei ollut vaarassa.

Tietoa huijaussivuston alkuperästä

Huijaussivusto ehti olla jonkin aikaa olemassa. Sivusto on saatu pois.

– Teoreettinen mahdollisuus on, että joku olisi voinut sille sivulle päätyä. Meidän tietoon ei ole tullut muita tapauksia, että tämä on rajoittunut vain yhteen kuntaa, sanoo Lehtonen.

Visma tiedotti Suomen eri kunnille huijaussivuston löytymisestä varmuuden vuoksi.

– Päätettiin informoida ja varoittaa koko Suomea, koska ei tiedetty, että tuleeko näitä lisää, kun tämä havaittiin.

Lehtonen muistuttaa, että omat tunnukset ja salasanat tulee pitää vain omana tietona. Samoja salasanoja ei myöskään kannata käyttää eri palveluissa.

Visma on aloittanut asian selvittämisen yhdessä viranomaisten kanssa. Lehtosen mukaan huijaussivuston alkuperästä on tieto olemassa.

– Rikosimoitus tehdään lähtökohtaisesti aina.