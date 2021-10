Avit ryhtyvät valvomaan koronapassia käyttäviä ravintoloita heti puolenyön jälkeen – "Passittomat täytyy komentaa ulos"

Koronapassi on tulossa voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä puoliltaöin niille alueille joilla rajoituksia voimassa. Tällä hetkellä rajoituksia on viidellä alueella (siirryt toiseen palveluun), Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla.

Yritykset voivat itse valita, haluavatko ne vaatia passeja asiakkailta. Jos esimerkiksi ravintola ei vaadi passeja asiakkailta, voimassa olevat rajoitukset säilyvät voimassa.

Niissä paikoissa, joissa sisäänpääsyyn vaaditaan koronapassi, ei tarvitse noudattaa koronaan liittyviä aukiolo- tai asiakasmäärärajoituksia. Myös anniskelua saa jatkaa monta tuntia pidempään.

Aluehallintovirasto aloittaa valvonnan heti yöllä, kertoo alkoholihallintayksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

– Koronapassi tekee sen, että jos passi on käytössä, sääntöjä on vähän ja jos passi ei ole käytössä, niin sääntöjä ja rajoituksia on aika paljon. Kun laki tulee voimaan puoliltaöin, niin valvonta jatkuu näiden ravintoloiden osalta, jotka ottavat koronapassin käyttöön ja ovat auki yhden jälkeen lauantaina aamuyöllä.

Valvojilla ei ole oikeutta kysyä asiakkailta koronapasseja. Ravintoloitsijalta kuitenkin selvitetään, onko passeja kysytty.

– Jos epäilemme, että joltain ei ole kysytty passia, voimme käskeä henkilökunnan tarkastamaan asian. Passittomat täytyy komentaa ulos.

Voit keskustella aiheesta perjantaina 15.10.2021 kello 23 saakka.